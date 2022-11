Fire grunner til at unnskyldningene til Atle Antonsen ikke er gode nok

Fylla har ikke skylda. Dårlig humor er ikke problemet. Alkohol skaper ikke dårlige holdninger.

I saken der Sumaya Jirde Ali har anmeldt Atle Antonsen for rasistiske ytringer, får vi nok en gang en offentlig unnskyldning som ikke reparerer eller rydder opp skikkelig.

Her er en enkel språkanalyse med fire grunner til hvorfor unnskyldningene han har kommet med ikke holder vann.

1. Unnskyldningene kommer sent og er for tynne

Fordi Antonsen ikke beklaget umiddelbart eller dagen etter, øker kravene til kvaliteten på unnskyldningen for hver dag som går. Du har nemlig hatt tid til å tenke deg om og kunne formulere deg med omhu.

Den første meldingen er nesten et skoleeksempel på en ikke-unnskyldning. Beklager at du føler deg såret. Og en bagatellisering av det som skjedde ved å reduserer til å si det var teit av meg og bruk av dustehumor.

Alt dette øker mistilliten og ødelegger hans troverdighet.

Både første og andre gang trengs egentlig en forklaring på hvorfor den ikke kom før. Det har vi egentlig ikke fått, og tvilen kommer ikke Antonsen til gode.

2. Unnskyldningene er for lettvinte

Hvis feilen som er begått er alvorlig, må en god unnskyldning være både lavmælt og grundig. Den må ikke være flåsete eller avlede oppmerksomheten mot den faktiske smerten eller tapet som har skjedd.

«Den som ble utsatt for katastrofen, er Sumaya Jirde Ali. Denne kvelden møtte hun en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting. Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum.»

Det er nesten så situasjonen blir komisk eller latterlig. Og samtidig veldig lite konkret. Hvilke faktiske forhold erkjenner han her? Ingenting egentlig med denne uttalelsen. Ikke aggresjonen. Ikke hva han har påført henne. Og ikke hvilket ansvar han har for det som skjedde. Det var en komiker på fylla, han lirte av seg noen dumme ting – det ble katastrofe. Det blir nettopp flåsete sagt sånn.

Han bruker ordet idiotisk to ganger. Et trivielt ord, nesten barnslig. Det er et dårlig egnet ord hvis ha ønsker å kommunisere alvor eller oppriktig ydmykhet.

En riktig god unnskyldning vil med presise og usentimentale ord beskrive hvilken byrde eller smerte den andre er påført.

3. De handler for mye om han

Antonsen snakker mest om seg selv, men nesten ikke om henne og det hun har fortalt at hun har opplevd. En unnskyldning bør handle om den som er såret eller krenket og handlingene som gjorde dette, ikke den som har gjort feil.

Dessuten er det problematisk at Antonsen er den som skal sette punktum. Det var ikke bare idiotisk som han skriver, det var mye verre enn som så.

Uttalelsen hans vrir fokus på han, formildende omstendigheter han hadde og forsøker å «tvinge» oss til å lukke saken på stedet. Det er upassende og gjør unnskyldningen mye mindre verdt.

4. Antonsen viser ikke at han tar lærdom

For å få ny tillit etter å ha gjort feil, må vi se at man tar lærdom av det som har skjedd. Botsøvelsene han pålegger seg, å gå noen runder med meg selv og revurdere mitt forhold til alkohol, er så vage og lite forpliktende som de kan bli.

Og Antonsen peker altså gjentatte ganger på omstendighetene. Han viser til alkoholen og på en ganske lettvint måte tar han avstand fra det hele ved å kalle det «dustete» og «en katastrofe».

Det var bare et uhell, uheldige omstendigheter. Og det er ikke noe man trenger å ta lærdom av – det er bare uflaks.

Og selv om han viser til alkoholen flere ganger, går han egentlig ikke særlig langt i å ta tak i det problemet heller. Han skal revurdere sitt forhold til alkohol. Men hvem kan vel ikke ha godt av det? Og hva betyr egentlig det? Det er en klassisk måte å formulere seg på for å unngå bli stilt til ansvar for det man sier. Det kan bety alt mulig: fra å drikke et glass mindre i uka, drikke litt oftere til å bli avholds.

Nyansene her, ordene, de blir enormt viktige. For de er på en måte det eneste vi har til å reparere den store skaden. Derfor er det viktig og riktig å gå etter dem i sømmene.

Ikke gi opp - prøv heller igjen

Jeg tror fortsatt Antonsen har en mulighet til å komme ut av dette, selv om jeg mener hans første og andre forsøk på unnskyldning ikke holder vann. (Uavhengig av politisaker og konsekvensene av den. Jeg tenker på de sosiale forholdene i denne saken.)

Det er fortsatt mulig å beklage og unnskylde seg enda bedre. Bare Antonsen kjenner de faktiske forhold og hva han tenkte, følte og mente.

Og det er dette kan må virkelig innrømme, ta reelt ansvar for og han burde også vise at han har forstått skadene han har påført Ali og andre, og vise hva han har lært av det hele.

