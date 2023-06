– Feil i TV 2s omtale av erstatningssak

I en nyhetsreportasje sendt på TV 2-nyhetene og publisert på TV2.no om Norsk pasientskadeerstatning (NPE), er det flere opplysninger og påstander som ikke er riktige.

INNSENDER: Kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning, Øystein Solvang. Foto: Presse

Den nå 37 år gamle Vegar Olaussen har fått erstatning for manglende oppfølging og behandling av ADHD. I TV 2s omtale går det fram at Olaussen har kjempet for pasientskadeerstatning, men at vi avslo kravet. Dette er feil.

Har fått erstatning

Norsk pasientskadeerstatning har konkludert med at det skal utbetales 75.000 kroner i erstatning for svikt i helsetjenesten. Erstatningen ble tilkjent for plager som følge av at han ikke fikk behandling for ADHD før i 2018.

Han er uenig i selve størrelsen på erstatningen, og har benyttet retten sin til å klage. Olaussen har altså fått erstatning, men Helseklage har ennå ikke avgjort hva erstatningsbeløpet blir til slutt.

Sakkyndiges rolle

I slike erstatningssaker vil en uavhengig medisinsk ekspert gi sin faglige vurdering før vi avgjør om vi skal gi medhold. I TV 2-nyhetene hevdes det at den medisinsk sakkyndige ble presset til å endre vurderingen sin i Olaussens sak, noe som ikke er riktig. Sakkyndige har en fri og uavhengig rolle i sine vurderinger. Det er likevel normalt med dialog mellom saksbehandler og den sakkyndige. Dette er viktig for å sikre erstatningssøkeren en god saksbehandling.

Dialog med erstatningssøkere

Det er også viktig med god dialog med erstatningssøkere, fordi ventetiden kan virke lang og belastende for den enkelte. I noen saker hyrer erstatningssøkeren advokat, som blir et viktig bindeledd mellom oss og erstatningssøker. I TV 2s omtale fortelles det at NPE ikke har vært i kontakt med Vegar Olaussen. Dette er riktig, men NPE har hatt kontakt med både hans familie og deres advokat i saken.