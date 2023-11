Farvel til våpenhvilen?

– Hamas skal knuses!

Det har Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet velgerne sine. Men er det et løfte som det er mulig å holde? Hamas er nemlig mer enn en politisk og militær organisasjon. Det er en bevegelse, slik Taliban er en bevegelse i Afghanistan.

Fangene

Drømmen om palestinsk frihet og støtten til væpnet motstand kan neppe knuses med bomber. Tvert imot har vi sett at palestinernes uttrykte motstandsvilje mot israelsk okkupasjon og blokade øker i takt med de israelske angrepene mot palestinerne.

SAMMENSTØT: Palestinere i sammenstøt med israelske soldater i utkanten av Ramallah i forrige måned. Foto: JAAFAR ASHTIYEH

Israelerne krevde et massivt svar på Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Det svaret har Netanyahu nå gitt. Gazastripens største by er bombet sønder og sammen. Hundrevis, om ikke tusenvis av Hamas-krigere er drept. Det er også svært mange tusen sivile.

Våpenhvilen har gitt rom for fangeutveksling i stor skala. Med den kommer historiene om hvordan israelske barn ble brutalt bortført og holdt som gisler med våpen rettet mot seg. Om enorm frykt og opplevelser som langt på vei kan ha ødelagt små liv.

LØSLATT: 12 år gamle Eitan Yahalomi er blant gislene som ble løslatt mandag. Foto: HOSTAGES AND MISSING FAMILIES FORUM

Med fangeutvekslingen blir også historiene om flere tusen palestinske fanger i israelsk fangenskap kjent. Om hundrevis av barn og mindreårige som er tatt til fange, fjernet fra familien og plassert bak høye murer uten tiltale eller dom.

LØSLATT: Manal Dudeen med barna sine etter at hun ble løslatt fra israelsk fangenskap tirsdag. Foto: JAAFAR ASHTIYEH

Verden er til tider et brutalt sted. Midtøsten er en i særklasse nådeløs region.

Amerikansk støtte

Hamas har neppe særlig glede av at krigføringen fortsetter. De har gjennomført sitt spektakulære angrep, og satt konflikten på kartet igjen. De fleste eksperter er enige om at det nok var primærmålet. Om det leder til stort nok internasjonalt press til å få til en løsning på den tilsynelatende evigvarende konflikten mellom Israel og Palestina, gjenstår å se.

Ved å slippe ut puljer med fanger i bytte mot palestinere i israelsk fangenskap, klarer Hamas å forlenge våpenhvilen. Under pausene får de i likhet med de israelske soldatene som har inntatt den nordlige delen av Gazastripen rom for å omgruppere styrkene.

HVA NÅ? Kvinner og barn i matkø i Khan Younis på Gazastripen. Hva har de i vente de neste dagene? Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Netanyahu sier at han er klar til å fortsette. Inntil videre ser det ut til at han har den støtten han trenger til krigføringen, både fra det israelske folket og USAs president Joe Biden. Amerikanerne opprettholder nødvendige forsyninger av penger og ammunisjon til Israel.

Men det kan snu. Etter avslutningen av NATOs utenriksministermøte i Brussel onsdag, satte USAs utenriksminister Antony Blinken snuten mot Midtøsten – igjen. Presset på Netanyahu for å avstå fra videre bombing av sivile områder øker.

SKYTTELDIPLOMATI: USAs utenriksminister Antony Blinken i møte med Qatars statsminister Mohammed al-Thani i midten av oktober. Qatar huser deler av Hamas' politiske ledelse, og har derfor en helt spesiell posisjon i forhandlinger om fanger og våpenhvile. Foto: KARIM JAAFAR

Kanskje kommer det andre signaler fra USA snart. Biden aksepterer bombing, men ber om varsomhet. Sivile liv må spares.

Er Netanyahu uansett ferdig?

Nå er nesten hele Gazas befolkning trengt sammen i den sørlige delen av den lille landstripen. Resultatene av massiv bombing av byene Khan Younis og Rafah kan bli enda verre enn i nord. Det er ingen steder å flykte.

OKKUPERT: En israelsk soldat følger med mens en skadet palestiner fraktes vekk fra Zeitoun-området i Gazy by, nord på Gazastripen. Foto: MAHMUD HAMS

Bakkestyrkene i nord kan holde Hamas i sjakk der. Fra luften kan synlige mål på bakken bli angrepet, men ikke uten fare for sivile tap.

Benjamin Netanyahu har fått massiv kritikk for hvordan manglende etterretning bidro til at Hamas-angrepet 7. oktober førte til at så mange menneskeliv gikk tapt. At så mange ble tatt til fange og bortført.

LOVET HEVN: Men er statsminister Benjamin Netanyahu så nært som politisk død? Foto: Abir Sultan

Selv om han gjentatte ganger siden han første gang vant et valg i 1996 har vist at han er i stand til å overleve skandaler, er det ikke sikkert han gjør det denne gangen. Når denne krigen en gang stanser, kan det være slutt.