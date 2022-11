Farlig forenkling fra helseministeren

Helseministeren gikk nylig ut og sa at fødselsomsorgen i Norge ER god, at den holder svært høy kvalitet og at de fleste er fornøyde.

Denne uttalelsen viser for det første at helseministeren har en farlig snever forståelse av hvilke problemer vi står overfor i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

I tillegg viser den at hun bygger sine påstander på et altfor tynt grunnlag.

En alvorlig jordmorflukt

Det virker som om helseministeren mener at det er ett problem i fødselsomsorgen i Norge i dag, og det er at det ikke er nok personer som har jordmorutdanning.

Ved å konstatere at kvaliteten er høy og at folk er fornøyde, avviser hun de andre medvirkende årsakene. Dette er en forenkling av virkeligheten, og står til hinder for å løse problemene.

Helseministerens løsning på krisen er følgende: utdanne flere jordmødre, gi helseforetakene flere frie midler som de kan disponere der de selv mener det er nødvendig, og utrede situasjonen. Jordmormangel er bare én del av et komplekst problem, og løsningen hun skisserer vil ikke hjelpe noe med mindre vi endrer systemet rundt.

Det hjelper ikke å utdanne flere jordmødre hvis sykehusene ikke klarer å holde på kompetansen. Det foregår en alvorlig jordmorflukt ved sykehusene i dag, og både erfarne og nyutdannede jordmødrene peker på en enorm arbeidsbelastning som en viktig årsak.

Skal utdanningsstrategien virke, må man gjøre noe med arbeidsbelastningen og -miljøet.

Skyver på problemet

Det hjelper ikke å gi helseforetakene flere frie midler i form av å redusere den innsatsstyrte finansieringen, for disse pengene kommer ikke til å kanaliseres inn i fødsels- og barselomsorgen.

Slik helsesystemet er lagt opp i dag, er fødsels- og barselomsorgen et tapsprosjekt for helseforetakene. Uavhengig av hvor liten den innsatsstyrte finansieringen er, vil kutt fortsatt være det mest lønnsomme.

Det hjelper heller ikke å utrede noe mer. Det er bare å skyve på problemet og forsøke å etterlate seg et inntrykk av at man gjør noe.

Helseministerens uttalelse viser på urovekkende vis hvordan hun avfeier at det kan være andre problemer knyttet til kvaliteten på eller opplevelsen av fødsels- og barselomsorgen.

Når hun hevder at norsk fødselsomsorg holder et høyt nivå i internasjonal sammenheng, unnlater hun å presisere at det da er snakk om et sett indikatorer som spedbarns- og mødredødelighet, antall keisersnitt, bruk av tang og vakuum i fødsel og hvor mange som får de to mest alvorlige gradene av fødselsrifter.

Det virker altså som om helseministeren godtar at dette er det som betyr noe for kvaliteten i fødselsomsorgen.

Problemet er bare at forskningen tydelig viser at dette ikke er nok.

Derfor har Verdens helseorganisasjon anbefalinger som skal sikre at fødende får en positiv fødselsopplevelse. Helseministeren er altså i utakt med forskningen.

Helseministeren hevder også at de fleste er fornøyde med fødsels- og barselomsorgen i Norge. Det er nok brukerundersøkelsen fra 2017 hun baserer denne påstanden på.

Dette er gamle tall, og det er dessuten flere problemer med å bruke denne for å si noe generelt om brukernes opplevelser.

Denne brukerundersøkelsen har ikke vært gjentatt nylig, og sykehusene driver ikke med systematisk innsamling av tilbakemelding fra de som har mottatt fødsels- og barselomsorg hos dem.

Hvis helseministeren skal uttale seg om hvordan brukerne opplever fødsels- og barselomsorgen, bør hun heller lytte til nyere forskning og til de fødende selv.

Helseministeren forenkler den kritiske situasjonen vi står i, og på denne måten lukker hun også øynene for viktige deler av det som må være løsningen.

Vi må lytte til de som føder, vi må lytte til forskningen og vi må lytte til det fagfolk sier. I dag peker alt dette i samme retning: Vi har alvorlige problemer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Å si noe annet er å fornekte virkeligheten.