Får vi snart slippe å skjule drittsekkene fra politiet?

I går (19.12.) leverte straffelovrådets sin rapport om seksuallovbrudd og samtykke til justisministeren.

Et av rådets forslag er at sexkjøp mellom voksne bør avkriminaliseres, så lenge handlingene ikke omfattes av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.

PION – sexarbeidernes interesseorganisasjon ønsker forslaget velkommen, fordi det viktigste må være å beskytte de av oss som selger sex.

Begrunnelsen for å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester var at det skulle bidra til å bekjempe internasjonal organisert kriminalitet og handel med mennesker, beskytte kvinner og barn mot utnyttelse i prostitusjon og eliminere prostitusjon som fenomen.

Straffelovens bestemmelser i §316 skulle signalisere at samfunnet ikke liker prostitusjon.

De fleste av oss driver med sexarbeid på grunn av økonomiske behov.

Sexkjøpsloven kriminaliserer inntektskilden, uten å gjøre noe med behovet for penger.

Dette setter de av oss som selger sex i den kjipe situasjonen at de må beskytte kundene – også drittsekkene – mot politiet.

Konsekvensene av det er at sexselgere ikke har anledning til å iverksette sikkerhetsstrategier de tidligere var avhengig av.

De mest voldsutsatte, sexselgere på gata, får mindre tid til å gjøre risikovurderinger av kundene sine før de må sette seg i bilen til kunden.

Kundenes domene

Det betyr også at sexarbeiderne må selge sex på kundenes domene.

En måte å unngå politiets søkelys på er å samarbeide med tredjepart.

Dette er personer som vil rammes av hallikbestemmelsen - straffelovens paragraf § 315 (som ellers heller ikke har noen fornærmet).

Siden disse kan formidle kundekontakt mer skjult for politiet, kan de ta seg godt betalt for sexarbeidet.

Det betyr at sexselger må ty til mer sexsalg for mindre utbytte, og mindre kontroll over egen situasjon.

Særlig migranter som har få andre nettverk i landet vil være sårbare for utnyttelse av slike tredjeparter.

Hvordan hjelper det?

Selv om det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester, rammer altså straffelovens paragraf § 316 først og fremst den lovlige parten, ikke sexkjøperne, hardest.

Sexselgerne er både mål og middel for politiets arbeid og metoder.

Politiet overvåker sexarbeiderne for å nå kundene.

Forbudet har krevd større diskresjon fra sexarbeider, som må beskytte kunden mot politiet.

Dermed oppleves sexselgere som fritt vilt av voldelige kunder og kriminelle, som i praksis opplever straffefrihet, fordi selgerne ikke anmelder vold, overgrep, trusler, stalking og andre kriminelle handlinger ikke anmeldes av sexarbeidere.

Noe som kommer frem for eksempel i Vista Analyses evaluering av sexkjøpsloven, der de kvinnelige sexselgerne forteller at de anmelder vold i mindre grad enn før innføringen av sexkjøpsloven.

Amnesty International dokumenterer også i sin rapport om norsk prostitusjonslovgivning (2016), at kriminelle peker ut sexarbeidere for vold, ran og voldtekt, fordi de regner med straffefriheten som følger av at samfunnet ikke bryr seg.

Ingenting påvirker sexsalg

På NRKs Dagsnytt 18 i går spurte programleder Espen Aas om ikke å fjerne sexkjøpsloven vil lede til mer sexsalg.

Den nevnte evalueringen til Vista Analyse påstår markedet har blitt redusert som følge av sexkjøpsloven, men påpeker selv at det er knyttet betydelig usikkerhet til grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Vista bruker sekundærdata og teller annonser, noen som gir et svakt grunnlag å trekke konklusjoner om markedets omfang fra.

Tallmateriale kan faktisk leses som at omfanget av sexsalg har økt med 20% eller 100% avhengig av hvordan man leser dem.

Det er ingenting som tilsier at hverken kriminalisering, avkriminalisering eller legalisering påvirker omfanget av sexsalg.

Fattigdom, manglende tilgang til arbeidsmarkedet, sosial marginalisering og migrasjon er noen av variablene som påvirker omfanget av sexsalg.

Noen vil for eksempel påstå at sexsalget økte i Tyskland da de innførte mer liberale lover på 2000-tallet, men rundt samme tid utvidet EUs grenser seg østover, noe som ga mer migrasjon.

Problemet med spørsmålet til Aas er uansett at det signaliserer viljen til å kaste sexarbeidere under bussen fordi man ønsker å bli kvitt sexarbeid.

Dette har konsekvenser for sexarbeidere sikkerhet og helse.

Banket opp og voldtatt

I 2017 vedtok Høyesterett at der sexarbeidere tidligere hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, at heretter kan man bli banket opp og voldtatt i sexarbeid, uten lenger å ha krav på denne rettigheten.

Begrunnelsen til flertallet var at da forbudet mot sexkjøp ble innført, var det jo fordi Stortinget anså sexsalg som uønsket.

Dette forklarer hvorfor forakten mot sexarbeidere har økt blant befolkningen siden 2009, sammen med trakassering og hets.

PION - Sexarbeidernes interesseorganisasjon spretter champagnen over forslaget til Straffelovrådet.

Et viktig poeng for straffelovrådet er at paragraf § 316 er en offer-løs straffbar handling. Det er ingen fornærmet.

Dermed brytes et av de viktigste prinsippene innen strafferett, skadefølgeprinsippet, som ser på om straffen står i et rimelig forhold til forbrytelsen.

Når det gjelder sexarbeidere som faktisk utsettes for utnyttelse og seksuelle krenkelser vil altså straffelovrådet styrke vernet mot disse og gi sexarbeidere samme vern som alle andre.

Uten en sexkjøpslov vil sexarbeidere kunne anmelde kriminalitet uten å være redd for å miste inntektskildene.

