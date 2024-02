Europas beste bykamper

TEMPERATUR Vinicius Junior i krangel med Angel Correa under et tidligere derby. Foto: Manu Fernandez /AP

Det er ikke bare Roy Keane som mener at fotballen har blitt mer gemyttlig og vennlig de siste årene. Håndhilsing og klemmer før kamp er vel og bra det – men det er noe deilig med kamper hvor følelsene slår fornuften og hvert spark på ballen teller ekstra mye.

I Europa er mange hatkamper også toppkamper, med lag fra samme by som parallelt kjemper om de største trofeene.

Her er min rangering av de fem beste by-derbyene i Europa:

5. Roma-Lazio

Blant de mest berømte lokaloppgjørene på kontinentet er det få som vekker like sterke følelser blant de involverte som Roma mot Lazio. Vi snakker ekte 100 år gammelt hat, og det blir bestandig høy temperatur på banen og tribunen. I 1979 døde en Lazio-supporter av skadene da bluss ble kastet fra Roma-svingen.

Ulikt de andre store italienske klubbene har hovedstadslagene få fans utenfor egen by – derfor blir disse kampene ekstra eksplosive. I tillegg har lagene en tendens til å følge hverandre tett når det gjelder kvalitet og tabellposisjoner, og klubbene har merkelig nok tatt like mange trofeer.

Nå for tiden er verken Roma eller Lazio mye å skryte av. Verken Romas Conference League-triumf i 2022 eller Lazios sterke 2. plass forrige sesong var katalysator for nye oppturer.

HETT: Paolo Di Canio og Francesco Totti i en opphetet diskusjon tilbake i 2005. Foto: CARLO BARONCINI

I skrivende stund følger de hverandre som skygger på plass seks og sju i Serie A. Det positive er at de er videre til sluttspillet i henholdsvis Champions League og Europa League. Hva med den siste tidens innbyrdes oppgjør? Drepende kjedelige (til Roma-derby å være) oppgjør, to ganger 1–0 og én 0–0 på de tre siste.

4. Manchester City- Manchester United

Dette er det eneste oppgjøret på denne listen som daterer tilbake til 1800-tallet. De første årene ble dette beskrevet som et vennlig derby, og det sies blant annet at mange i Manchester var på City-kamp den ene uken og United-kamp den neste.

Etter 2. verdenskrig tok det seg opp i temperatur, med mange heftige kamper hvor stygge taklinger ble bensin på følelsesbålet. Historisk var lenge United klar storebror i byen, men siden Citys eierskifte i 2008 har de vært mer enn bare «noisy neighbours», som Sir Alex Feguson kalte dem.

Ti av de 15 siste Premier League-titlene har gått til Manchester, tre til United og sju til City.

Aldri før har styrkeforskjellen mellom disse to vært større i Citys favør enn det siste året. De lyseblå var utvilsomt Europas beste lag i 2023/24, selv om United slo byrivalene på hjemmebane.

Deres forrige møte ble derimot pinlig for United, da Erling Braut Haaland & co. tok en veldig komfortable 3-0-seier på Old Trafford. Først når de røde spiller fotball og oppnår resultater som matcher klubbens ambisjoner, og kommer tilbake i den absolutte toppen, kan Manchester-derbyet bli det beste byoppgjøret i Europa.

DRØMMENES TEATER: Erling Braut Haaland jubler etter en straffescoring på Old Trafford i 2023. Foto: Dave Thompson

3. Milan-Inter

I 1908 ble Inter stiftet som en slags utbryter av Milan, og dermed var Milano-derbyet skapt. De to klubbene hadde varierende suksess frem til 1960-tallet, da Milano ble maktsenteret i europeisk fotball ettersom Inter og Milan vant europacupen to ganger hver. Deretter har det alltid vært mye prestisje og temperatur forbundet med kampene dem imellom.

Det beste bildet (se under) på det ble tatt i april 2005, da derbyet ble stoppet på grunn av et inferno av røyk og bluss forårsaket av Inter-fansen. Likevel er det mer riktig å si at de blåsvarte og rødsvarte naboene misliker hverandre enn at de hater hverandre.

IKONSK BILDE: Marco Materazzi og Rui Costa ser på blusset i 2005. Foto: STEFANO RELLANDINI

Etter en nitrist epoke med et elendig Milan-lag fikk derbyet et etterlengtet oppsving for et par sesonger siden. Med Milan som seriemester og Inter to poeng bak var kampene mellom de to igjen relevant for det store publikum.

I fjor var Milan-Inter semifinale i Champions League for første gang på 20 år. Akkurat nå leder Inter serien etter tolv seire og tre uavgjorte på deres siste 15 kamper. Milan er et stykke bak på 3. plass og Inter vant høst-derbyet 5-1, men det er uansett ingen tvil om at «Il Derby della Madonnina» er tilbake der det skal være.

2. Arsenal-Tottenham

Det alltid brennhete «North London derby» så dagens lys da Arsenal i 1913 flyttet fra Woolwich i sør til Highbury oppe i Tottenhams territorium. Siden har rivaliseringen vedvart og tiltatt i styrke med oppgjør i den øverste divisjonen hvert år siden 1950.

London har mange byderbies, men dette er det klart største og viktigste. Når det gjelder innbyrdes oppgjør og trofeer har Arsenal et solid overtak på deres naboer. De sikret blant annet ligamesterskapet på Tottenhams White Hart Lane i 1971 og 2004. Det mest kjente sviket i Nord-London stod Sol Campbell for, da han i 2001 gikk gratis fra Spurs til fienden Arsenal.

RØDT: Emerson Royal får se det røde kortet under derbyet i 2022. Foto: DAVID KLEIN

Derbyet i Nord-London er nå en kamp mellom to av Englands seks beste lag. Etter noen svake sesonger slo Arsenal kraftig tilbake i 2022/23, og var i en skikkelig tittel-fight med Manchester City.

Denne høsten var Tottenham til tider forbausende gode under deres nye manager Ange Postecoglu. Siden har de mange skadene og fraværene vært tunge å bære, men de er fortsatt i nærheten av Champions League-plassene. Dermed kan Tottenham-Arsenal i slutten av april ha mye å si for lagenes sluttposisjon.

1. Real Madrid-Atlético Madrid

Kampene mellom de to største lagene i Madrid vil nok aldri få samme status som Real Madrid-Barcelona. Likevel har «El Derbi Madrileño» rikelig med historie, prestisje og dramatikk. Det gamle narrativet bygger på Real Madrid som elitens klubb, mens arbeiderklassen holdt med Atletico.

I dag er denne oppfatningen mer utvannet, spesielt etter at Atletico flyttet fra Vicente Calderón i bykjernen til moderne Metropolitano langs motorveien mot flyplassen. I årene 2014 og 2016 nådde dette oppgjøret sitt klimaks da Real Madrid og Atlético Madrid møttes i Champions League-finaler, som begge på svært dramatisk vis ble vunnet av de helhvite.

Disse to har gjort Madrid til Europas fotballhovedstad de siste ti årene. Diego Simeones arbeid med å etablere underdogen Atletico som topplag er enestående. Derbyet er ofte velspilt og jevnt.

HELT: Antoine Griezmann scoret i derbyet nylig. Nå får han en ny mulighet. Foto: THOMAS COEX

Etter noen år med lavt målsnitt har også underholdningsverdien tatt seg kraftig opp. De to cupkampene etter nyttår gikk til ekstraomganger og endte 4–2 til Atletico og 5–3 til Real. Lagenes beste spillere for øyeblikket er angrepsspillere, med fabelaktige Jude Bellingham og Vincius Jr. for Real Madrid og garantisten Antoine Griezmann for Atlético Madrid.

Dette er Europas beste derby!