Ett år med Gahr-Støre: Spinnville valg og krise etter krise

Fredag var det ett år siden den rødgrønne regjeringen tiltrådte: Med det har vi fått en fastlegekrise, økende helsekøer, økt sykepleiermangel, større behandlingskø for psykisk syke, samtidig som regjeringen har skrotet og sagt nei til prosjektene som for alvor skulle løse disse krisene.

Regjeringen varslet tidlig at det ikke skulle være lett å drive med privat velferd her i landet. Såpass måtte man forvente med en rødgrønn regjering, sa helseminister Kjerkol.

Bård Hoksrud. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er en ting å være ideologisk motstander av private aktører, men det er noe annet når denne ideologiske motstanden blir faktaresistent fanatisme som ikke bare går ut over alt vi har av helsepersonell, men som også rammer titusener av pasienter.

For vi vet at helsepersonellet vårt er slitne. De var slitne før pandemien, nå etter pandemien er det enda verre. De jobber kvelder og overtid for å få ned de enorme helsekøene som har passert 200.000.

I mai kunne vi lese om et behandlingssted gjorde seg klar for å ta imot utbrente helsearbeidere som har møtt veggen.

Om man tar med bakteppet om at vi allerede mangler 7000 sykepleiere og om ca 10 år vil mangle 28.000 skjønner vi hvor dypt alvorlig dette er.

Bare etter å ha beskrevet to av problemene helsevesenet vårt står overfor ser vi at det presses fra to kanter: Utenfra ved at helsekøene har vokst seg enorme, og innenfra ved at helsepersonellet er utslitt og mangler folk.

Men hva med de private?

Samtidig som det offentlige helsevesenet kneler står private aktører klare med ledig kapasitet.

Aleris melder at de kunne tatt unna 300.000 behandlinger i året.

Det er helt spinnvilt at man ikke benytter seg av denne muligheten.

Regjeringen forsvarer seg med at helseforetakene står fritt til å lage avtaler med private aktører, men hvorfor skulle de tørre det når regjeringen samtidig sier at de ikke ønsker private velferdsinnovatører?

Hadde du inngått en avtale med den lokale håndverkeren om å bygge et hus, dersom kommunestyret hadde ytret villighet til å ekspropriere bedriften hans?

For FrP er det likegyldig om tilbyderen er privat eller offentlig. Det viktigste er at folk får hjelp, og at staten tar regningen.

Det lønner seg for den enkelte og for bedriftene, samtidig som vi får konkurranse mellom et vell av tilbydere.

Det er en vinn-vinn-vinn, som man må være ideologisk fanatiker for å ikke kunne se.

Nei til lottotilstander

Da FrP satt i regjering var et viktig gjennomslag for oss i helsepolitikken å sikre brukerne mer valgfrihet, eldre en stemme og et verdig tilbud og fjerne lottotilstander – det skulle ikke være adressen din som avgjorde hva slags hjelp du fikk.

Dessverre har regjeringen nå meldt at de avvikler fritt behandlingsvalg fra nyttår, og setter tusenvis av pasienter og tilbydere i enorm usikkerhet.

De har avviklet prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen og fra januar legger de ned Eldreombudet.

Slike politiske prioriteringer er en skandale, og vitner om en regjering som først og fremst ønsker å rive ned andres politiske gjennomslag, fremfor å slåss for sine egne.

Min klare oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol er klar og tydelig:

Nå er det på tide å legge vekk de politiske skylappene og finne frem igjen engasjementet for pasientene, som du hadde i dine 8 år som ledende opposisjonspolitiker på Stortinget.

Vi trenger de gode løsningene, ikke politisk stahet og ideologisk fanatisme.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no