Et veiskille i norsk idrettshistorie

Noen øyeblikk forandrer et lands idrettshistorie. Det kan være en kamp som blir startskuddet for en ny æra. En prestasjon som setter en helt ny standard og inspirerer en ny generasjon. En triumf som flytter grensene for hva som er mulig, hva det er lov å drømme om.

Casper Ruud er nå en hårsbredd unna et slikt øyeblikk. I løpet av helga kan han klatre helt opp på førsteplassen på ATP-rankingen. Han kan også vinne sin aller første Grand Slam-turnering. Om han skulle klare det, vil det være årets største norske idrettssensasjon.

Det er alltid vanskelig å sette prestasjoner i ulike idrettsgrener opp mot hverandre. Hvordan skal vi vurdere Jakob Ingebrigtsens gulløp i EM og VM sammenlignet med Erling Braut Haalands målkalas i Premier League? Hva er mest imponerende, Karsten Warholms EM-gull i combacket etter skaden eller Marius Lindviks OL-gull i Beijing? Å svare på den typen spørsmål er først og fremst en oppgave for Idrettsgallaen, men diskusjonen kommer alltid til å gå. Til tross for at vi er en liten nasjon er vi bortskjemt med eksepsjonelt gode prestasjoner i en rekke ulike idretter. Bare det at vi har disse enorme idrettsbragdene vi kan sette opp mot hverandre er helt spinnvilt.

I Erling Braut Haaland og Jakob Ingebrigtsen har vi spektakulære utøvere i verdenstoppen av sommeridretter – grener der hele verdens ungdommer kjemper om å bli best. Det er vanvittig imponerende, men det er ikke grensesprengende nytt på samme måte som Casper Ruuds vei til toppen. Vi har hatt fotballspillere i verdenstoppen før, selv om de ikke var i nærheten av være like dominerende som oksen fra Jæren. Det samme gjelder innen friidrett. Selv om både Erling Braut Haaland og Jakob Ingebrigtsen ligger an til å bli Norges beste noensinne i sine idretter, skiller Casper Ruuds prestasjoner seg ut som noe helt unikt. Bortsett fra muligens hans egen far, så hadde han ingen nasjonale forbilder av sportslig toppkvalitet i oppveksten.

Det finnes ingen historiske, norske tennisbragder å sammenligne med lenger, det eksisterer ingen tennisens Tom Lund som kan trekkes fram som motargument når noen sier at Casper Ruud er tidenes beste norske tennisspiller. Mens folk krangler om hvorvidt Erling Braut Haaland allerede er tidenes beste norske fotballspiller, er det ikke en diskusjon en gang når det gjelder Casper Ruud. Han er best, med soleklar margin. Ingen andre når ham til tennissokkene en gang. 23-åringen har egenhendig sprengt absolutt alle grenser for hva som er mulig i norsk tennis.

Nå har han muligheten til å gå helt til topps. En serie av ekstraordinære omstendigheter, skader og en superstjerne som nekter å vaksinere seg har skapt den perfekte stormen for vårt unge tennisess. Vi kommer ikke utenom at det er en god dose flaks som gjør at han nå kan overta førsteplassen. Det er lov å ha marginene med seg. Likevel er det viktig å huske på at det er Casper Ruuds fortjeneste at han har fått denne muligheten. Det er hans egne prestasjoner som gjør at han i det hele tatt er i posisjon til å kunne ta førsteplassen. Bare det å komme seg på skuddhold er en enorm bragd.

Uansett hvordan semifinalene og finalen skulle gå, er Casper Ruud allerede sikret minimum tredjeplass på rankingen etter US Open. Han har nå etablert seg i toppen, og har gode muligheter til å holde seg der.

Det er et generasjonsskifte på gang i tenniseliten. Enkelte av de som har preget idretten det siste tiåret er snart nærmere AFP- enn ATP-poeng. Roger Federer har blitt 41 år og sliter med en kneskade som har holdt ham ute et år. Rafael Nadal fylte 36 i sommer og merker at han ikke er like kvikk som før. Novak Djokovic har tapt mye på å sette seg selv på sidelinjen, men begynner også å bli en voksen mann. Det åpner seg et rom nå for en ny generasjon som står klare til å overta stafettpinnen. Og en av dem er Casper Ruud.

Ironisk nok er en av vinterens store nedturer en av de tingene som nå gir Casper gode kort på hånda. I januar tråkket han over to dager før han skulle spille sin første kamp i Australian Open. Dermed måtte han trekke seg fra turneringen uten å få med seg ett eneste poeng på rankingen. Ruuds konkurrenter mister sine poeng fra Australian Open 2022 når neste års turnering begynner. For å holde plasseringen på rankingen må de matche fjorårets resultat. Siden Casper Ruud ikke fikk spilt forrige Australian Open, vil alt han får med seg fra neste års turnering være ren bonus. Der andre må prøve å forsvare poengene sine, har Ruud alt å vinne og ingenting å tape.

Og når Australian Open er ferdig, kommer grusturneringene på løpende bånd. Det gir Ruud ekstremt gode forutsetninger for å bite seg fast i toppen i en verdensidrett der Norge historisk sett har vært en miniputt. Han er den mest usannsynlige idrettsstjernen Norge kunne fått. Og han har kommet for å bli.