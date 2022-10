Et sterkt og personlig karakterdrap på partifelle

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete legger ingenting imellom når hun kritiserer flere av dagens sittende Senterparti-statsråder i sin autoriserte biografi, ført i pennen av BTs kulturredaktør, Jens Kihl.

Og det er et fyrverkeri av en politisk biografi, med detaljerte beskrivelser av bitre maktkamper, bakvaskelser og politiske dragkamper, både internt i Senterpartiet, men også innad i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering fra 2005 til 2013.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Frode Sunde / TV 2

I motsetning til de fleste bøker i i samme sjanger, klarer Navarsete, i hvert fall delvis, å se på seg selv med et selvkritisk lys. Hun innrømmer feil, påpeker egne svakheter, som problemer med sinnemestring, og fremstår tidvis ganske selvkritisk. Det gir boka og hennes versjon av Senterpartiets nære politiske historie mer troverdighet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum slipper heller ikke helt unna. Navarsete er dypt skuffet over det hun mener er totalt mangelfulle håndtering av den famøse meldingen «Vi har lyst på fitta di», som ble sendt fra minst en i en kameratgjeng fra Trøndelag Sp på hyttetur. Hun er heller ikke imponert over Vedums overbudspolitikk før valget i fjor, som gjorde at forventningene til dagens regjering ble skrudd altfor høyt, og fallet i oppslutning unødig brutalt.

Men det verste for partileder Vedum, er at Navarsete tegner et bilde av et parti som under overflaten fremstår like splittet som under den bitre maktkampen før Trygve Slagsvold Vedum overtok som partileder i 2014.

Flere av dagens sittende statsråder får malt kritiske portretter av seg med bred og hissig pensel av Navarsete. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, for ikke å ha gjort nok for å rydde opp i sjikaneringen fra hytteturen. Landbruks- og matminister Sandra Borch for å ha spilt en sentral rolle et maktpolitisk bakholdsangrep, et regelrett kuppforsøk, mot Navarsete for å felle henne som partileder i 2012, et angrep som ifølge Navarsete var orkestrert av sentrale trøndere.

Sandra Borch får derimot tilgivelse og ros for sin jobb som landbruks- og matminister av Navarsete. De to fant tonen etter at Borch ble valgt inn på stortinget i 2017. Hun bærer heller ikke synlig nag til Bjørn Arild Gram.

Men det er lite tilgivelse å lese i beskrivelsene av forsknings- og utdanningsminister og partiets første nestleder, Ola Borten Moe. I boken betegnes han som en politisk og personlig nemesis av Navarsete. Hun utøver et regelrett karakterdrap av partifellen fra Leinstrand sør for Trondheim. Navarsete fremstiller han som en illojal solospiller, som gjentatte ganger har kjørt sitt eget løp, satt egne interesser foran partiets og spent ben på partiets vedtatte politikk og strategi.

Boka oser av forakt mot Borten Moe spesielt, men også trønderne i Senterpartiet generelt. Hun tegner et bilde av et senterparti med interne fløyer som er uenige i hvilken politisk retning de skal gå. Navarsete holder fast på veien som ble gått opp av blant andre de tidligere lederne Anne Enger og Åslaug Haga, som et parti som orienterer seg mot venstre fra sentrum i norsk politikk. Hun fremstiller trønderne og deres støttespillere som frontkjemperne for en mer høyrevridd kurs, vekk fra den fordelings- og miljøprofilen hun selv stod for som partileder, og som partiet fortsatt, i hvert fall delvis, sverger til.

I boka beskriver Navarsete hvordan hun selv, etter egen oppfatning, ble konstant motarbeidet og nærmest mobbet, helt til hun klappet sammen og trakk seg som partileder i 2014. Hun kollapset, fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom og ble behandlet for depresjon og søvnproblemer. Hun sier det ikke rett ut, men lar det likevel ikke være noen tvil. Hun mener Borten Moe, hans nære venner og deres nettverk av parti-tillitsvalgte med base i Trøndelag ledet an i mobbingen og maktkampen som felte henne som partileder og gjorde henne syk.

Navarsete, som nå er regjeringens og statens representant som statsforvalter i Vestland fylke, etterlater et skussmål til hele Trøndelag Senterparti som er svært lite flatterende.

«Eit interessant trekk ved trønderane i Senterpartiet er at dei gjennom fleire tiår har stått for svakt i partiet til å greie å setje inn sine folk som partileiarar. Ein av grunnane til dette er nok at den politiske avstanden mellom dei og mange andre i Sp er ganske stor i ein del saker. Det dei derimot stadig har greidd, er å bli kvitt partileiarar dei ikkje har likt. Dei var, slik mange i Senterpartiet ser det, sentrale i å syte for at både Anne Enger og Odd Roger Enoksen valde å gå av», skriver forfatteren, i boka som Navarsete har godkjent hele teksten til.

I ett kort avsnitt stemples altså et helt fylkeslag i et regjeringsparti som maktsyke renkespillere, som i det skjulte har kastet partiledere de ikke likte, men som ikke har hatt kraft nok til å vinne åpne og ærlige politiske konflikter om partiets politiske retning. Et nådeløst skussmål.

Senterpartiet samlet seg om Trygve Slagsvold Vedum som partileder etter en opprivende og ødeleggende maktkamp mellom Borten Moe og Navarsete i 2014. I medgangstider, som partiet opplevde frem til sommeren i fjor, kveles ofte indre stridigheter.

Boka er Liv Signe Navarsetes subjektive versjon av ståa i Senterpartiet, før og nå. Navarsete er et følelsesmenneske, med sterke meninger og kraftfullt temperament. Hun har selv bidratt til den maktkampen som ble veldig personlig for henne. Hun beskriver et parti hvor flere ikke vil hverandre vel og hvor man tolker hverandre i verste mening.. Og det inkluderer henne selv. Det finnes ikke rom for å la tvilen komme «tiltalte» til gode, når Navarsete tolker senterparti-trøndernes handlinger og motiver. Det er lett å se hvorfor konflikten mellom de to endte som den gjorde i 2014. Ingen av dem vant. Navarsete gikk av som leder. Partiet valgte en annen etterfølger enn Ola Borten Moe, som i stedet måtte kjempe hardt for å bli nestleder.

Hvis Navarsetes beskrivelse av partiet samsvarer noenlunde med virkeligheten, at det ulmer en underliggende splittelse og uenighet i partiet, kan det bli interessant å følge Senterpartiets indre liv fremover.

Flere ordførere har allerede, på rekordtid etter en valgseier, snakket høyt om at partiet må vurdere å gå ut av regjeringen. Partiet styrer nå mot et kommunevalg hvor en haug med Sp-ordførere risikerer å miste sitt kjære ordførerkjede.

Det kan gå hett for seg når Senterpartiet samles til landsmøte i mars neste år, etter nok en kald og mørk vinter.