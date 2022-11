Et politisk drama som overgår tv-serien Borgen

GENI ELELR IDIOT? Kan dansk politikks comeback kid, Lars Løkke Rasmussen, utmanøvrere Socialdemokratiets Mette Fredriksen, som sendte ham ut av Statsministeriet for tre og et halvt år siden? Kanskje, men de to kan like gjerne samarbeide i regjering etter en valgkamp, som utmanøvrerer tv-serien Borgen i politisk drama. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

«Enten blir Løkke Rasmussen valgkampens store geni eller så ender han opp som idioten som gamblet seg ut av dansk politikk» . Det skrev jeg i en kommentar på valgdagen sist gang det var valg i Danmark. Jeg må spise i meg de ordene. I hvert fall korrigere dem.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

For Løkke Rasmussen, som kun omtales som Løkke av danskene, tapte forrige valg, og ble idioten som gamblet seg ut av dansk politikk. I hvert fall for en liten stund. Nå har han gjenoppstått, i et politisk drama som langt overgår tv-serien Borgen. Fra idiot til geni på tre år, der altså.

Den 58 år gamle tidligere statsministeren og Venstre-partilederen klarer altså nok en gang å plassere seg i sentrum av begivenhetene. Den erfarne ringreven, med minst ni politiske liv, har fått mesteparten av den tre uker lange valgkampen til å dreie seg om han selv. Hans nystiftede parti Moderaterne ligger an til å gjøre et brakvalg, og havne på vippen mellom rød og blå side i det danske Folketinget. Snittet av målingene dagen før valget viser at de blir Danmarks tredje største parti. Det vil i så fall gi dansk politikks fremste taktiker og gambler ekstremt gode kort på hånden når det skal forhandles om en ny regjering. Da vil ingen klare å danne flertall uten å gå via ham. Danskene som elsker engelske ord og uttrykk, kaller ham bare «the kingmaker» for tiden. Kanskje han sikter seg inn på et smått utrolig comeback som statsminister?

Løkke har flere tiår med erfaring både som folketingsmedlem, statsråd i flere departementer, og tre perioder som statsminister for partiet Venstre. Han var partileder og sittende statsminister under sist valgkamp i 2019. Borgerlig side slet med interne konflikter og med oppslutningen, og valgnederlaget så nærmest uunngåelig ut. Dagen før valget for tre år siden snudde han opp ned på dansk politikk, og inviterte sin hovedmotstander Mette Fredriksen fra Sosialdemokratiet til regjeringssamarbeid.

Det er en så oppsiktsvekkende ting å gjøre, at serieskaper Adam Price aldri ville funnet på å skrive noe slikt inn i manuset til TV-serien Borgen. Det ville blitt latterliggjort som totalt urealistisk. Du kan jo tenke deg kaoset, om daværende statsminister Erna Solberg dagen før valget i fjor hadde invitert Jonas Gahr Støre og Ap til regjeringssamarbeid, gjerne med Støre som statsminister. Og det uten å informere sin egen partiledelse eller regjeringspartnere (!)

Men Løkke gjorde altså det. Og Venstre gjorde et byks på målingene. Flere velgere likte det de hørte, men ikke nok av dem. Det holdt ikke helt i mål. Lars Løkke Rasmussens hodeløse gambling mislyktes. Det ble hans «36,9», ref. daværende statsminister Thorbjørn Jaglands (Ap) sjokkerende ultimatum til norske velgere i 1997, som også nesten lyktes. Hadde Løkke klart å løfte borgerlig side til nytt flertall, ville han blitt genierklært. i stedet ble han utstøtt ut av eget parti og gikk av som partileder samme høst. I fjor meldte han seg ut, og ble sittende alene og partiløs i Folketinget. I juni stiftet han sitt nye parti, Moderaterne (M), som etter en intens valgkamp ligger an til å få 8-10 prosents oppslutning.

For ytterligere å forsterke inntrykket av politisk kaos i nabolandet vårt, kan vi nevne at Løkke ikke er alene om å ha startet nye partier. Hans tidligere partifelle Inger Støjberg, som var innvandringsminister i Lars Løkke Rasmussens regjering frem til sist valg, har også startet et nytt parti som flyr høyt på målingene, Danmarksdemokratene. Etter sist valg, ble hun stilt for riksrett fordi hun som innvandringsminister lagde en instruks om at asylsøker-ektepar under 18 år skulle skilles fra hverandre. Hun ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel, ble kastet ut av det danske folketinget, og sonet straffen med fotlenke i eget hjem. Deretter starter hun sitt eget parti, og har blitt en stjerne blant den innvandringskritiske høyresiden, og er på full fart tilbake inn i Folketinget.

Dagens Venstre-leder og statsministerkandidat, Jacob Ellemann-Jensen, var miljø- og matminister i Løkkes siste regjering. Så i denne valgkampen er vi i den smått utrolige situasjonen at tre politikere som var partifeller og satt i samme regjering for kun tre og et halvt år siden, nå stiller til valg som ledere for tre helt ulike partier.

Men hva slags regjering får Danmark? Løkke har gjort det til sitt nye livsprosjekt å danne en regjering over midten, med både røde og blå partier. Det er en tanke som Mette Fredriksen har omfavnet. Hun er åpen for å danne en bred flertallsregjering, som kan lede landet trygt gjennom de sammensatte krisene som Europa befinner seg i, med galopperende inflasjon, energikrise, og sikkerhetspolitisk usikkerhet.

Men det er få eksperter, om noen, som tør å spå hva slags regjering danskene vil få etter valget. Her er seks ulike alternativer, gitt forskjellige flertall, med tre potensielle statsministre:

De rødgrønne beholder flertallet og Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, enten for en ren arbeiderpartiregjering, eller en flerpartiregjering med samarbeidspartier på den røde siden. Men et rødgrønt flertall kan også åpne for en såkalt «over midten»-regjering, hvis en skal ta Mette Fredriksen på ordet, med Socialdemokratiet som lokomotiv i en regjering med både røde og blå partier, som legger politikkens tyngdepunkt inn mot sentrum. Lars Løkke Rasmussens Moderaterne kommer på vippen, og det dannes en blå/rød-regjering hvor M er med og ytterpartiene i dansk politikk plasseres på tilskuerplass frem til neste valg. Men da må Løkke akseptere at Mette Fredriksen blir statsminister. Moderaterne kommer på vippen, men forhandlingene med Mette Fredriksen kollapser, kanskje som følge av uenighet om hvem som skal bli statsminister. Det kan bane vei for en borgerlig regjering. Da må Løkke i så fall gi opp alt han har stått for i valgkampen. Men Løkke er en politiker som er kjent for å justere den politiske kursen når det passer ham selv. I et slikt scenario, vil Løkke fort kunne manøvrere seg inn i statsministerposten. For et comeback det i så fall ville blitt, som sjef for en regjering med sitt gamle parti som partner! Men med et slikt sentrum/høyre-flertall vil Venstres Jacob Ellemann-Jensen også kunne bli statsminister som leder for det som trolig blir det største partiet i en slik blokk. Det minst trolige alternativet, ifølge målingene, er at borgerlig side får flertall uten Løkkes Moderaterne. Da vil Venstres Jacob Ellemann-Jensen kunne danne regjering sammen med Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og/eller flere andre partier på høyresiden, uten å måtte la seg presse for mye av sin forgjenger.

Vi kunne slengt inn et sjuende alternativ, en versjon av svenske tilstander, hvor politikken fastlåses helt i et drama mellom tre fløyer som ikke klarer å finne sammen. Men i motsetning til i Sverige, trenger ikke danskene å ha en statsministeravstemning etter valget. Da vil Mette Fredriksen kunne styre som før med sin ettpartiregjering, helt til opposisjonen eventuelt klarer å samle seg om et alternativ, men lett vil det ikke bli.

Når dette skrives, med bare timer igjen til valglokalene stenger, er det ingen som aner hva slags politisk danskene våkner opp til etter valget.

Det er ingen overdrivelse å si at dansk politikk overgår fiksjonen i tv-serien Borgen. Der ble eks-statsministeren utenriksminister i en regjering med kvinnelig statsminister fra Socialdemokratiet. Så får vi om virkelighetens «Birgitte Nyborg», aka Lars Løkke Rasmussen, klarer å nå like langt ...eller kanskje lenger? Vi får en pekepinn tirsdag kveld, når de danske valglokalene stenger.