Et nytt lavmål

WASHINGTON D. C. (TV 2): Med invasjonen av Ukraina har Russland brutt nesten alt som fins av internasjonale lover og avtaler. Ved å arrestere en amerikansk journalist, trapper Vladimir Putin ytterligere opp.

De siste 10 årene har Russland blitt et stadig mer krevende sted å operere for journalister.

Da invasjonen av Ukraina startet i februar 2022, ble det innført nye lover som gjør det straffbart å omtale krigen som «krig».

I tillegg har et stadig mer komplisert byråkrati gjort det vanskeligere å få akkreditering og visum.

Tilgangen til pålitelig informasjon er blitt mindre og vanlige russere vegrer seg for å snakke med utenlandske journalister, av frykt for represalier fra egne myndigheter.

PÅGREPET: En russisk politimann i baksetet eskorterer TV 2 til arresten i Tuapse i november 2013. Foto: Aage Aune, TV 2.

Skremme og plage

Russiske journalister som ikke har fulgt partilinja er blitt truet, trakassert, drept og fengslet, og i dag finnes ikke lenger noen fri russisk presse.

Men for Putin var utenlandske journalister også en trussel.

Det fikk TV 2-fotograf Aage Aune og jeg selv erfare høsten 2013.

Under arbeid med en reportasjeserie om forberedelsene til OL i Sotsji, fikk vi etterretningstjenesten FSB i hælene.

Gjennom to døgn ble vi arrestert, avhørt og truet konstant av politi og sivilkledde agenter.

Marerittet toppet seg da de fremsatte falske anklager om narkotikabruk, et flittig brukt triks for å sette plagsomme russiske journalister i fengsel.

Takket være press fra Utenriksdepartementet, kom vi oss helskinnet ut av knipa.

Saken ble deretter en pinlig affære for Vladimir Putin, siden vi hadde klart å dokumentere det som skjedde med skjult kamera. Det kom massiv internasjonal kritikk og den russiske regjeringen ble tvunget til å komme med unnskyldning.

At den russiske lederen ikke var fornøyd med et slikt utfall, var åpenbart, og med oss var han ikke ferdig.

Gjennom de neste årene i Russland ble vi til stadighet oppmerksomme på folk som fulgte etter oss.

Datautstyr ble hacket og flere ganger var ukjente personer inne på hotellrommene våre, der de etterlot tydelige tegn på at de hadde vært der.

Alt for å plage og skremme.

Og vi var ikke alene om å oppleve dette.

Luke Harding, journalist i The Guardian, har i boka Mafia State skrevet om hvordan han under sin korrespondentperiode i Moskva ble utsatt for innbrudd, overvåkning og andre triks som skulle skremme ham fra å gjøre jobben sin.

PUTINS GISSEL: Evan Gershkovich var på reportasjereise i Jekaterinburg da han ble pågrepet og siktet for spionasje. Foto: The Wall Street Journal.

Med arrestasjonen av den amerikanske journalisten Evan Gershkovich denne uken har Vladimir Putins krig mot journalister likevel nådd et nytt lavmål.

Putins gissel

Arbeidsgiveren, The Wall Street Journal benekter på det sterkeste at Evan Gershkovich skulle ha drevet spionasje.

Det hvite hus kaller anklagene latterlige og USA viser til at de har lover som forbyr etterretningstjenestene å bruke journalister som agenter.

Men saken virker fastlåst, og journalisten er nå i praksis Putins forhandlingsbrikke i spillet om å få en eller flere russiske agenter arrestert i vesten fri.

Den dårlige nyheten for amerikaneren, er at russerne i alle liknende saker har insistert på en rettskraftig dom før en utveksling kan finne sted.

NORSK SPIONDRAMA: Frode Berg satt nesten to år i russisk fengsel, mens han ventet på dom i spionsaken mot ham. Foto: Berit Roald / NTB.

Det kan ta tid.

Norske Frode Berg, satt for eksempel to år i varetekt før han ble byttet mot to russere fengslet i Litauen.

Skulle en utvekslingsavtale senere ikke la seg gjøre å få til, risikerer amerikaneren opptil 20 år i russisk fangeleir.

Fikk kjeft - ga etter

Forrige gang en amerikansk journalist ble arrestert for spionasje i Russland, var i 1986.

Men dette var andre tider. Mikhail Gorbatsjov var akkurat kommet til makten og så vidt begynt sin åpenhetspolitikk, glasnost.

Etter knallharde utfall fra USAs president Ronald Reagan, ga Gorbatsjov etter, og satte amerikaneren fri i bytte mot en spionmistenkt sovjetisk diplomat.

FRYKTET FENGSEL: Amerikanske Evan Gershkovich sitter nå i det beryktede Lefortovo-fengselet i Moskva. Foto: Jevgenija Novozjenina/NTB.

Saken mot Gershkovich vil ikke kunne løses så lett, fordi forholdet mellom Russland og USA nå er mye kaldere enn på 1980-tallet.

Den amerikanske journalisten må derfor belage seg på måneder, kanskje år i varetekt i det fryktede høysikkerhetsfengselet Lefortovo.

Ingen hemninger

Med sin invasjon av Ukraina, med påfølgende krigsforbrytelser og angrep mot sivile mål, har Vladimir Putin brutt nesten alt som finnes av internasjonale lover og avtaler.

Mens hæren hans gjennom vinteren ikke er kommet særlig lenger i sine forsøk på å vinne krigen, øker den russiske lederen innsatsen i potten.

Alt tyder på at arrestasjonen av Gershkovich også er et ledd i en pågående kampanje for å teste og tirre erkefienden USA.

DRONESJOKKET: 14. mars kolliderte et russisk jagerfly med en amerikansk etterretningsdrone over Svartehavet. Reaksjonene fra USA har vært dempet, og amerikanske flyvninger over Svartehavet opererer nå lengre unna fastlandet. Foto: USEUCOM.

Men Biden-administrasjonen er redd for en opptrapping.

Da russiske jagerfly tvang en amerikansk drone ned i Svartehavet tidligere i måneden, kom det bare dempede reaksjoner fra Washington. Og med det økte Putins apetitt.

Ved å arrestere en amerikansk journalist i Russland har Putin krysset enda en grense. Det viser at den russiske lederen har kastet alle hemninger og blåser i hva slags reaksjoner som heretter måtte komme.