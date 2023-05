Et derby i rødt, svart og blått

I over hundre år har de delt byen i to. Nå møtes de evige erkefiendene i semifinalen i Champions League.

Det er snart tjue år siden Inter og Milan sist møttes i Champions League. I 2005 ga kvartfinalen mellom de to italienske gigantene oss et av de mest ikoniske bildene i Derby della Madonninas lange og fargerike historie.

Kvartfinale nummer to måtte avbrytes etter at det begynte å hagle med bluss ned på banen fra Inter-supporterne. Et av dem traff Milan-keeper Dida i skuldra. Kampen måtte til slutt avbrytes, og Milan gikk videre til semifinalen.

MÅTTE AVBRYTES: AC Milan-keeper Dida ble truffet av bluss under kampen i 2005. Foto: LUCA BRUNO

I infernoet sto Inters Marco Materazzi med hoftefeste og skulderen hvilende på skuldra til Milans Rui Costa. Et øyeblikks forbrødring ute på banen samtidig som ærverdige San Siro var badet i flammer, røyk og kaos.

Få byer har preget Champions League i like stor grad som Milano. Når det gjelder italienske seriemesterskap, er det ingen som er i nærheten av å matche Den gamle dame fra Torino. Men i Champions League er det Milano som gjelder. Inter har tre Champions League-titler. Milan har hele sju, kun slått av Real Madrid.

Det skjer noe helt spesielt når Champions League-hymnen runger utover ikoniske San Siro. Den gamle betongklossen av et stadion er unik med sine spiralformede trapper og enorme akustikk. Helt siden 40-tallet har de to rivalene hatt samme hjem.

HETT: Forrige gang Milan-klubbene møttes i Champions League ble det kaos på San Siro. Foto: ALBERTO PELLASCHIAR

Formelt heter stadionet nå Stadio Guiseppe Meazza etter den gamle storscoreren og bohemen som ble en kulthelt i den blå delen av byen. To sesonger i Milan-drakta er ikke nok til at den røde delen av byen har trykket det nye navnet til sitt bryst. Når Milan har hjemmekamp, heter det fortsatt San Siro.

De mest hardbarkede Inter-supporterne har sitt hjem på den nordre kortsiden, Curva Nord. På motsatt side finner du Curva Sud, Milan-ultrasenes domene.

Når de to klubbene møtes til Derby della Madonnina, konkurrerer de to curvaene om å overgå hverandre i spektakulære tifoer. Disse enorme tribunemosaikkene er en viktig del av den italienske supporterkulturen, og er ofte verdt inngangspengene alene. Dynamikken mellom de to curvaene skaper en av de feteste rammene i europeisk toppfotball.

Selv når begge Milano-klubbene sportslig sett har vært redusert til parenteser i Serie A, har Derby della Madonnina levd videre som et av Europas mest dramatiske og intense derbyer.

Du har imidlertid ikke det samme giftige hatet som man tidvis har hatt i andre italienske hatoppgjør. Helt siden de to ultrasmiljøene inngikk en fredsavtale på 90-tallet, har derbyene stort sett foregått uten at hatet har bikket over og blitt farlig.

IKONISKE SAN SIRO: Det skjer noe helt spesielt når Champions League-hymnen runger utover San Siro. Foto: Tiziano Ballabio/LiveMedia / ipa

De to klubbene har felles opphav, men har vært bitre fiender helt siden splittelsen 1908. Da oppsto det en konflikt i Milan knyttet til bruken av utenlandske spillere. Den ene fløyen brøt ut av klubben og startet Internazionale, laget vi i dag kjenner som Inter.

Inter ble etter hvert borgerskapets klubb, mens Milan representerte arbeiderklassen. I dag er dette sosioøkonomiske klasseskillet stort sett visket ut. Som regel handler hvem du heier på om hvilken familie du blir født inn i. I klasserom og nabolag vil du derfor finne både de røde og de blå fargene på kampdag. Det gir derbyet en ekstra dimensjon.

Et annet moment som gjør denne semifinalen helt spesiell er at den kommer etter et tiår der begge Milano-klubbene har glimret med sitt fravær i sluttrundene i Champions League. 2010-tallet har i all hovedsak vært en dyster periode i den stolte fotballbyens historie.

AC Milan og Olivier Giroud under de siste forberedelsene før onsdagens Champions League-kamp mot Inter Milan. Foto: MARCO BERTORELLO

Økonomisk trøbbel, vanskelige generasjonsskifter, eiere som viser seg å ikke ha penger likevel og dårlig spillerlogistikk har gjort at de to gamle storhetene lå nede med brukket rygg i årevis. Forrige gang et av milanolagene virkelig satte sitt preg på Champions League var da Mourinhos Inter vant The Treble i 2010. Nå er de endelig tilbake i toppen igjen.

Inter ble laget som endelig klarte å bryte Juventus-dominansen da de vant seriegull i 2021. Milan kunne ikke være dårligere enn sine største rivaler, og vant overraskende scudettoen i fjor vår. Dermed er begge klubbene nå oppe i 19 seriegull. Denne sesongen er det kampen om topp fire som gjelder for begge lag i serien. Som så ofte før følger de to klubbene hverandre tett. Kun to poeng skiller dem på tabellen.

Men nå er det drømmen om en ny Champions League-triumf som gjelder. Spesielt Milan hevder at de har Champions League som en del av sitt DNA. Det er der de for alvor har bygd sitt renomme som en av Europas giganter. Nå er det imidlertid mer enn femten år siden Milan sist var i en semifinale i turneringen de har knyttet så mye av sin identitet og stolthet til.

BEST: Inter Milan vant Serie A i 2021. Foto: Luca Bruno

Denne semifinalen markerer også en sårt etterlengtet opptur for italiensk fotball. Klubbene i Serie A er i ferd med å havne langt bakpå sammenlignet med de andre toppligaene i Europa. De er ikke i nærheten av å ha økonomiske muskler til å ta opp kampen med sine europeiske kollegaer.

Veldig mange av klubbene i Italia har fortsatt italienske eiere, og finanskrisen rammet Italia hardt. Det gikk også utover fotballen. Sesong etter sesong har Serie A sett hvordan deres største stjerner lokkes til ligaer med mer penger og prestisje. Tiden der italienske klubber kunne velge og vrake på øverste hylle er definitivt forbi.

Nå er det imidlertid grunn til forsiktig optimisme. Juventus-hegemoniet er brutt. De siste fire sesongene har Italia hatt fire ulike seriemestere. Det er sunt og gjør ligaen mer underholdende og mer attraktiv. Italienske lag har også gjort det sterkt i de andre europeiske klubbturneringene. Fiorentina er i semifinalen i Conference League. I Europa League kan vi få en helitaliensk finale, i og med at Roma og Juventus spiller i hver sin semifinale.

Inter Milan ligger to poeng over AC Milan i årets Serie A-sesong. Nå møtes de to lagene til Champions League-semifinale. Foto: Andrew Medichini

I Napoli har Italia nå en seriemester som har tatt Europa med storm og spilt fotball i ypperste verdensklasse. Mange hadde napolitanerne som en mulig kandidat til å ta både seriegull og Champions League-trofeet.

I stedet blir det blir det de to gamle storhetene fra Milano som skal forsvare Italias ære i Champions League-finalen. Uansett hvilket lag som går videre fra den semifinalen, vil de være solide underdoger i en finale mot Real Madrid eller Manchester City. Men drømmen lever. Og akkurat nå er det i seg selv en seier.