Erna Solberg kjemper for sitt politiske liv

Da ektemannen Sindre Finnes´ aksjehandler først ble omtalt av E24 et par uker før valget, parerte Erna Solberg på selvsikkert vis at hun hadde full kontroll på ektemannens aksjehandler i tiden hun var statsminister. Finnes hadde til og med hatt tett dialog med Statsministerens kontor om sine disposisjoner, forsikret hun. I motsetning til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), så hadde hun full oversikt.



Det viser seg nå at Erna Solberg ikke fortalte sannheten, at hun fremsatte en løgn, basert på løgner fra sin ektemann.

Fredag, fire dager etter valget, la Solberg frem en oversikt som viser at hennes ektemann kjøpte og solgte aksjer hele 3640 ganger mens hun var statsminister og de bodde sammen i statsministerboligen, en bolig som også fungerer som kontor og arbeidssted for statsministeren. Den svært omfattende bigeskjeften skal han ha holdt skjult for både kona si og Statsministerens kontor. Det at han hadde en netto gevinst på 1,8 millioner kroner på disse handlene har han også holdt skjult, hvis vi skal forstå Erna Solberg rett. Ekteparet har felles økonomi og aksjehandlene gjør at Erna Solberg har vært inhabil i flere beslutninger hun har fattet som statsminister. Men hun har altså vært uvitende om at hun har vært inhabil.

For alle handlene skal ha foregått bak ryggen på Finnes´ statsministerkone, han har trosset advarsler og sånn sett løyet til kona si og til Statsministerens kontor.

Erna Solberg fremstiller seg selv som et offer for en utro ektemann. Hun kaster han under bussen, bretter ut sviket overfor henne i full offentlighet. Men er det kun hans ansvar? Det går an å stille Erna Solberg betimelige spørsmål om hvorfor hun ikke stilte flere kritiske spørsmål til ektemannen sin tidligere, både mens de bodde i statsministerboligen, etter at aksje-skandalene rundt to rødgrønne statsråder ble kjent i sommer og ikke minst etter at det to uker før valget ble kjent at Finnes handlet aksjer mens hun var statsminister. De har felles økonomi, kunne hun fortelle på pressekonferansen. Ektemannen har altså tjent nesten to millioner kroner på aksjespekulasjonen i løpet av de åtte årene, uten at hun fattet mistanke.

Til syvende og sist er det uansett Erna Solbergs eget ansvar å sørge for at hun ikke er inhabil når hun som statsminister tar beslutninger på vegne av fellesskapet.

Det er klare likhetstrekk til Anniken Huitfeldts sak, som slo ned som en bombe midt i valgkampen. Erna Solberg var litt heldigere med timingen, men saken kan fort vise seg å være mer omfattende og mer alvorlig. Det er altså snakk om en statsminister-ektemann som har drevet aktiv aksjespekulasjon i stort omfang bak ryggen på sin kone. Nå må alt frem i lyset.

Erna Solberg er nå avhengig av at partifeller, Stortingets kontrollkomite og kanskje til og med Økokrim tror henne på at hun er et uskyldig offer. Og til syvende og sist er hun avhengig av at velgerne gjør det samme. At også de tilgir sviket og tror på forsikringene om at dette aldri kommer til på skje igjen.

Det er heller ikke bare tilliten til Erna Solberg som står på spill. Dette kommer på toppen av andre habilitetssaker som i sum setter tilliten til politikken på spill. Vi må kunne stole på våre politiske ledere.

Erna Solberg var tydelig preget på pressekonferansen. Se video: