Erna ikke lenger stjerna

Desember-målingen fra Verian (tidligere Kantar) bekrefter en trend vi har sett på popularitetsmålinger etter at Erna Solbergs aksjeskandale sprakk uka etter kommunevalget. Saken splitter velgerne. Mens Høyres kjernevelgere ser ut til å holde stand, svikter tilliten i resten av befolkningen.



Selv om lojaliteten blant partiets velgere fra sist stortingsvalg går opp fra 71 til 76 prosent, faller Høyre hele 2,1 prosentpoeng sammenlignet med november-målingen.

Erna Solbergs parti er altså ikke i nærheten av å hente velgere fra andre partier i like stort omfang som de er blitt vant til.

KOMMENTATOR I TV 2: Aslak Matre Eriksrud. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Ikke like stor apetitt

Høyre har lenge hatt stor apetitt, særlig på skuffede Ap-velgere. Selv i forrige måned, etter at aksjeskandalen hadde preget nyhetsbildet i flere uker, vandret det nesten 90.000 velgere netto fra Ap til Høyre. Nå er denne overgangen redusert til en tredel fra den ene måneden til den andre. 41.000 Ap-velgere går fortsatt til Høyre, mens 12.000 velgere går motsatt vei, fra Høyre til Ap.

Det er derimot litt tidlig å felle noen konklusjon over hvor klokt eller uklokt det var av Erna Solberg å klamre seg til lederjobben i Høyre, og samtidig annonsere at hun ønsker å flytte tilbake til statsministerboligen sammen med Sindre Finnes.

Gryende bekymring

25 prosents oppslutning ville ikke vært et dårlig valg for Høyre. Tvert imot. Men trenden i denne målingen kan føre til litt gryende bekymring på Høyres hus.

Høyres fall denne høsten har vært bratt, fra 31,5 prosent i august til 25,4 prosent i desember. Erna Solberg må vise partiet sitt at hun er i stand til å bremse nedturen. Utfordringen med på bli sittende, er at alle nedturer på målinger ubønnhørlig vil forklares med hennes private aksjeskandale. Erna Solberg har lagt et stort ansvar på sine skuldre. Den første responsen fra velgerne var ikke hyggelig for henne.

HØYRE FALLER: Erna Solberg må vise partiet sitt at hun er i stand til å bremse nedturen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Statsminister-forbannelse?

Venstres leder Guri Melby får heller ikke noen positiv tilbakemelding på sitt statsministerkandidatur. Velgerne responderer med å sende partiet ned 1,5 prosentpoeng etter to svært hyggelige måneder på Verians partibarometer for Venstre.

De holder veldig godt på velgere fra sist, til Venstre å være, med en lojalitet på 71 prosent. Venstre mister i hovedsak velgere til gjerdet og henter nye fra Ap, MDG og SV.

Fortsetter å lekke

Senterpartiet opplever svært lav lojalitet på kun 44 prosent av velgerne fra stortingsvalget 2021, og det er også alt de har. Velgerne valfarter over til INP (51.000 velgere) og Arbeiderpartiet (36.000), i tillegg til at noen fortsatt melder overgang til Høyre (12.000) og Frp (10.000). Trygve Slagsvold Vedum klarer knapt å hente en eneste ny velger til partiet. Hver fjerde velger har satt seg på gjerdet.

SLITER: Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum opplever svært lav lojalitet på kun 44 prosent av velgerne fra stortingsvalget 2021 Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

MDG på vippen

Samme uka som klimatoppmøtet i Dubai starter, får MDG en dyster måling slengt i fleisen. 2,6 prosents oppslutning er dårligste måling siden mai 2021 for partiet som har ambisjoner om på etablere seg over sperregrensen på fire prosent.

MDG klarer ikke å holde på velgerne fra sist stortingsvalg. Kun 4 av 10 velgere er igjen. De som forlater dem melder overgang til Ap og SV og gjerdet, i omtrent like store deler. Hadde målingen vært valg, ville kun førstekandidaten fra Oslo, Lan Marie Berg, utgjort MDGs stortingsgruppe. Men trøsten ville vært at hun var posisjonert for langt mer makt og innflytelse enn dagens tre stortingspolitikere fra MDG. Målingen viser nemlig at MDGs ene mandat ender på vippen mellom rødgrønn og borgerlig blokk på Stortinget. Det forutsetter at Industri- og næringspartiet (INP) plasseres på borgerlig side.

Gubbepartiet

For nykommeren INP befester sin posisjon rett over sperregrensen, og det for fjerde måling på rad. Med 4,4 prosents oppslutning ville de kommet inn med åtte ferske stortingsrepresentanter.

Fremgangen skyldes at de soper med seg velgere fra tre partier: Halvparten av partiets drøyt 100.000 velgere kommer fra Senterpartiet, nesten 30.000 kommer fra Frp og snaut 10.000 fra Ap. Ikke verst for et parti som fikk ca. 10.000 stemmer under stortingsvalget for to år siden. INP er et parti som splitter befolkningen i to. Partiet ville fått åtte prosents oppslutning om mannfolkene hadde bestemt, men har ingen appell overhodet hos kvinnelige velgere.

FRAMGANG: Gleden over MDGs motgang var vanskelig å skjule på valgvaken til Industri- og næringspartiet i høst. INP er et parti som splitter befolkningen i to. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Svekket protestparti

Til tross for at vi har en upopulær rødgrønn regjering, sliter Frp med å løfte seg. Åtte år som deltager i, og støtteparti for, Erna Solbergs regjering har åpenbart svekket partiets posisjon som protestparti. Nesten 50.000 velgere har satt seg på gjerdet, mens partiet lekker 27.000 velgere til INP og 20.000 velgere til Norgesdemokratene. Men partiet klarer å hente netto 34.000 velgere fra Ap, 12.000 fra Høyre og 10.000 fra Sp.

SV nærmer seg pallen



SV gjør et historisk byks på vårt partibarometer. Med 10,8 prosents oppslutning må vi tilbake til perioden før stortingsvalget i 2005 for å finne lignende tall. Da het partilederen Kristin Halvorsen og SV hadde ennå ikke sittet i regjering. Kirsti Bergstø har funnet formen som partileder og puster nå Sylvi Listhaug i nakken om posisjonen som leder for landets tredje største parti. SV har en lojalitet på 72 prosent og henter velgere fra Ap (netto 17.000) MDG (18.000) og Sp (13.000).

BYKS: SV gjør et historisk byks på vårt partibarometer. Her fra partiet sin valgvake på Rockefeller i Oslo i høst da partileder Kirsi Bergstø talte fra scenen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Stjeler kun fra Høyre

Etter to måneder på rad over sperregrensen, dumper KrF ned til 3,1 prosent i desember. Det skyldes i all hovedsak at en fjerdedel velgerne har hoppet opp på gjerdet. KrF klarer bare å holde på halvparten av velgerne fra sist stortingsvalg. Det eneste partiet Olaug Bollestad klarer å rappe noen velgere fra er Høyre.