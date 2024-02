Er vi blitt immune mot skandaler?

Arbeiderpartiet (Ap) kan notere seg for en pen fremgang for partiet sitt på nesten tre prosentpoeng fra forrige måned. Vi må nesten to år tilbake i tid, til mai 2022, for å finne en måned med høyere oppslutning for Ap på Verians stortingsbarometer.

Og det etter en måned med nye skandaler rundt flere av statsminister Jonas Gahr Støres statsråder. Det gikk 19 dager dager inn i det nye året, før forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) gikk av som følge av avsløringer rundt plagiat i hennes masteroppgave fra 2014.

GIKK AV: Sandra Borch valgte å trekke seg som minister. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Dagen etter ble funnet en rekke eksempler på såkalt tekstlikhet i helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave om helseledelse fra 2021. Hennes skjebne avhenger av konklusjonen og begrunnelsen til Nord universitet.

For tidlig å friskmelde

I Arbeiderpartiet håper de nå at strategien om å fokusere på at det går mot lysere tider for norsk økonomi begynner å virke. At også velgerne begynner å få troen på at det går mot lysere tider, at rentetoppen snart er nådd, at prisstigningen flater ut og at vi endelig kan få mer å rutte med etter flere år med redusert kjøpekraft.

En fremgang på 2,8 prosentpoeng fra januarmålingens 19,2 prosent er gledelig for et parti som opplever sin dypeste tillitskrise fra velgerne noensinne. Og spesielt godt nytt for en presset helseminister, som ikke trenger å ta ansvar for velgerflukt på toppen av sin master-krise.

Men 22 prosents oppslutning gir i seg selv ingen grunn til feiring på Youngstorget. Det sier mest om hvor dyptgripende Ap-krisen har vært siden regjeringsskiftet for to og et halvt år siden. Hadde dette blitt valgresultatet, ville Ap gjort sitt dårligste valg på 100 år og Høyre igjen blitt det største partiet på Stortinget for første gang siden 1924.

FREMGANG: Tallene har bedret seg siden Statsminister Jonas Gahr Støre stod på scenen under Arbeiderpartiets valgvake i kommunevalget 2023. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er med andre ord for tidlig å friskmelde Ap, et parti som har hoppet opp og ned som en jojo på Verians partibarometer siden i høst.

Lekker fortsatt til Erna

Bakgrunnstallene viser at Aps fremgang fra januar i størst grad skyldes at de henter tilbake noen av velgerne som har gått til SV og at de bremser noe av overgangen av velgere fra Høyre og Frp. Lojaliteten fra de som stemte Ap sist stortingsvalg øker noe, fra 58 prosent i januar til 61 prosent denne måneden. Fortsatt har Ap en relativt stor velger-reserve på gjerdet. 144.000 velgere som stemte Ap sist stortingsvalg, sier de ikke ville brukt stemmeretten om det var valg i dag. Det utgjør nesten hver femte Ap-velger fra 2021.

Men Støre sliter fortsatt med stor velgerlekkasje til hovedmotstander Erna Solberg. Hver tiende Høyre-velger i denne målingen stemte Ap ved sist stortingsvalg.

Færre lojale H-velgere

Aps fremgang rammer uansett ikke Høyre (H), som holder stand på godt over 27 prosent. Bortsett fra en liten dupp i høst, blir heller ikke Erna Solbergs parti straffet av velgerne etter en skandale. Mens Høyre hadde en bunnsolid lojalitet på hele 82 prosent i januar, sier nå 74 prosent av partiets velgere at de vil stemme på Høyre igjen.

STEMMER: Erna Solberg avgir sin stemme under Stortingsvalget 2021 Foto: Robert Reinlund / TV 2

De fleste av disse har satt seg på gjerdet. Sammenlignet med januarmålingen, oppgir færre velgere at de skal stemme Høyre, men siden valgdeltakelsen denne måneden går noe ned, øker likevel Høyres oppslutning noe.

SV mister fart

Ellers viser februartallene at Sosialistisk Venstreparti (SV) mister litt fart og går to prosentpoeng tilbake. Det skyldes at de henter færre velgere fra Ap (kun netto 17.000 velgere nå, mot 40.000 i januar) og at flere velgere setter seg på gjerdet enn sist måned.

BLIR MINDRE: Partileder Kirsi Bergstø taler til valgvaken under kommune og fylkestingsvalget 2023 Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

INP-kollaps

Overraskelsespartiet Industri- og Næringspartiet (INP) imploderte i løpet av januar. Partiet er i full oppløsning etter interne konflikter og splittelse og mister nesten halvparten av velgerne sine fra sist. De havner igjen godt under sperregrensen og ville ikke kommet inn på Stortinget. Mens de tidligere hentet velgere fra de fleste partier, er det i februar nesten kun tidligere Frp- og Sp-velgere igjen.



Halvert Sp-gruppe

Senterpartiets (Sp) stortingsgruppe ville blitt mer enn halvert om det var valg i dag, fra 28 til 11 representanter. Partiet opplever kun lojalitet fra 43 prosent av de som stemte på dem sist. Det er svært lavt. Trygve Slagsvold Vedum mister mange velgere til Frp og Høyre, og over 100.000 velgere har satt seg på gjerdet.

FALL: Mange velgere vender Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet ryggen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Frp på stedet hvil

Fremskrittspartiet (Frp) sliter fortsatt med å hente ut velgergevinst på en upopulær regjering. Selv om Sylvi Listhaugs drømmemotstander Senterpartiet er mer enn halvert siden stortingsvalget, ligger Frp bom fast på 11,6 prosents oppslutning, nøyaktig samme resultat som stortingsvalget 2021. Frp henter velgere fra Senterpartiet og Ap, men mister til INP, Høyre og gjerdet.

På visitt over sperregrensen

Kristelig Folkeparti (KrF) karrer seg over sperregrensen og sikrer med det borgerlig flertall på målingen. Det skyldes i hovedsak at partileder Olaug Bollestad klarer å hente noen velgere fra Ap.

Mørkt for MDG

MIljøpartiet De Grønne (MDG) ligger på stedet hvil et godt prosentpoeng under sperregrensen. Halvparten av partiets velgere fra sist har forlatt dem og fordelt seg mellom SV, Venstre og gjerdet. De henter noen velgere fra Rødt og AP, men ligger nesten ett prosentpoeng bak valgresultatet sist på 3,8 prosent.

MØRKT: Partileder i MDG, Arild Hermstad taler til landsmøtet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Venstre jevnstore med Sp

Til tross for en tilbakegang, ligger Venstre (V) komfortabelt til på godt over seks prosents oppslutning. Hadde det vært valg i dag ville Venstres stortingsgruppe vært like stor som Senterpartiet sin med elleve representanter. Venstre-leder Guri Melby henter stort sett nye velgere fra rødgrønn side, både fra Ap, MDG og Senterpartiet.

Rødt solide

Rødt (R) fremstår solide med en lojalitet på hele 79 prosent, og plukker i tillegg med seg noen velgere fra Ap, Høyre, MDG og SV.