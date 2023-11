Er Putin levende eller død?

LEVENDE ELLER DØD: Putin lot til å være i full vigør under et offisielt besøk til Kazakhstan denne uken, men i Russland vil hardnakkede rykter ha det til at mannen var en dobbeltgjenger. Foto: Turar Kazangapov / NTB.

Vi journalister skal passe oss vel for å spre rykter. Men av og til er ryktene for sensasjonelle til å overse og historien for god til ikke å fortelle likevel.

Denne fortellingen startet for tre uker siden, med et innlegg på sosiale medier som fikk oss som følger russisk politikk til å hoppe litt i stolen.

En anonym konto med tilsammen over 500.000 følgere på plattformene Telegram og X, annonserte 26. oktober at Putin var død.

Kontoen, GeneralSVR, som etter sigende skal være drevet av en tidligere toppfigur i den russiske etterretningen, hadde over flere måneder beskrevet scener fra Kremls indre liv.

Blant annet påsto han at Putin skulle ha alvorlig kreftsykdom og var døden nær.



Ingenting lot seg bekrefte av uavhengige kilder, men historiene var fengende og ble altså lest av hundretusener.

Kaos i kulissene

Ifølge den mest sensasjonelle av dem, var noen av Russlands mest kompetente leger like i nærheten på Putins landsted i Valdai, da presidentens hjerte plutselig stoppet.

Gjenopplivingsforsøk skal ha blitt igangsatt, men til ingen nytte.

Ifølge de svært detaljerte skildringene fra «generalen», ble den russiske lederens lik da lagt på fryserom og legene fikk husarrest.

Imens startet eliten i Kreml frenetisk møteaktivitet for å finne ut hva de skulle gjøre.

Etter et par dager ble det bestemt at de skulle late som ingenting.

RYKKET UT: Talsmann Dmitrij Peskov er irritert over ryktene om at president Putin er død. Foto: Sputnik

Putins dobbeltgjenger skulle inntil videre fortsette å styre landet, og kanskje ville ingen merke noen ting.

Ryktene om presidentens død ble de neste dagene så intense, at Kremls talsmann Dmitrij Peskov til slutt måtte rykke ut. Ikke én men to ganger.

– Alt er bra med Putin, forsikret en irritert Peskov, noe som ikke beroliget russerne det minste.



Dobbeltgjengerens statskupp

«Generalen» på sin side ga seg ikke. Et statskupp hadde funnet sted, påsto han.

Og den som trakk i trådene var angivelig Putins nære rådgiver, tidligere KGB-kollega og nåværende formann i Det nasjonale russiske sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev.

RÅDGIVER: Nikolaj Patrusjev er formann i det mektige russiske sikkerhetsrådet og blant Vladimir Putins aller nærmeste rådgivere. Foto: Sergei Karpukhin / NTB.

Sant eller usant?

Umulig å si, men torsdag denne uken fikk ryktemakerne mer vann på mølla.

Det skjedde da den samme Patrusjev holdt en tale for den russiske organisasjonen Znanie, som betyr «kunnskap».

Den tidligere etterretningsoffiseren var for det første kledt i svart dress og skjorte, som i en begravelse. Talen minnet dessuten om en nekrolog over Vladimir Putin - som ble hyllet for alt han hadde gjort - i fortidsform!

– Han kjente alle detaljer om hvordan det sto til i landet vårt. Han hadde en tydelig handlingsplan og visste hva målet var. Han delegerte oppgaver til alle for å nå disse målene ... han hadde troen på det russiske folk og stolte på at de støttet ham. Han forsto hvilket ansvar han hadde og tok på seg jobben med å redde landet, sa en alvorlig Patrusjev i talen som ble streamet til titusenvis av russiske hjem.



En av dem som fulgte den intenst var den russiske opposisjonspolitikeren Gennadij Gudkov, som nå lever i eksil i Bulgaria.

– Dette er helt sinnssykt. Jeg klarer ikke å rive meg løs fra denne talen. Den er som musikk i mine ører. Jeg sitter bare og venter på at Chopins begravelsesmarsj skal begynne. Dette er bra gjort av Patrusjev, for nå vil alle forstå at den nye tsaren i Kreml ikke er den virkelige, skrev han på plattformen X, med referanse til den angivelige dobbeltgjengeren.



Konspirasjonenes hjemland

Russland er landet der ingenting er sant, og alt er mulig, skriver forfatteren Peter Pomerantsev i en bok med samme tittel.

Den handler om hvordan Putin, ved hjelp av de statlige massemediene har bygget opp et system bygget på løgner og propaganda, og der sannhet og usannhet flyter sammen på en måte som har gjort russerne til notoriske konspirasjonsteoretikere.

Kanskje er historien om Putins angivelige død og dobbeltgjengerens maktovertakelse et eksempel på nettopp dette.

KREMLOLOGI: I sovjettiden var det så lite informasjon som kom ut om makteliten at utenlandske journalister måtte analysere de små tegnene for å forsøke å forstå. Slik som hvem som sto ved siden av hvem. Her fra åpningen av OL i Moskva, 1980. Foto: Ap / NTB

Men den kan også være et symptom på noe annet, sier Kjell Dragnes, som var Aftenpostens korrespondent i Sovjetunionen i to perioder på 1970- og 80-tallet.

– Det dette kan være et tegn på, er at det foregår en form for rokkering eller maktkamp bak kulissene, sier russlandkjenneren, som understreker at han ikke tror på ryktene om Putins død før russisk radio begynner å spille Svanesjøen.



Det var slik man gjorde det da sovjetbefolkningen skulle forberedes på nyheten om at deres leder hadde gått bort.



– Når det er veldig lite informasjon som kommer ut, så må man tolke de signalene som kommer. I sovjettiden sa man jo at det tar dobbelt så lang tid å lese aviser her fordi man også må lese mellom linjene, sier Dragnes til TV 2.

KREMLOLOGI: Tidligere utenriksredaktør og Moskva-korrespondent Kjell Dragnes tror det kan foregå en hard maktkamp bak de russiske kulissene. Foto: Berit Roald / NTB.

Ukraina skaper uro

Forfatter Aage Storm Borchgrevink, som nylig ga ut den kritikerroste Putin-biografien Krigsherren i Kreml, er langt på vei enig.

FORFATTER: Russlandkjenner Aage Storm Borchgrevink har skrevet biografi om Putin. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

– Jeg tror vi bør være litt forsiktig med hele dette spekulasjonssirkuset. Om Putins helse har det jo vært rykter i veldig lang tid. Og det er jo nesten så man tror at Kreml synes det er litt gøy med disse ryktene, sier Borchgrevink til TV 2.

Han mener imidlertid påstandene om at Putin har en dobbeltgjenger, godt kan stemme.

Den russiske lederen er normalt svært forsiktig når det gjelder sin egen sikkerhet, og spesielt hans TV-sendte besøk til den okkuperte byen Mariupol i mars, var i forfatterens øyne mistenkelig.

Borchgrevink tror krigen i Ukraina og sanksjonene har skapt mer uro blant de russiske maktelitene enn det som er blitt kjent, og at rykteflommen kan være et resultat av dette.

– Og så fins det nok en grad av ønsketenkning hos enkelte også. Og en grunnleggende forståelse hos elitene at dette kan faen ikke holde. Regnestykket går jo ikke opp. Russland kan ikke være stabilt i denne situasjonen.

EKTE ELLER FALSK? Putin under et angivelig besøk til den okkuperte byen Mariupol 19. mars. Trolig dreide det seg her om dobbeltgjengeren, tror Borchgrevink. Foto: AP / NTB

Bevisene må fjernes

En rekke internasjonale medier har de siste ukene skrevet om rykteflommen rundt Putin, og etter Patrusjevs spesielle tale torsdag, koker det på nettet med nye spekulasjoner om hva som skjer.

Den mystiske GeneralSVR som startet det hele, fyrer samtidig opp med mer angivelig innsideinformasjon. Den lar seg fortsatt ikke bekrefte, men er stadig underholdende.

Mens den innerste krets fortsatt vurderer hvem som skal få ta over som landets leder, skal nemlig også et dilemma ha oppstått når det gjelder dobbeltgjengerens skjebne.

For hvis de innrømmer at Putin er død, da må dobbeltgjengeren også forsvinne.

Da passer det kanskje godt for alle, unntatt den stakkars dobbeltgjengeren, at vedkommende nå - ifølge «generalen» - har pådratt seg et hissig tilfelle av covid.