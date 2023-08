Er Norge i ferd med å kaste inn håndkleet som hockeynasjon?

Tage Pettersen er president i Norges Ishockeyforbund. Her avbildet på Jordal Amfi under en kamp i Fjordkraft-ligaen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er noe alvorlig galt i forbundet når man helt ut av det blå må kutte så godt som all landslagsaktivitet ut året fordi pengekassa er tom. Samtidig mangler eliteserien i ishockey fortsatt sponsor tre uker før seriestart, og forbundet gikk med dundrende underskudd i 2022.

Hockeynasjonen Norge har rett og slett ikke penger til å drifte det som skal være selve flaggskipet. Det er komplett umulig å forstå hvordan det kunne gå så langt før noen tok grep.

Hockey-Norge raser, med god grunn. Tilliten til ledelsen i hockeyforbundet har fått seg et alvorlig skudd for baugen.

Situasjonen er så alvorlig at forbundet egentlig bør kalle inn til ekstraordinært forbundsting. Hockey-Norge fortjener langt bedre svar på hvordan denne krisen har kunnet oppstå enn det de har fått servert så langt. Akkurat nå er det vanskelig å stole på at hockeyforbundets ledelse har god nok kontroll til å lede forbundet ut av denne dype krisen.

Sportslig sett leverer Norge bedre enn på lenge. For første gang har vi både A-landslaget, U20-landslaget og U18-landslaget i A-VM. Det burde ha vært starten på en gullalder for norsk hockey.

I stedet har vi et forbund i økonomisk krise og et landslag som ikke har råd til å møtes. Det grunnlaget som er lagt over mange år for å løfte Norge det siste steget internasjonalt rives nå brutalt vekk.

Landslagstrener Tobias Johansson har kun hatt jobben i et drøyt år, og nå er han plutselig sjef for et lag som ikke har råd til å samles. Det ville ikke vært overraskende om svensken nå sitter og teller på knappene om han skal forlate den synkende skuta eller ikke. Dette er garantert ikke de forutsetningene han ble lovet da han sa ja til jobben.

På den andre siden av grensen sitter svenskene og rister vantro på hodet. Hvordan kan Norge, et av verdens rikeste land, vintersportens høyborg og en av verdens beste idrettsnasjoner, stå uten fungerende landslag i ishockey? Det er helt absurd.

Alle skjønner at ledelsen i hockeyforbundet ikke kan trylle frem penger. Store underskudd må dekkes inn på en eller annen måte, og man må ta grep før situasjonen blir enda mer alvorlig. Likevel er det all grunn til å hente frem krigstypene når konsekvensen her og nå er at all aktivitet for A-landslag og nesten samtlige U-landslag kuttes ut året.

Flere av landslagsveteranene våre er bekymra for hva dette betyr for de yngre spillerne på laget. De unge spillerne har et særlig behov for å få testa seg internasjonalt og være del av et landslagsmiljø. Det er så ekstremt mye læring og utvikling i det å få trene med de beste, få lære av de som har gått opp løypa før deg og få møte gode hockeynasjoner også utenom mesterskap. Den læringsarenaen er nå borte.

Og hva gjør disse dystre nyhetene med motivasjonen til våre yngre talenter? De som er på aldersbestemte landslag og drømmer om å ta steget opp? Norske hockeytalenter opplever nå at de er en del av en idrett som verken klarer å få på plass en sponsor for eliteserien eller drifte et landslag på en sportslig forsvarlig måte.

Forbundet peker på generelt økte kostnader som en unnskyldning for underskuddet og kuttene. Samtidig innrømmer de at de har gjort en for dårlig jobb på inntektssiden. Det kan man trygt si.

Nå skal de prøve å snu den negative trenden, med færre hoder og hender på jobb enn før. Allerede i sommer måtte de nedbemanne på grunn av knallrøde tall i regnskapsbøkene. Begrunnelsen for nedbemanningen var den gangen blant annet at man ville beskytte landslagsaktiviteten. Det løftet holdt knapt i to måneder.

Prognosene sier nå ifølge hockeypresident Tage Pettersen at de med de siste kuttene skal klare å gå ut av 2023 i balanse og kan gå inn i 2024 som planlagt.

Men, og dette er et viktig «men». Det forutsetter at de faktisk klarer å øke markedsinntektene. Det forutsetter også at prognosene denne gangen faktisk stemmer. Senest tidligere i sommer trodde forbundet tross alt at det var nok å nedbemanne, og at kuttene ikke skulle få sportslige konsekvenser.

Kan Hockey-Norge virkelig stole på at den samme gjengen som har ført dem inn i dette uføre skal klare å snu skuta allerede til 2024? Når ligaen fortsatt står uten hovedsponsor bare uker før seriestart, er det et fryktelig dårlig tegn.