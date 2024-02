Er du ikke lykkelig uten et ligg fra Tinder, blir du ikke lykkelig med det. 

Etter en halvsint «rant» om mangel på sex og datingkultur i Norge, har de kokende kommentarfeltene på TikTok fått politikerprofilen Simen Velle til å tråkke seg frem og tilbake i salaten.

I sin siste video innrømmer han omsider at det er «oss gutta som er problemet». Der er jeg helt enig. Vi har heldigvis løsninger så lenge vi stiger ned fra den høye og triste patriarkathesten, fjerner skylappene og ser litt innover.

Rekordmange single, ensomme menn og «incels». Resultatet av et samfunnsproblem som skisseres i overskrifter, sinte forum, ekkokamre og i ledelsen av norske ungdomspartier. Men, årsaken ligger ikke i appene eller sexkulturen. Der finnes bare de kortvarige løsningene.

Det er vanskelig å finne mening i dagens samfunn. Vi ødelegger verden, står blindt og ser på krig mens prisene på mat, strøm og boliglån stiger i takt med arbeidsledigheten. Vi ønsker å finne mening i kaoset, men veien til mening er vanskelig. Ingen religiøs skikkelse forener oss, ingen politiske bevegelser lover realistiske lyspunkter, og veien mot en bedre fremtid er lang og full av motstand.

Det er fristende å ty til mening som kan telles. I prestasjon, økonomi og sex. Her finner vi illusjonen av mening.

Men, vi blir utbrent i jobben og ulykkelig av jaget etter nok penger og kortvarige relasjoner. All vår tid og energi legges i annet enn å prate sammen, sosialisere og finne vår plass i flokken. Selvfølgelig blir vi ensomme, single og ulykkelige av det.

For noen år tilbake begynte vi å snakke om seksualitet som menneskets grunnleggende behov. Det handler om intimitet, nærhet, kjærlighet og nytelse. Som sosiale vesener er det alle viktige faktorer i å leve et godt og meningsfullt liv. Sex har for mange blitt en del av selvrealisering og identitet. Hvem man er og hvem man vil være.

For noen glemmes de grunnleggende behovene om nærhet, intimitet og nytelse, og i kombinasjon med manglende kunnskap konkluderer man med at sex er prestasjon.

Da er det lett å tenke som Simen Velle: de med «eksklusiv tilgang» til jentene lever lykkelige, meningsfulle liv. Man bruker de enkleste faktorene for å måle prestasjon, det som kan telles, måles og observeres. Antall partnere, penisstørrelse og ligg på første date. Når man ikke opp til egne forventninger, er man ikke god nok for seg selv.

Tiden er inne for å slutte å se på sex som en prestasjon, kjenne etter egne behov for nærhet og intimitet og realitetsorientere en generasjon frustrerte unge menn.

Vi trenger bedre seksualitetsundervisning.

Kanskje er det andre grunner enn sjekkeappene til at det er vanskelig å finne noen som vil ha sex med deg? I et forsøk på å se ting fra en heterofil kvinnes perspektiv, kan jeg anta at meninger som at likestillingen har gått for langt, at jenter er noe man kan ha eksklusiv tilgang til og at sex er noe man får, ikke har, ikke lyser av sexappeal, omsorgsevne og et minkende orgasmegap.

Dersom dette er holdninger som går igjen blant unge frustrerte og sexløse menn, er det kanskje ikke så rart at de ikke får så mye napp på Tinder. Det er vondt å føle seg uelsket, sårt å føle seg mislykket og vanskelig å orientere seg i en moderne datingverden.

Da er det enklere og mer komfortabelt å gå til motmæle heller enn å jobbe med årsakene til egen situasjon og bedre egne holdninger.

Men, jeg skjønner at det er behagelig å ha noen andre å skylde på. Å gjemme seg bak enkle årsaker gir en midlertidig lettelse fra skammen over realitetenes brist med forventingene. Er det nettopp et mer åpent syn på kjønn og seksualitet som hadde gjort at du fikk pult?

SJEKKEAPPER: De brukes hyppig av dagens unge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Samtlige av mine foregående Tinder-dater har en ting til felles: De har en eller annen gang i løpet av kvelden uttrykt følgende ord: «Jeg hater menn».

Jeg kaster meg selv under bussen her, men de har noen gode poenger.

En av fem kvinner og en av fjorten menn har opplevd seksuelle overgrep, ofte utført av andre menn. Vi topper statistikken for drap, vold og generell ugreihet. Kanskje det er nettopp der man bør legge den politiske innsatsen.

Jeg synes det virker som at mange burde håndtere sine psykiske helseplager på andre måter enn å fornedre andre. Det er reelle utfordringer for mange menn i vår tid, men det er verken sjekkeappene eller damene som sveiper til venstre, som har skylda i det. Det må løses med å gi menn noe annet å måle verdien i. En meningsfull jobb å gå til, kunnskap til å bygge gode relasjoner og tilhørighet i flokken.

Psykiske helseplager gjør deg heller ikke til en attraktiv partner, håndterte psykiske helseplager gjør. Har man psykiske helseplager er det trolig andre ting en en mislykket høyresveip som ligger bak. Det endeløse stresset med å leve i et kapitalistisk prestasjonspreget patriarkalsk samfunn gjennomsyret av overgrepskultur, giftig maskulinitet og overarbeid for eksempel. Eller et for lite oppsøkt og underfinansiert psykisk helsevern.

Er du ikke lykkelig uten et ligg fra Tinder, blir du ikke lykkelig med det.