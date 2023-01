Han er mesterskapsdebutant og den minste i Norges VM-tropp. Men han kan likevel bli en joker for Norge i mesterskapet.

For det er ikke størrelsen det kommer an på. Er du god nok, så er du stor nok.

Tobias Grøndahl rager 182 centimeter over bakken. Bittelitt over gjennomsnittshøyden for en helt gjennomsnittlig nordmann.

Men nå er ikke håndballspillere helt gjennomsnittlige nordmenn. Og i hvert fall ikke de som er bakspillere.

Du skal ha ganske ekstreme egenskaper dersom du skal få en karriere internasjonalt som bakspiller hvis du er under 190 cm. Og selv de på 190 cm må kompensere for manglende høyde på banen.

INGEN GIGANT: Christian O'Sullivan (t.h.) på 190 cm blir liten ved siden av Magnus Abelvik Rød. Foto: Stian Lysberg Solum

Se på Christian O'Sullivan. Han er ingen ruvende skikkelse på parketten. Mange vil til og med hevde at han er ganske liten som bakspiller. Christian O'Sullivan er 190 cm!

Det forteller litt om hvilke krav det er til de små, (litt mer enn) en alen lange.

Jeg har lenge vært en stor fan av den balkanske playmakerskolen. For de har aldri vært redde for å bruke «kortvokste» playmakere. Men de spillerne har hatt ekstremkvaliteter.

Men det gjør dem som lag mindre forutsigbare. For de kan veksle mellom en storvokst mann i midten, og en liten og hurtig kar.

KOMPISER: Dainis Kristopans (t.v.) er 216 cm. Til vanlig er han lagkamerat med Luc Steins på 173 cm. Her i en landskamp mellom Latvia og Nederland. Foto: Ole Martin Wold

Nederlandske Luc Steins er en annen som ikke fikk centimeterne kastet etter seg i genlotteriet. Steins er bare 173 cm, men han har tilført storlaget Paris Saint-Germain en ny dimensjon. Fra å være et tungt og traust duellag, så er det plutselig en duracellkanin som setter fart og stuper på de minste luker i midten.

Dette er en dimensjon jeg har savnet hos Norge de siste årene. Spesielt i fjorårets VM manglet Norge denne typen «boksåpner». En spiller som bryter litt med det tradisjonelle spillemønsteret og gjør det uventede.

Grøndahl var helt strålende for Elverum forrige sesong. Med 81 scoringer var han nummer åtte på toppscorerlisten i Champions League. Imponerende? Ja, så absolutt. Men legg da til at seks av de sju foran ham på listen spilte Final Four - altså tre kamper mer enn ham. Han ble fortjent kåret til den beste unge spilleren i Champions League.

21-åringen hadde egentlig ikke noe valg da det kom til karrierevei. Far trente mor, søt musikk oppstod og en playmaker ble født.

Tobias er på mange måter en forbedret utgave av pappa Thomas - som også kan skryte på seg å ha vært playmaker i eliten.

«Håndball er en rettferdig idrett. De som vil bli best, blir som oftest best!»

Dette var det første sitatet til Eskil Berg Andreassen da han ble ansatt som trener for Tertnes en gang i forrige årtusen.

Tobias Grøndahl er et godt eksempel på at det stemmer.

MÅ TÅLE MYE: Du får mye juling når du hele tiden må slåss mot spillere som fort veier 40 kilo mer enn deg. Foto: Beate Oma Dahle

Han har bodd i hallen omtrent fra han ble født. Han har terpet på detaljer og trent når han har hatt muligheten. Når andre har tatt ferie, så har han vært i hallen og trent.

For mange barnetalenter kommer det en åpenbaring når de blir 15-16 år. Plutselig ser de at foreldrene ikke er veldig høye og de merker at de selv ikke har vokst så mye det siste året. Da er veien til å bli kantspiller kort for mange. Men ikke for Grøndahl. Det var bakspiller han ville være. Han ville ha ballen i hendene mest mulig. Derfor var det aldri tema for ham å bytte posisjon. Han ville heller bli best mulig med de forutsetningene han hadde.

Og en kan trygt si at han har fått mye ut av de forutsetningene, og han er fortsatt bare 21 år (fyller 22 den 22. januar). Toppen er langt fra nådd.

Grøndahl kommer ikke til å være den som får flest spilleminutter i VM. Men han kan likevel komme til å spille en avgjørende rolle når det begynner å bli tøft. For når angrepsspillet begynner å gå i stå, så kan landslagssjef Jonas Wille sende innpå en som kan gjøre det uventede, og som ikke er redd for å ta ansvar.

For Elverum-spilleren er en vinnerskalle. En som elsker å bli helt, og gjerne blokker ut konsekvenser hvis han har muligheten til å score det avgjørende målet. For selv om han bare er 182 cm, så har han selvtilliten til en på 212 cm.

Derfor tror jeg han kan bli en joker når det skal avgjøres om hvem som får dra til Sverige å spille om medaljer og hvem som må bestille flybilletter hjem fra Polen neste helg.