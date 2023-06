Er det ingen voksne hjemme i regjeringen?

– Det kan alltids bli verre. Det minnet tidligere SV-leder Kristin Halvorsen sitt eget parti om, da de fikk målinger under sperregrensen i 2012, etter at Audun Lysbakken nettopp hadde gått av som barne- og familieminister etter å ha brutt habilitetsreglene (og nettopp blitt valgt til ny partileder).

Den læresetningen har Jonas Gahr Støre fått erfare til fulle denne uka. Det som skulle være en rolig uke med jordbær, is og avsluttende sommer-pressekonferanser i strålende sol, er blitt hans verste uke som statsminister. Og det sier mye. Han har hatt en del krevende uker siden han tiltrådte for snaut to år siden.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Et av regjeringens aller beste kort, den erfarne og godt likte Anette Trettebergstuen, har rett og slett ikke forstått hva habilitetsreglene faktisk innebærer og har utnevnt tre nære venner til prestisjefylte og godt betalte verv. Det er ikke til å tro. 42 år gamle Trettebergstuen er en av landets mest erfarne politikere. Hun har studert statsvitenskap og har sittet på Stortinget siden 2005, de to siste årene har hun hatt drømmejobben som kultur- og likestillingsminister. Hennes hodeløse forhold til vennskap og utnevnelser sender nå Arbeiderpartiet, regjeringen og ikke minst sin sjef Jonas Gahr Støre ut i en enda dypere krise. Det er rett og slett katastrofe for Støre at han nå mister nok en av sine aller beste statsråder, og det på verst tenkelige måte. For dette slår ikke bare tilbake på Trettebergstuen. Denne sjokkavgangen reiser store spørsmål ved Støres lederskap. Det er et lederansvar å sørge for at medarbeiderne dine forstår reglene for habilitet.

Arbeiderpartiet har ikke mange politikere av det kaliberet Trettebergstuen har vært, men en av dem er Tonje Brenna. Aps ferske nestleder, kronprinsesse og kunnskapsminister, opplyste tirsdag om at hun ved flere anledninger har brutt habilitetsreglene. Sakene ligner på hverandre, men er likevel ulike. Brenna har i hvert fall forstått habilitetsreglene, men har vinglet i synet på hvor nært vennskap hun egentlig hadde med advokat Frode Elgesem, som hun utnevnte til styremedlem i Wergelandssenteret, og hun hadde ikke sett koblingen mellom det samme senteret og Utøya AS, hvor tre av hennes beste venner sitter i styret. Hun oppdaget feilene selv og har lagt seg flat og beklaget. Trettebergstuens avgang rokker ikke ved det faktiske innholdet i Brennas sak, men politisk ledelse dreier seg om tillit. Både Brenna og Støre er avhengige av at velgerne har tillit til dem. Trettebergstuens sjokkavgang rammer både Støre og Arbeiderpartiet, og sånn sett også Brenna.

På sin pressebrief fredag, understreket Støre at alle statsrådene fikk inngående informasjon om hva habilitetsreglene innebærer da de tiltrådte og ga en detaljert gjennomgang av hvordan regjeringen kontinuerlig jobber med å unngå habilitetsutfordringer. Men Trettebergstuens klokkerene brudd på de samme habilitetsreglene gjør at det reises betimelige spørsmål ved om hans lederskap.

I AKSJON: Statsminister Jonas Gahr Støre og statssekretær Kristoffer Thoner. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Uansett hvor mye Støre understreker at han har hatt fokus på habilitet, så rammer det hans lederskap at han har medarbeidere som bryter de samme reglene. Det at dette skjer ti år etter at Audun Lysbakken (SV) gikk av som barne- og familieminister i en regjering som Støre selv var statsråd i, på grunn av brudd på habilitetsreglene, er knapt til å tro.

Vi kan i tillegg nevne at Støre selv var i habilitetstrøbbel på samme tid og måtte stå skolerett i åpen høring i Stortingets kontrollkomité, etter at han som utenriksminister bevilget seks millioner kroner til et nordområdesenter styrt av skipsrederen og Støres omgangsvenn Felix Tschudi. Støre har selv kjent på kroppen hvor mye som står på spill rundt habilitetsreglementet.

Han har også mistet to statsråder tidligere, Hadia Tajik (Ap) og Odd Roger Enoksen (Sp), på grunn av forhold som kunne vært avdekket i forbindelse med bakgrunnssjekken av potensielle statsråder. Det at han i tillegg har utnevnt to statsråder som har brutt habilitetsreglene, gjør at det er betimelig å stille spørsmål om Støres lederskap. Kunne han gjort noe mer for å sørge for å forsikre seg om at habilitetsreglene ble fulgt, har han gode nok rutiner for utnevnelse av statsråder?

Denne usikkerheten rammer Støre, selv om det er Anette Trettebergstuen som ikke har forstått disse reglene. Har han ikke sørget for systemer som fanger opp denne type feil? Det er nesten så du kan spørre deg om det ikke er noen voksne hjemme i regjeringen … Spørsmålet i seg selv er skadelig for Støre.