NOE MÅ GJØRES: Kitty Theobald Gjerland mener det er på tide at aldersgrensen for sosiale medier heves. Foto: Privat

Det er på tide å innføre en 16-års aldersgrense på sosiale medier.

I dagens digitaliserte verden brukes sosiale medier som en måte å uttrykke seg på, finne likesinnede, og snakke med venner og familie. Gjennom en liten mobilskjerm, får man tilgang til den store verdenen. Det er spennende, gøy og underholdende.

Men alt som glitrer er dessverre ikke gull.

Disse mediene er ikke bare et uskyldig tidsfordriv, men et farlig redskap som potensielt kan ødelegge liv.

HEVE GRENSA: Bør vi heve aldersgrensen på sosiale medier? Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Åpenbar løsning

Mens debatten om mobilforbud på skoler og et mulig TikTok-forbud har fått mye oppmerksomhet, bør vi heller dykke dypere ned i problemet og anerkjenne det som det virkelig er - en krise i utviklingen av barn og ungdom.

Den åpenbare løsningen er å heve dagens aldersgrense og sikre strengere regulering. Allikevel fører ingen av dagens partier denne politikken. Heller ikke Høyre.

Er det ikke på tide å beskytte oss unge?

Grunn til bekymring

Åtte av ti 11-åringer bruker sosiale medier. 11-åringer, i en alder hvor de bør kunne utforske verden med uskyldige øyne, blir trukket inn i et digitalt farvann hvor de står overfor skadelig påvirkning og potensielle trusler.

Dette burde få alarmklokkene til å ringe høyere enn noen gang før.

Når man ser på innholdet som disse unge blir eksponert for, blir det enda større grunn til bekymring.

SERVERT PÅ SØLVFAT: På sosiale medier får man servert groteske videoer på sølvfat, mener Kitty Theobald Gjerland. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hadde man satt på en grotesk skrekkfilm for en barneskoleelev? Neppe. Allikevel lar man disse barna bruke sosiale medier. Der får de servert slikt innhold på et sølvfat - alt fra videoer av mennesker som blir halshugget i Midtøsten til katter som blir puttet i blendere.

Mister liv

Samtidig er det heller ikke bare ens oppvekst som blir berørt. I flere tilfeller har til og med liv gått tapt. For bare noen uker siden døde den 11 år gamle gutten, Tommie-Lee, som følge av en farlig TikTok-trend. Han ble offer for en «chroming challenge», hvor deltagere skulle puste inn giftige stoffer fra spraybokser og andre substanser.

Hans død er ikke et enestående tilfelle; det er en påminnelse om hvor langt sosiale medier kan drive unge til farlige handlinger.

Og konsekvensene er tydelige.

Depresjon og angst blant unge har doblet seg det siste tiåret. Psykiske lidelser, spiseforstyrrelser og selvskading har blitt glamorisert gjennom påvirkning av ulike influensere. Barn så unge som åtte år selger egne nakenbilder på nett.

Det er tydelig at vi står overfor en folkehelsekrise.

Foreldre strekker ikke til

Foreldre i dag har verken ressursene eller kunnskapen som trengs for å vurdere om barnet deres er «gammel nok» for sosiale medier eller ikke. Dette fører til at noen barn får et helt skjevt utgangspunkt i forhold til andre.

Dagens aldersgrenser på 13 år er utilstrekkelig og må endres.

VÆRE BARN: Kitty Theobald Gjerland mener sosiale medier går ut over barns oppvekst. Derfor trengs det at aldersgrensen for sosiale medier heves. Foto: Peter Byrne / NTB

I Florida har det nettopp blitt vedtatt en lov som forbyr barn under 17 år å bruke sosiale medier. EU anbefaler en aldersgrense på 16 år. Samtidig er vi i «verdens beste land» blant dem med lavest og minst regulert aldersgrense i Europa. Dette er flaut.

Det haster med en 16-års aldersgrense på sosiale medier. En slik nasjonal standard vil tydelig definere hva som er akseptabelt og ikke på sosiale medier, slik at foreldre og unge selv kan navigere dagens digitale landskap på en tryggere måte.

Det er på høy tid å stå opp fra den digitale dvalen og handle raskt for å beskytte dagens unge.