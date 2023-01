Er det barnearbeid satt i system?

Jeg glemmer aldri den gangen jeg var ute og gikk i parken, og møtte på en barnehage som var ute på tur.

Blant barna var det èn jeg visste alt om. Ikke fordi jeg kjente vedkommende, men fordi jeg hadde fått denne informasjonen av mammaen hens i sosiale medier.

Denne meningen er også publisert på Kristin Gjelsvik sin egen Instagram-profil.

Vi har fullt innsyn

Det var en overraskende uhyggelig opplevelse. Dette lille uskyldige mennesket, som bare labbet rundt i sin egen virkelighet som kun bestod av små venner og noen barnehageansatte.

Realiteten var en helt annen … Flere hundre tusen mennesker kjenner dette barnet.

Vi vet hvor hen bor, hvilken barnehage hen går i, hva hen liker best å spise til de ulike måltidene, hva som er favorittleken, hvordan søvnmønsteret er, hvordan det går i utviklingen, at pottetreningen er i full gang, og at utedressen er sponset.

Vi har fullt innsyn, og det synes jeg er skremmende. Dette er det siste jeg ønsker for min egen sønn.

Vil aldri kommersialisere på sønnen min

Jeg har jobbet med sosiale medier i 10 år nå, og vært med på en interessant reise med bratt læringskurve. Jeg har gjort mye dumt, tatt noen lite smarte valg fra tid til annen, og definitivt lært «the hard way».

Det er ikke alle valg av samarbeidspartnere jeg kan være stolt av, og det er utvilsomt en bransje som gir en del etiske dilemmaer, hvor integritet i mange tilfeller betyr mindre penger på konto.

Jeg bestemte meg tidlig for å aldri kommersialisere på sønnen min da han kom til verden, rett og slett for å slippe å forholde meg til vanskelige problemstillinger.

Jeg skjønte at det ville bli krevende da 300.000 kroner ble slengt på bordet av en potensiell samarbeidspartner, akkompagnert av bilstol og vogn.

Pris å betale: Min sønn sitt ansikt og utlevering av privatliv.

Vi trenger en lov

I 2020 vedtok Frankrike en ny lov som skulle forhindre at barn tvinges av foreldrene til å eksponere seg på sosiale medier.

Overtredelse kan gi fem års fengsel. Da jeg leste dette, ble jeg oppriktig begeistret, og håpet at Norge skulle følge etter.

Nå kan en tilsvarende lov kanskje bli en realitet. Venstre vil nemlig ha et forbud mot at foreldre kan tjene penger på å dele personopplysninger - som bilder - om barna sine på nett.

En konkret følge vil være at influensere ikke lenger kan bruke hverdagsbilder av barna til å reklamere for produkter i sine sosiale mediekanaler. Dette forslaget støttet jeg 100 prosent.

De siste 15-20 årene har mediebildet endret seg totalt.

Nye medier har gitt enorme muligheter, nye forretningsmodeller og gitt økt tilgang til rask eksponering.

Alt dette er i utgangspunktet et gode. For mange følger det likevel store utfordringer med dette.

For mange barn og unge representerer mulighetene som nye medier gir, også stor risiko for en oppmerksomhet som er både uønsket og irreversibel.

Barn står igjen rettsløse

Gjennom de siste årene har vi sett mange eksempler på at bilder av barn og unge, ufrivillig postes på internett.

I mange av disse tilfellene står barna i praksis rettsløse igjen, uten eierskap til egne bilder eller publikasjoner. Bare tenk hvor mye vi vet om veldig mange barn vi ikke kjenner.

Det er skremmende!

Vi har fått følge hundrevis av influenser-barn på livets reise - helt fra fødestuen til skolestart. Vi har sett dem iført bleier fra Libero som betaler godt for eksponering av lykkelige unger med full bevegelsesfrihet.

Vi har sett dem drikke sponset smoothie fra sponset drikkeflaske, være iført matchende pysjamas foran juletreet med mor, blitt med inn på soverommet for lek og moro, vært tilskuer til kveldsstell, og til og med fått innsyn i journaler og sykdomshistorikk.

Det er mye vi vet om barn vi ikke har en relasjon til. Og disse barna kan ikke en gang forestille seg hvor mange mennesker som sitter på opplysninger om dem. Mennesker de selv ikke aner hvem er …

Barn bør få velge selv

I FNs barnekonvensjon artikkel 16, står det at alle barn har rett til privatliv. Alle barn har også rett til å kunne skape sin egen digitale identitet.

At man som influenser velger å være offentlig er èn ting, men bør ikke barna selv få muligheten til å bestemme om de ønsker en plass i offentligheten, når de er gammel nok til å forstå hva det innebærer?

Ved å utlevere dem og bruke dem som det viktigste virkemiddelet i familiebedriftens driftsresultat, frarøver man barna både muligheten til å forbli anonyme, og ikke minst pålegger dem en rolle de ikke burde ha.

Barna brukes aktivt i reklame, og får på mange måter et ansvar for å være en del av familiens inntekt. Et barn på jobb, med andre ord … Kan vi kalle dette barnearbeid satt i system?

Det er utvilsomt et maskineri som er fundamentalt annerledes enn hos privatpersoner.

Det er jeg som har valgt dette livet

Når barnas rett til selvstendige valg og personvern påvirkes av foreldre, fordrer det en bevissthet rundt problemstillingene, som er større enn det mange i dag har.

La oss hoppe til fremtiden når barna våre blir unge voksne, og skal bryne seg på voksenlivet og alt det innebærer.

Skolegang. Jobbsøking. Dating … Vi vet at arbeidsgivere gjør research før innkallelse til intervju.

Vi vet at daten du skal møte, gjerne stalker navnet ditt før det første møtet. Et lite søk på Google, og boom. Der er du! I alle mulige situasjoner, nøye dokumentert av stolte foreldre.

Hvordan vil barna våre takle at det ligger titusenvis av bilder av dem på nett, som aldri forsvinner? Hva om barna våre drømmer om en jobb som krever full anonymitet? Frarøver vi dem visse jobbmuligheter, ved å eksponere dem på internett?

Denne litt rare jobben jeg har, har jeg valgt selv. Dette er mitt valg. Ikke Falk sitt. Og han skal ikke bli begrenset i livet sitt, fordi mor har valg en litt utradisjonell sti.

Vi må rydde opp

Det er viktig at vi finner ut hvordan vi kan beskytte barna våre på best mulig måte, og sørge for at det som deles av og om dem ikke kan misbrukes eller brukes mot dem - både nå og senere i livet.

Dette er fortsatt såpass nytt at vi ikke vet hvilke ringvirkninger og utfordringer ukritisk, og kritisk, deling kan medføre.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan barn og unges personvern påvirkes før barna selv er gamle nok til å eie og kontrollere sin egen digitale identitet.

Derfor bør det definitivt vurderes ulike tiltak som reelt sett styrker personvernet til barn og unge. Kan verdien av privatliv og anonymitet virkelig sidestilles med sponset vogn og gratis leker?

Vi må rydde i regelverket og regulere bransjen. Og vi er faktisk langt på overtid!