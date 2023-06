SKOLEVEGRING: Slik skolesystemet er, burde man være overrasket over at noen holder ut, skriver Nevromangfold Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vi er ikke overrasket over at barna faktisk ikke klarer mer.

I TV 2s artikkel fra 12. juni slår rektor ved Nittedal barneskole alarm om skolevegring, og oppgir at det er krise i Norge.



Utviklingen med ufrivillig skolefravær vi nå har i norsk skolevesen, er ikke en krise, men en varslet katastrofe.

Fra alle kanter har det blitt ropt «varsku!» i flere år, men politikerne har ikke vært interessert i å lytte til advarslene.

I artikkelen ser man at det oppgis at noen kaller det skolevegring, andre kaller det ufrivillig skolefravær.

Skolefraværet blir også kalt bekymringsfullt, og her distingveres det ikke mellom om fraværet er av frivillig eller ufrivillig karakter.

Her er vi allerede ved kjernen av problemet. Hvis vi ikke engang klarer å bli enige om hva vi skal kalle det, hvordan forventer noen at vi skal klare å finne en løsning?

Hva med å se nærmere på systemet som skaper det ufrivillige skolefraværet? Fremfor å forsøke å behandle symptomene uten å gjøre noe med den underliggende årsaken.

Dreper lærelysten

Intensjonen med reform 97 var en bedre overgang fra barnehage til skole.

Skolestartalder skulle derfor senkes fra 7 til 6 år og det første året skulle for det meste være lek.

Men det ble ikke lek. Foreløpige funn fra rapporten «Hit eit steg og dit eit steg» viser gjennom en systematisk kartlegging at tidligere skolestart ikke har innfridd intensjonen.

Barn er født med et genuint ønske om å lære og utvikle seg, men slik enhetsskolen er lagt opp dreper den barns nysgjerrighet og lærelyst.

Den gir kun rom for mestring på de voksnes premisser og tar ikke høyde for barns naturlige utvikling.

Bekymringsfullt fravær slik det blir omtalt i dag favner alle som av ulik grunn har mer enn 10 prosent fravær.

I tillegg kommer det fram i TV 2s artikkel at det ikke finnes en nasjonal måte fravær blir rapportert på og mye faller på den enkelte læreren.

Når vi verken vet hvem som blir omtalt eller omfanget av fraværet, er det meningsløst å iverksette tiltak.

Spørsmålet politikere og skoleeiere burde stille er: hvordan skal vi bygge og romme en skole for alle?

Istedenfor utarbeides ulike tiltak basert på samme metodikk, for å lokke eller tvinge elevene tilbake

Ikke overraskende

Det norske utdanningssystemet svikter i denne sammenheng i kampen for rettferdighet og kvalitet.



Ved innføringen av et fragmentert kvalitetsvurderingssystem for å måle ferdigheter neglisjeres viktige verdier som likeverd, kvalitet og solidaritet.

Når uklare politiske mål blir tvunnet inn i skolen på denne måten, forstyrrer det barnas utvikling og gleden av å lære.

Sees dette i sammenheng med den feilslåtte 6-årsreformen kan vi ane toppen av isfjellet i forhold til det økende, ufrivillige skolefraværet.

Skolen som et gode for alle barn er derfor bare en illusjon.

Dersom vi skal kunne forvente å få bukt med det ufrivillige skolefraværet, bør det første steget være å anerkjenne at reformene våre har hatt utilsiktede konsekvenser.

For hver reform vi har implementert, har det stått forskere, foreldre og lærere og sagt at dette kommer til å føre til katastrofe, men ingen har lyttet.

Det er ingen av disse som er overrasket over at barna faktisk ikke klarer mer.

Systemet som skulle sørge for å utjevne sosiale forskjeller har forsterket disse i så stor grad at man heller burde være overrasket over at noen holder ut.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no