En uke kan fort føles som et helt år i britisk politikk

Det er ingen enkel jobb Rishi Sunak tar over. Britene står midt oppi en levekårskrise med høy inflasjon, skyhøye energipriser og renter.

Samtidig er det konservative partiet dypt splittet og det siste året har vært preget av kaos.

Sunak er smertelig klar over dette og ifølge flere britiske aviser har han advart sine konservative kollegaer om at de står overfor en eksistensiell trussel etter flere måneder med bitter krangling innad i partiet.

Hans beskjed er klar; partiet må forenes, stå sammen og fokusere på politikk og ikke på personligheter.

HANS BESKJED: Partiet må forenes, stå sammen og fokusere på politikk og ikke på personligheter. Foto: Stefan Rousseau

En milepæl

Håpet er at Sunak er rett mann for jobben. Han representerer en milepæl som den første britisk-asiatiske statsministeren og den yngste i moderne tid.

42-åringen blir ansett som et politisk stjerneskudd, som etter 7 år i parlamentet, og utrolig nok, bare 7 uker etter at statsministerambisjonene ble knust, nå har fått toppjobben.

Mange har pekt på at Sunak tross alt vant det økonomiske argumentet selv om han tapte lederkampen da grasrota i paritet skulle bestemme.

De valgte Liz Truss som fikk et historisk kort opphold i Downing Street etter at hennes økonomiske prosjekt feilet.

Men selv om medlemmene i det konservative partiet ikke valgte Sunak, var han den klare favoritten blant de konservative politikerne i parlamentet. Dermed ble det ikke nødvendig å spørre grasrota denne gangen.

BUDSJETT: Rishi Sunak holder budsjettboksen utenfor Downing Street i London. Foto: JOHN SIBLEY/Reuters

En ny æra

Mye tyder på at Sunak vil gjøre ting annerledes enn sin forgjenger. Han har slått fast at Truss hadde gode intensjoner, men at feil ble begått. Feil han vil fikse.

Sunaks regjering vil trolig ha plass til flere stemmer og representere ulike deler av det konservative partiet.

Han vil gjøre det han kan for forsoning og ro.

Sunaks støttespillere har troen på at hans lederskap vil bety fornuftig, stødig og solid lederskap. Det motsatte av populisme og ideologiske eksperiment.

Kritikerne mener derimot Sunak umulig kan forså folk flest på grunn av familens enorme rikdom.

RIKDOM: Rishi Sunak og kona Akshata Murthy har en enorm rikdom. Foto: Ian West

I en tid hvor de billigste budsjett-produktene har økt med 17% og 45% sier de sliter med å betale strømregningen (ONS) vil folk følge nøye med på hva den nye statsministeren gjør for å håndtere levekostnadskrisen.

Samtidig tar opposisjonen til orde for et nyvalg, de mener Sunak ikke har noe mandat. At folket må få et ord med i laget.

Frustrasjon

Selv om en meningsmåling (YouGov) viser at en betydelig andel av medlemmene i det konservative partiet angret på at de stemte på Liz Truss, er det også mange medlemmer som er sint.

Sint fordi kandidaten de avviste flytter inn i Downing Street, men aller mest sint fordi Boris Johnson ikke lengre bor der.

Johnson er fortsatt populær blant medlemmene i partiet og en del beskylder Sunak for å ha satt inn dødsstikket, som til slutt tvang Johnson ut, da han trakk seg som finansminister i protest.

Men det var ingen triumferende statsminister som talte utenfor Downing Street. Sunak takket både Truss og Johnson. Han sa mandatet partiet fikk i 2019 ikke er kun en persons eiendom, men det som hører til og forener alle.

Med andre ord, Sunak har ingen planer om å gi etter for presset om et nyvalg.

TAKKET: Sunak takket både Truss og Johnson. Foto: JESSICA TAYLOR/AFP/UK Parliament

Britene får sin 57 statsminister

Rishi Sunak blir den tredje som på bare tre måneder kan kalle nr.10 Downing Street sitt hjem.

Mens opposisjonen har tjent på kaoset i regjeringspartiet, frykter de konservative at de har gjort uopprettelig skade på sitt rykte som det økonomisk ansvarlige partiet etter den femtisjette statsministerens «sjokk»-budsjett.

Sunak ønsker å reparere skaden, samle både parti og land, og å vinne neste parlamentsvalg.

DOWNING STREET: Rishi Sunak holdt tale utenfor Downing Street 10 etter å ha møtt kong Charles III. Foto: Gareth Fuller

Hans støttespillere sier at han er nettopp den Labour vil frykte mest.

Hvor lenge Sunak blir i Downing Street vet ingen.

Den berømte Downing Street katten, Larry, har bodd lengre i Downing Street enn David Cameron, Theresa May, Boris Johnson og Liz Truss. I dag tar han imot sin femte statsminister.

Neste parlamentsvalg skal finne sted innen januar 2025. Mye kan skje fram til da.

Harold Wilsons berømte sitat «a week is a long time in politics» er like sant i dag som den gang da. Men noen vil kanskje bytte ut «en uke» med «en dag».