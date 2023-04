En skål for konfirmanten!

KONFIRMASJON: Det kommer nok av anledninger og festligheter hvor det vil serveres alkohol gjennom et voksenliv, men la oss utbringe en alkoholfri skål for konfirmanten! Foto: Frank May

Snart fylles festlokaler over hele landet med unge konfirmanter som ser frem til å bli en del av de voksnes selskap.

Selve konfirmasjonsdagen er svært viktig for konfirmanten.

I 2022 oppga 70 prosent av konfirmantene at feiringen med familie og venner er en viktig grunn til at de ønsker å konfirmere seg.

De har høye forventninger til dagen de selv skal være midtpunktet.

Og kanskje har også de voksne sine egne forventninger til familieselskapet?

Vi vet at mange grubler over hva som skal serveres – også i glassene.

Flere er usikre på om gjestene forventer at det skal serveres alkohol i konfirmasjonen, samtidig er man var på hvilke signaler dette eventuelt vil sende til konfirmanten.

F.v: Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski og fagdirektør i Den norske kirke, Jan Christian Kielland Foto: Privat

Som 14-åring er konfirmanten på vei inn i ei overgangstid fra barn til ungdom.

Med alle de utfordringer og gleder som følger med.

En ting som er sikkert er at spørsmålet om alkohol eller ikke, er noe ungdommen vil møte i mange settinger i årene fremover.

Har et ansvar

Frem til ungdommen blir myndig har du som voksen et viktig ansvar i å påvirke ungdommens syn på alkohol og framtidige alkoholvaner.

Dette handler både om å sørge for at ungdommen ikke blir introdusert for alkohol for tidlig, og at du gjennom egne handlinger viser at kos, fest og fellesskap ikke er synonymt med alkohol.

Men hva skal du så velge å servere til gjestene i konfirmasjonen til din unge håpefulle?

Kanskje er du en av de mange som har henvendt seg til selskapslokalet for å få en anbefaling? Eller som har googlet og lest de lange diskusjonsforumtrådene om alkoholservering i konfirmasjon?

Da kan vi betrygge deg med at du kan stå helt trygt i en beslutning om ikke å servere alkohol.

La konfirmanten stå i sentrum

En fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos viser nemlig at flertallet, nesten syv av ti, sier at de ikke drakk alkohol forrige gang de var i konfirmasjon.

Vårt felles standpunkt er også at konfirmasjonen bør være alkoholfri.

Konfirmasjonsdagen er en viktig anledning for familie og venner til å vise hvor mye dere verdsetter konfirmanten for akkurat den han eller hun er.

Feiring i trygge og gode rammer med gode ord og full oppmerksomhet til tenåringen, slik at konfirmantens høye forventninger til dagen kan innfris.

Vi mener at alkoholen ikke hører hjemme i et slikt lag.

La dagen være alkoholfri og konfirmanten stå i sentrum.

Det kommer nok av anledninger og festligheter hvor det vil serveres alkohol gjennom et voksenliv.

La oss utbringe en alkoholfri skål for konfirmanten!

