Én kvinne fattigere

TO DØDE: Natt til tirsdag ble en kvinne funnet skutt og drept i en bil ved sykehuset i Elverum. Hennes ekskjæreste, som er siktet for drapet, ble funnet hardt skadet i samme bil. Han døde senere av skadene. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Enda et liv er gått tapt til volden. Enda et liv er gått tapt til frykten for den. Enda et drap er begått, og Norge er en kvinne fattigere. Hvordan kan det gå så galt?

I går kom nyheten om at en 30 år gammel kvinne var funnet drept.

Dette etter at den antatte gjerningspersonen hadde hatt besøksforbud, og hadde brutt dem gjentatte ganger, uten at politiet klarte å handle på en måte som stoppet han.

Vold i nære relasjoner er stadig et problem i det norske samfunnet. Partnervold og partnerdrap er noe vi stadig hører om.

En firedel av alle drap i Norge blir begått av en som står offeret nær.

Vold i nære relasjoner er fortsatt en utbredt problemstilling, og vi vet at dette er svært normalisert i noen minoritetsmiljøer. Selv om mange av ofrene tier og ikke alltid ber om hjelp, vet vi at partnerdrap sjelden skjer uten forvarsel.

Drapet i går er et av mange eksempler. Man kjenner som oftest til at gjerningsmennene har begått frihetsberøvelse, vold eller overgrep fra tidligere, eller kommet med trusler ovenfor offeret. Derfor er det så vondt å vite at flere av disse sakene ikke blir tatt nok på alvor og i noen tilfeller ender opp med å koste liv.

Fellesnevneren her mellom minoritets- og majoritetssamfunnet er at volden primært begås av menn og rammer kvinner.

Bakgrunnen for volden, og det som kan ende opp i verste tilfelle med å bli et drap, er det som skiller disse to kulturene og miljøene fra hverandre – og skal vi kunne klare å bekjempe dette problemet er vi nødt til å komme med treffsikre tiltak for begge parter.

KREVER GREP: Bystyrerepresentant for Høyre i Oslo, Arina Aamir. Foto: Privat

For dette er ikke kun et minoritetsproblem eller kun et majoritetsproblem. Denne typen vold og drap finner man i alle grupper i samfunnet, og ikke bare noen – men løsningene er ulike for de ulike miljøene.

Noe av det viktigste i minoritetsmiljøene vil være å snakke om problemstillingen og sørge for at ofrene vet at dette ikke er greit. I noen hjem er vold i hjemmet en integrert del av en kone, datters og søsters liv.

Mange tenker ikke over det, fordi at det er en selvfølge at dersom hun bryter med en norm eller regel, vil konsekvensen bli vold. De aller fleste tør heller ikke si ifra.

Det kan være fare for å bli ekskludert av familien og minoritetsmiljøet, og når det er et ekteskap inn i bildet, tør man ikke si noe i redsel for at det vil ende i en skilsmisse. Skilsmisse er noe flere familier og sosiale nettverk ikke vil akseptere – og istedenfor å bli møtt med aksept og forståelse, blir mange av kvinnene møtt med et skyldsstempel.

Som om det er kvinnen som har skyld i at ekteskapet ikke fungerte.

Mange av dem er avhengige av å være gift for å være inkludert sosialt, og for å bli sett på som en «ordentlig» kvinne. Dette er ikke kun en problemstilling i minoritetsmiljøet, men også majoritetsmiljøet, som for eksempel i lukkede kristne trossamfunn.

Likevel er hovedårsaken altfor ofte at voldens formål er at en mann ønsker å kontrollere og undertrykke en kvinne. Lar hun seg ikke undertrykke og bukke for alt det mannen sier og ønsker, kan det ende opp med å bli et drap.

Vold i nære relasjoner eksisterer selv om vi ikke alltid tør å snakke høyt om det. Partnervold skjer selv om offeret ikke tør å være åpen om det. Vår oppgave som medmennesker, som samfunn, er å kjempe deres kamp, for de får ikke kjempet den selv.

Det er ideelt at vi anerkjenner at dette også skjer i trygge Norge, spesielt når det er så utbredt som det er. Men det alene holder ikke. Nå er det viktigere enn noen gang før at regjeringen kommer på banen. Det trengs tiltak på hvordan å bekjempe vold i nære relasjoner som kan utvikle seg til å i verste fall bli et drap.

Vi kan derfor ikke lenger tie.

Tausheten må brytes, kvinnene må beskyttes og mennene som undertrykker må ansvarliggjøres.

Altfor lenge har vi tiet. Nå er det på tide å kjempe.