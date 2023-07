«En hel familie blir dysfunksjonell av denne sykdommen»

TRENGTE HJELP: Lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad skriver at de trengte hjelp utenfra da datteren Selma (til høyre) ble syk, selv om både mor og far er leger. Foto: Nikol Herec

For noen dager siden hadde Mona Berg Hansen en kronikk på TV 2, hvor hun fortalte om datteren Sunnivas anoreksisykdom. Hun beskrev en hverdag og virkelighet med et sykt barn på en måte som satte i gang sterke følelser hos meg, og helt sikkert mange andre.

Som mor til en datter som har hatt samme sykdom, er det lett å kjenne seg igjen i det meste; både frykten og redselen, og også håpløshetsfølelsen over hvor krevende det er å være foreldre og pårørende når en slik fæl og farlig sykdom tar bolig i barnet ditt.

SELMA: Det ble tøft for familien da Selma (20) ble syk. Foto: Privat

Mona Berg Hansen setter fingeren på noen viktige punkt, som vi er helt nødt til å ta på største alvor. Det er et faktum at stadig flere, og stadig yngre mennesker blir rammet av en spiseforstyrrelse, som fort kan gå over i en alvorlig tilstand om den ikke blir avdekket og avhjulpet i en tidlig fase.

Det er også et faktum at behandlingstilbudene er altfor tilfeldige, fragmenterte, og at kvaliteten på den behandlingen man blir tilbudt varierer mye. Slik kan vi ikke ha det! Vi er nødt til å satse mye mer på forebygging, og samtidig på at det gis god og likeverdig hjelp, uansett hvor man bor.

Alene og livredd

Man kjenner seg så vanvittig alene og livredd når man oppdager at barnet sitt sliter med å få i seg mat, og enhver tilnærming til problemet møtes med fornektelse og enda mer isolasjon på rommet for tenåringen. Og etter hvert skjønner man betydningen av ordene som sier at en hel familie blir dysfunksjonell når ett av barna får anoreksi.

En slik sykdom er like mye en tankesykdom som det man kan se fysisk, der hjernen til den syke blir «invadert» av sterke krefter som skaper en ambivalens til alt som har med mat, næring og kalorier å gjøre.

Slik lever den syke i en evig kamp om å spise, og ikke å spise, og vi som er utenfor er maktesløse vitner til de enorme kreftene som har tatt bolig i barnet eller ungdommen vår.

Tallerkener fløy veggimellom

I Berg Hansens sin kronikk, omtaler hun den anbefalte behandlingsmetoden Familiebasert terapi, som er den metoden som er «gullstandarden» for barn og unge, både her til lands og i mange andre land. Vi har selv gjennomlevd en slik behandling, sammen med datteren vår Selma, og det er lett å kjenne seg igjen i noen av de tingene som Mona Berg Hansen skriver om.

I FBT er tanken og opplegget at foreldrene skal trygges og få hjelp til å kjenne på troen på sine egne ferdigheter til å stå i kampen sammen med barnet sitt. Og det handler aller først om å få mat i det syke barnet sitt.

Noe så enkelt, men samtidig noe så forferdelig vanskelig, all den tid det nettopp er mat som er den aller største fienden og frykten som barnet har.

LEGE: Kari Løvendahl Mogstad er lege, spesialist i allmennmedisin og forfatter. Foto: Nikol Herec

Derfor kan det ta flere timer bare å få i seg et par brødskiver og et glass melk, og jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen av at både mat, drikke og tallerkener fløy veggimellom noen ganger, og man kjenner seg nesten som en overgriper.

Og det er da det er så utrolig viktig å ha noen utenfor, en terapeut, en profesjonell, som er der og støtter, veileder, heier og gir råd, også til oss foreldre, som kan føle oss veldig alene, dødsslitne og mislykket som nettopp foreldre. Uten det er det for mye forlangt at foreldre kan klare å holde ut, og ha et så stort ansvar som en familiebasert terapi fordrer.

Vi var veldig, veldig heldige, og hadde to profesjonelle og svært dyktige terapeuter på BUP, og det er både Selma og vi foreldre takknemlige for. Uten det er jeg ikke sikker på om vi hadde holdt ut heller. Og det selv om vi var to legeforeldre, som i yrkeslivet møtte lignende historier, der vi var rådgivere.

Vi trengte alle den stødige og myndige hjelpen, og rådgivningen, som kunne gå på alt fra detaljerte spiselister, til hvordan vi så på sykdommen, og sammen klarte å se på den som en felles fiende, og at det ikke var Selma som var ekkel og vanskelig, som nektet å spise. Og vi trengte hjelpen lenge, også etter at hun kom opp i såkalt normalvekt. Tankene og angsten satt der ennå, og med det faren for tilbakefall, uten stødig hjelp og støtte en stund til.

Ingen veier utenom

Det er ikke slik at det er én måte å gjøre det på, og at det bare dreier seg om å fòre opp ungdommen. Å jobbe med tankene og ha samtaler og terapi som er med på å hjelpe på å trosse frykten og angsten, er helt essensielt.

MOR OG DATTER: Kari sammen med sin datter, Selma. Foto: Nikol Herec

Men man kan ikke klare å ta imot slik hjelp før vekten er høy nok til at kropp og hjerne virker nok til å jobbe med det. Derfor må vi foreldre bidra til å få mat i det barnet vårt. Det er ikke noen veier utenom det, selv om noen familier strever mer enn andre med ulike ting, og der nettopp relasjonelle faktorer er med å gjør dette enda mer krevende.

Vi foreldre er i de aller fleste tilfeller den viktigste ressursen, men aldri alene, og noen trenger mer hjelp, trygging i rollen sin og i kommunikasjonen med barnet sitt, enn andre.

Men alle trenger hjelp og støtte, uansett hvor ressurssterke de er.

Foreldre sliter seg helt ut selv, og havner ute av jobb i perioder, og man kan ikke belage seg på at de som pårørende skal ha ansvar som går langt over det man kan forvente.

Store og økte ressurser må settes inn, slik at alle BUP-er og behandlingssteder har nok mannskap, og god nok kompetanse. Det er egentlig det minste vi kan forlange og forvente, når vi vet hvor mange unge, og deres familier, som lider.