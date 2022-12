En forsmak på hva vi har i vente

Mottoet til den høyeste skotske ridderordenen, Tistel-ordenen, er «nemo me impune lacessit».

Ingen krenker meg ustraffet.

Hva skal så ordenens stormester, kong Charles III, gjøre når det er hans sønn og svigerdatter som nå (igjen) rasler med sablene?

Prins Harry og hertuginne Meghans intervju med Oprah Winfrey i 2021 skapte noen små, ubetydelige bølger for kongeskipet HMS Windsor.

Intervjuet ble i ettertid revet fra hverandre som usant prinsepjatt, krydret med bilder av den avdøde helgenmoren Diana, fyrstinnen av Wales.

Med dronning Elizabeth II ved roret kunne institusjonen se bort ifra skuddene for baugen og fortsette som før. Never complain, never explain.

Torsdag 8. desember kommer det ikke et intervju, men en dokumentar på Netflix.

Mens den nåværende fyrsten og fyrstinnen av Wales, William og Catherine, var på besøk i USA, ble det publisert en trailer for dokumentaren som satte hele Fleet Strees i høygir.

Mang en tåre og en oppgitt prins Harry figurerte i den 72 sekunder lange videoen.

Prinseparet ønsker å fortelle hele historien selv. Always complain, always explain.

Men de britiske tabloidene sover aldri.

Spesielt ikke når de kan kritisere og nærmeste sverte de tidligere høytstående medlemmene av det britiske kongehuset.

Selv før dokumentaren har hatt sin premiere har The Sun funnet fire billedlige usannheter, eksempelvis i et forsøk på å vise mediagalskapen rundt paret har de speilvendt et videoklipp av journalister utenfor en rettsak hvor Katie Price var delaktig, samt at det fremstilles som at noen snikfotograferte prins Harry, hertuginne Meghan og sønnen deres Archie innenfor deres hjem, når det egentlig var forhåndsgodkjent fotografering før møte med Desmond Tutu.

Som om dette ikke var nok vises et bilde av en glad gruppe mennesker i en bilderemse i traileren.

Forsmak

Problemet er at denne gruppen mennesker hadde møtt opp for å se prins Harrys tipp-oldemor og oldemor, dronning Mary og dronning Elizabeth (senere dronningmoren) i 1938(!)

Publiseringen av traileren var ingen tilfeldighet.

Flere av prinseparets offentliggjøringer har skjedd likt med viktige besøk det nåværende fyrsteparet av Wales har gjennomført.

En symboltung kamp mellom «the heir and the spare», som for øvrig er en del av tittelen på prins Harrys memoarer som kommer i januar, «The Spare».

Denne dokumentaren blir en forsmak på hva vi kan forvente av memoarene til prins Harry.

Vanskeligheten med å få pratet med kong Charles vil sannsynligvis styrkes etter denne dokumentaren, da alle de kongeliges regler brytes av en fra deres innerste sirkel.

Prins Harry snakker ikke lenger som dronning Elizabeth IIs barnebarn, men som Charles´ sønn.

Kong Charles strakk ut en hånd til sin sønn og svigerdatter i sin første tale som konge. Den hånden ble slått vekk.

Kongens harde linje mot sønnen ser ut til å måtte fortsette.

Ingen krenker han ustraffet.

