Norsk kvinnelangrenn trenger alle oppturene de kan få. At Ingvild Flugstad Østberg har fått grønt lys til å gå skirenn og attpåtil rapporteres å være i god form er derfor en etterlengtet gladnyhet som ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt.

Det var en helt annen utgave av Ingvild Flugstad Østberg vi så på mandagens pressekonferanse, enn den versjonen av Gjøvik-jenta vi fikk se på Beitostølen for tre år siden da beskjeden var den motsatte av i dag.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

OL-, VM-, Tour de Ski- og verdenscupvinneren er tilbake, og neppe har et comeback vært mer etterlengtet i norsk kvinnelangrenn enn nå. Norge trenger Ingvild Flugstad Østberg i toppform.

Glem for all del ikke at det viktigste her er at Ingvild har det bra og at kroppen responderer som den skal på trening og konkurranser også fremover. Selv i toppidretten er resultater underordnet, for det kommer et liv også etter målstreken er krysset for siste gang.

En trenger imidlertid ikke å ha gått på ungdomsskole med Ingvild for å se at ting er bedre nå enn det har vært de siste årene. Det lover godt.

Sist hun deltok i et mesterskap var i Seefeld i 2019. Da tok hun medalje på alle de fem startene og var verdens nest beste skiløper, bak en suveren Therese Johaug. Det står i sterk kontrast til resultatene langrennsjentene bak OL-dronninga leverte i OL i Beijing.

Med unntak av en overlegen Johaug er konkurrentene fortsatt de samme, og i motsetning til Johaug er det heller ingen av utfordrerne som fremstår uslåelige.

Til vinteren er det faktisk en 8-10 damer som kan ta VM-gull. Ingvild Flugstad Østberg er en av dem. Det kan bety mye for både Ingvild selv og også det norske damelaget, som med rette har fått kritikk for resultatene de siste årene.

Ingvilds comeback kan derfor være med på å løfte laget. På stafettene er dette åpenbart, men også i de individuelle rennene hjelper det å få inn en erfaren pallkandidat til å ta vekk noe av presset.

Husk likevel at det viktigste tross alt er at Ingvild er på vei tilbake der hun hører hjemme. Til toppen av norsk og internasjonal langrenn. Der er hun mer velkommen enn noen gang.