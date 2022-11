En etat som gjør dette, har ikke fortjent dødelige våpen

Politet har en alvorlig omdømmekrise, og de ønsker ikke å rette det.

ACAB (all cops er bastards) er et uttrykk som så mye annet er importert fra USA, der det fikk økt popularitet i kjølvannet av drapet på George Floyd i mai 2020 av politimannen Derek Chauvin.

Nå har det også kommet til Norge.

Om ikke uttrykket, så iallfall følelsen: Den instinktive reaksjonen som mange får når de ser politet er ikke at det er noen som skal beskytte deg og hjelpe deg, men noen du må passe deg for.

Det siste i en rekke eksempler var politimannen som med helt unødvendig voldsbruk rev en jente i bakken.

Alle som ser videoen kan se hun var litt for full og kverulerende, men også at politiets maktbruk var helt uproporsjonalt – det hadde vært ekstremt enkelt å oppnå målet sitt med langt mildere handlinger.

OK, sånn kan skje.

Det finnes alltid noen råtne egg, eller man kan ha en dårlig dag på jobben.

Problemet er at resten av politistanden tar betjenten i forsvar i stedet for å rydde opp. «De henstillingene ble gitt.

Hun etterkommer jo ikke det, og følgene av det er at det som skjer, det skjer», sier politisjefen.

Saken er klagd inn til Spesialenheten for politisaker, eller Spesialenheten for henleggelse av politisaker som den populært heter på folkemunne.

For saken blir nok henlagt.

Det spiller ingen rolle om det er ulovlig nakenstripping på pizzarestaurant, tilbakeholding av informasjon i justismordskandale, eller misbruk av stilling for å få anholdt egen vaskehjelp uten grunn.

Ingen saker er for store for henleggelse hos spesialenheten. MDG har varslet at de vil granske Spesialenheten for tette bånd med politiet.

For et par år siden var det Monika-saken som viste det var ukultur helt opp til toppen i Hordaland politidistrikt.

Samrøre og «knulletorsdag»

For ikke lenge siden begynte ryktene om sex ukultur og politiets «knulletorsdag» å spre seg.

I Baneheia- og Birgittesaken har politiet vist enorme mengder inkompetanse og arroganse.

Til tross for at riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har vært forbilledlig klar i unnskyldningene sine på veiene av etaten, er det påfallende hvor tyste aktørene som faktisk jobbet med sakene har vært.

Rapporten om samrøre mellom poliitet og Norsk Narkotikapolitiforenig (som visst nok ikke har noe med politet å gjøre - det er bare politifolk som oppgir politiets e-post og adresse på fritiden) skulle vært levert.

Rapporten er utsatt fordi arbeidet har blitt vanskelig ettersom politiet som arbeider med narkotika - nei unnskyld narkotikapolitiforenigen - nekter å samarbeide og gi tilgang til dokumenter.

Livet i deres hender

Politet har voldsmonopol i Norge.

Det er de eneste som med loven i hånd kan utøve vold mot innbyggerne sine.

Eller sagt litt folkelig: de er som James Bond «med rett til å drepe».

Vi putter bokstavelig talt livet vårt i deres hender. At de ikke har større ønske om å bevare tilliten er helt uforståelig.

Nylig kom et utvalg ut med en rapport om bevæping av politiet, med dissens i innstillingen.

Påfallende nok var det de fire politibetjentene i utvalget som ønsket bevæpning, og flere dødelige maktmidler til seg selv, mens tre sivile tok dissens.

Jeg foreslår vi hører på mindretallet.

En etat som mener at dersom vi ikke adlyder rakt eller riktig nok vil følgende være at «det som skjer det skjer» har ikke gjort seg verdig til å bære dødelig våpen.

De får begynne å gjenopprette den skjøre tilliten.

