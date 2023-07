En duell for evigheten

Påstanden lar seg til en viss grad dokumentere.

Sykkelsporten, men enn mange andre sporter, lever for og bygger sin historie på duellene:

Armstrong versus Ullrich. Contador mot Schleck. Hinault og LeMond. Merckx og Ocaña. Anquetil og Poulidor. Coppi og Bartali.

Mann mot mann, personlighet mot personlighet.

Etter 120 år med Tour de France har det imidlertid aldri tidligere skjedd at de samme to rytterne blir nummer en og to i mer enn to Tourer på rad.

Alt tyder på at dansken og sloveneren blir de første som stikker av med de to første plassene på tredje strake året.

Kun sykdom, skader eller uhell kan hindre det.

De er ikke bare på et eget nivå. De sykler i praksis sitt eget ritt.

SER SEG OVER SKULDEREN: Tadej Pogacar distanserte Jonas Vingegaard på søndagens niende etappe til Puy de Dôme, men dansken har den gule trøyen etter uke én. Ned til nummer tre er det nesten to og et halvt minutt. Foto: ETIENNE GARNIER

Statistikken og nivået deres gjør i seg selv duoen verdig en plass i syklingens Hall of Fame.

I tillegg er det sider ved personlighetene deres som gjør at «Vingegaard og Pogacar-årene» vil bli snakket om i kommende generasjoner.

Yin og yang

Sloveneren er ekstrovert – dansken mer introvert.

Sloveneren tar lett på det meste og senker trepoengere med basketball før etappestart – dansken er småbarnsfaren som alltid er høflig og imøtekommende, men som kanskje helst skulle ha vært foruten all oppmerksomheten suksessen fører med seg.

HAPPY FAMILY: Jonas Vingegaard med konen Trine Marie Hansen og datteren Frida. Foto: MARCO BERTORELLO

Sloveneren ser egentlig ikke ut som en klassisk radmager toppsyklist - dansken har blodårer langt utenpå huden.

Sloveneren kom fra det store intet i sykkelsportens bakgård i Slovenia i 2019 – dansken jobbet på et fiskemottak i Hanstholm frem til han var 20.

Sykkelsporten har fostret frem noen tvilsomme karakterer og virkelighetsfjerne personligheter opp gjennom årene, men erfaringene vi har gjort med Pogacar og Vingegaard de siste årene er nesten udelt positive: høflige, reflekterte, bena på jorda.

Begge er derfor godt likt i media. Tidligere Tour-vinner Andy Schleck anklaget nylig dansken for å «utstråle arroganse», men min klare oppfatning er at det inntrykket deles av svært få i internasjonal presse.

Respekten de to har overfor hverandre virker også genuin.

Det har blitt en vane at de gratulerer hverandre etter en duell og snakker hverandre opp. Ingen iskalde blikk eller nedsnakking i pressen.

Største siden Lance vs Ullrich

Prestasjonene taler for seg.

De er begge godt på vei til å stå igjen som to av sykkelsportens største når de gir seg. Spesielt sloveneren, som på unikt vis behersker både éndagsklassikere og treukersritt.

Begge sykler også med en offensivitet og spontanitet som begeistrer også oss som ikke har dansk eller slovensk blod.

Den forrige store Tour-kongen, Chris Froome, hadde aldri én rival han alltid kjempet mot. Contador og Schleck var i årene rundt 2010 en fascinerende rivalisering med en viss brodd i seg, men førstnevntes doping og sistnevntes oppstykkede og korte karriere gjør at duellen aldri ble helt det den kunne ha blitt.

Man må sannsynligvis tilbake til tidlig 2000-tall for å finne en mer minneverdig duell: Lance Armstrong versus Jan Ullrich.

De vidt forskjellige personlighetene, den ekstreme dopingbruken, medietekket og måten de splittet fansen på gjør at det skal mye til å måle seg med den duoen. De store problemene de to har stått i etter aktiv karriere gjør også at legenden om Armstrong og Ullrich bare blir større med årene.

For å «nå opp» til Armstrong og Ullrich-nivå mangler det ergo både storstilt juks og sorgtunge skjebner. Heldigvis.

CHEATERS IN ARMS: Lance Armstrong og Jan Ullrich var rivaler rundt milleniumskiftet, og er fortsatt gode venner den dag i dag. Foto: JAVIER SORIANO

Same same, but different

Forskjellige personligheter, men like evner hos Pogacar og Vingegaard.

Begge er eminente i lange bakker, begge er eminente i korte og bratte bakker, begge er eminente på tempo.

Det gjør at de siste to ukene av Touren er nær umulige å spå.

Dansken er i førersetet. Så vidt. Bare 17 sekunder skiller de etter snart halvsyklet Tour.

En rekke tøffe etapper i Alpene venter, og en potensielt avgjørende individuell tempoetappe venter.

Pogacar leder 2-1 over dansken i Tour-seire, men i en alder av 24 og 26 har duellen bare så vidt begynt.