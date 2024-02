En brutal dom fra Stortinget

Erna Solberg, her på besøk på Jarfjord grensestsjon, bør være litt forsiktig med å knytte sin habilitetssak for tett opp mot Anniken Huitfeldts sak, mener TV 2s kommentator. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det at et enstemmig storting samler seg om å vedta kritikk mot både arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere statsminister Erna Solberg (H), tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), samt både den nåværende Støre-regjeringen og den tidligere Solberg-regjeringen for mangelfull håndtering av habilitetsssaker er unikt. Et sunnhetstegn.

Bare tanken på at den amerikanske kongressen skulle samle seg om noe liknende er rimelig fjernt.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stortinget sender nå en klar melding til velgerne om at Stortinget ikke tar lett på de skandalene vi har sett det siste året. Og de gir regjeringen ordre om å gjennomføre flere konkrete tiltak for å sikre at hele regjeringsapparatet i fremtiden håndterer habilitetssaker knyttet til både utnevnelser og bevilgninger på en langt bedre og mer samordnet måte.

Erna Solbergs aksjeskandale er av et så stort omfang at et enstemmig storting, inkludert Solbergs eget Høyre, vedtar den sterkeste formen for kritikk som de kan gi til en tidligere statsminister. De bruker begrepet «sterkt kritikkverdig». De kan jo ikke vedta mistillit mot en tidligere statsminister. Heller ikke mot en partileder eller en stortingsrepresentant valgt av folket.

Så skinner selvsagt også parti-taktiske hensyn gjennom i denne saken, som i de fleste andre saker fra kontrollkomiteen. De fire borgerlige partiene ønsker å vedta samme grad av kritikk mot tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Det er åpenbart viktig for Høyre og de andre borgerlige partiene, som ser ut til å gå til valg med Erna Solberg som felles statsministerkandidat i 2025, at alvorligheten i Solbergs habilitetsbrudd sidestilles med bruddene til en av Aps fremste og mest erfarne politikere.

Begge hadde ektemenn som handlet aksjer bak deres rygg. Begge var såkalt uvitende inhabile. Sakene har prinsipielle likhetstrekk, selv om Erna Solberg sin sak er langt mer omfattende, både i omfang av aksjehandel, over hvor lang tid det pågikk og ikke minst i antall mulige habilitetsbrudd.

Men der vegrer de rødgrønne partiene, inkludert MDG, seg. De mener det holder med å kun vedta formuleringen «kritikkverdig» mot Huitfeldt. De ønsker å vise at det er en forskjell på de to sakene og at omfanget og dermed alvorligheten er større for Erna Solbergs del.

Det går an å argumentere for begge standpunkter. Velgerne får til syvende og sist gjøre opp sin mening.



Men Høyre-lederen bør kanskje være litt forsiktig med å sette likhetstegn mellom sin og Anniken Huitfeldts sak. For habilitetsskandalen endte til slutt med å avslutte Huitfeldts politiske karriere.

Erna Solberg, derimot, har ikke tenkt å gi seg som politiker. Hun satser med ny giv på tilgivelse og fornyet tillit fra velgerne om halvannet år.

Oppe i all kritikken fra Stortinget er hun nok lettet over at det tross alt ville vært langt, langt verre om hennes aksjekandale hadde blitt avslørt mens hun var sittende statsminister.