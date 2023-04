Eksamen er den mest rettferdige vurderingsformen

Både avgangskullet på ungdomsskolen og i videregående skal ha eksamen for første gang.



De kjenner nok på nerver, og stresset kjennes nok stort.

Samtidig har skolebyråden i Oslo bedt regjeringen om å få prøve langtidsoppgaver, og vrake eksamen i ungdomsskolen.

Det vil gjøre elevenes sluttvurdering svært urettferdig.



Selv hadde jeg ingen eksamener på videregående.

Mest rettferdig

Da jeg i fjor høst skulle ha mine første eksamener, ante jeg ikke hva som møtte meg.



Vurderingsformen, og ikke minst forberedelsene var helt ukjent, og ikke minst står man så å si alene i det.

Jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg hadde eksamenserfaring fra videregående i bagasjen.



Noe av det fineste med eksamen som vurderingsform er at den vurderer prestasjonene dine, ikke ansiktet ditt eller oppførselen din.

Vurderingen får du helt uavhengig av hva læreren din måtte mene om deg, fordi vurderingen skjer eksternt.

Det er en verdi i seg selv at alle elever får denne muligheten.

Aldri vært fett

Begrunnelsen for bruk av langtidsoppgave er at det vil skape mer variasjon, og avskaffe stress og press for elevene.

Redusert stress og press blant elever er i seg selv et mål, men det løses ikke med å gi elevene en stor oppgave over lang tid, som vurderes av en lærer de har kjent i lang tid.

Venstresiden bør innse at mappevurdering vil favorisere elever fra akademiske hjem, og gjøre at elever som kanskje ikke har høyt utdannede foreldre vil prestere dårligere.

Resultatet av denne vurderingsformen vil bli mer ulikhet og mindre rettferdighet.

Skriftlig eksamen derimot, sørger for at alle stiller likt, og sikrer at det er elevens faktiske kompetanse som vurderes – i tillegg til at det rettes anonymt.

Ingen elever synes det er fett å ha eksamen, men det var heller ikke særlig fett å bli førsteårsstudent uten noen eksamenserfaring.

Studieforberedende programmer er ikke forberedende om ikke elevene blir møtt med det som også vil møte dem når de studerer.

