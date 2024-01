Durek Verretts uttalelser er problematiske i seg selv

Det begynner å nærme seg tradisjon at Durek Verrett kommer med kontroversielle uttalelser i løpet av et år. Han blir til og med nevnt i Jon Niklas Rønnings oppsummering av 2023.

Like før årsslutt var det kongefamiliens rasisme, en leksjon i barneoppdragelse og selvmordets åndelige forankring som var på tapeten. For ikke å nevne et kongelig monogram.

Alle foreldre har forskjellige barneoppdragelse, har jeg blitt fortalt. Ingen er like.

Men et fåtall løfter dem opp, ser dem dypt i øynene og sier «du har ingen makt her. Du er et svakt vesen» når de ikke oppfører seg. Det er dog, ifølge Verrett, ikke barnas skyld - men de onde åndene.

Tenke seg til.

Når da kritikken kommer, så er det nordmennene som er trangsynte. Det er jeg litt lei av å bli omtalt som.

Alle nordmenn er lite utdannet i den spirituelle verden og kan derfor ikke forstå tema. Det er for så vidt sant. De fleste nordmenn fullfører nemlig grunnskolen.

Oppfølgeren ble derimot ikke noe bedre. Ifølge Verrett er kongelige de mest rasistiske som finnes.

Hans manager spesifiserte at Verrett prøvde:

«Her å fremheve og belyse hvordan historiske handlinger, hvor kongefamilier som invaderer land og koloniserer dem, i dag kan forstås som symboler på en tid da rasistiske holdninger og praksiser var svært utbredt» (Aftenposten 15.12.2023).

Hvorfor kunne han ikke bare sagt det da? Hvorfor skal akkurat den norske kongefamilien nevnes?

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger i 2024. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er vel også et direkte brudd med den avtalen Verrett inngikk med kongefamilien i 2022.

Avtalen stipulerte at Verrett ikke skulle omtale kongefamiliens medlemmer. Det har han da gjort. Men det er vi nordmenn som er trangsynte.

Toppen av den alternative kransekaken er likevel uttalelsene om selvmord. En slik handling er vond nok fra før av, om det ikke skal tillegge åndelige dimensjoner til en så tragisk avslutning av et liv.

Tidspunktet kan det også stilles spørsmål ved. Det trenger jeg vel ikke skrive så mye mer om.

Durek Verretts uttalelser er problematiske i seg selv, men også fordi kongefamilien trekkes inn i det hele.

Brudd på avtalen med kongehuset er problematisk.

Når det dertil følges opp 2. juledag med en video på instagram hvor en helt tydelig ser den stiliserte versjonen av den norske kongekronen på tapeten i bakgrunnen, så blir det to streker under svaret.

Durek Verretts uttalelser skader monarkiet Norge.

Vi får håpe at 2024 blir et bedre år. Jeg vil påpeke at Durek Verretts uttalelser i desember ikke er representative for hele året.

Sett bort ifra kong Harald-videoen før påske har det vært stille fra ham.

Men Jon Niklas Rønning er likevel inne på noe:

«Tradisjonen tro har Durek Verrett ikke lært noen verdens ting». Og det om landet der han skal holde bryllup til sommeren.

TV 2 har forelagt kritikken om avtalebrudd og påstanden om at Verrets uttalelser skader monarkiet for Verrets manager. De ønsker ikke å kommentere kronikken.