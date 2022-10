Du må lytte til erfarne fjellfolk, Sanner

Det er på høy tid at vi spør «hva skal ut?» i stedet for å lempe stadig mer inn i skolen.

I kronikk på TV2.no skriver Høyres Jan Tore Sanner at regjeringen river ned satsingen på kompetanse i norsk skole.

Det faller på sin egen urimelighet. Det finnes enormt mye kompetanse i den norske skolen, blant lærere, rektorer og andre ansatte.

De er skolens svar på erfarne fjellfolk.

Vi prioriterer dem og lytter til dem. Skolens folk sier klart og tydelig at de må få mer tid til å gjøre det som faktisk er jobben, og bruke mindre tid på alle andre krav, tilleggsoppgaver og problemer som ikke skolen kan løse.

Vi vil gi dem rammene de trenger for å gjøre jobben sin.

Derfor er regjeringen godt i gang med å lageen tillitsreform for skolen. Vi vil redusere rapporterings- og dokumentasjonskrav, frigjøre tid til kjerneoppgaver og øke det lokale handlingsrommet.



Det er på høy tid at vi spør «hva skal ut?» i stedet for å lempe stadig mer inn i skolen.

Vi skal sikre at vi har nok informasjon om hvordan det går med elevene.

Det skal fortsatt være prøver i skolen, men vi skal ikke fortsette å legge lag på lag med forventninger, kartlegginger og prøver.

Vi har satt ned et offentlig utvalg, der skoleledere og lærere er sterkt representert, som skal gjennomgå bruken av blant annet nasjonale prøver og andre prøver og verktøy i skolen.

Utvalget skal se dette opp mot behovene til lærere, skoleledere og skoleeiere.

I motsetning til Høyre, som gjerne vil fortelle skolen hvilke behov de har, mener jeg vi heller må høre med skolen selv om deres behov.

For de lærerne som er utdannet før 2014, har vi fjernet de ekstra kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk.

I praksis sa den forrige regjeringen, som Sanner var en del av, at erfarne lærere ikke var gode nok, og måtte avskiltes.

Vi vil gi erfarne lærere tillit og handlingsrom, ikke sette et datostempel på dem.

Treffsikre krav

Vi foreslår at 400 flere lærere skal få tilbud om videreutdanning i neste års statsbudsjett.

I stedet for at Høyre skal definere hva som er de viktigste fagene, ønsker vi heller at det man lokalt på en skole blir enige om at man ønsker påfyll om er det man skal få videreutdanne seg i.

Vi har også laget et mer treffsikkert opptakskrav for grunnskole- og lektorutdanningene.

For å komme inn må du ha fire i snitt, og tre i matematikk og norsk. Alternativt kan man komme inn på det gamle opptakskravet.

I år fikk over 1000 søkere, som ikke hadde kommet inn med det gamle kravet, tilbud om studieplass på en lærerutdanning.

Vi stiller mer treffsikre krav, som rekrutterer høyt kvalifiserte søkere.

Det har vært snakket om tidlig innsats i lenge.

Men denne regjeringen står for en langt tidligere innsats enn Sanner og den borgerlige regjeringen.

I budsjettet har vi lagt fram en kraftfull og bred satsing på barnehagene.

Taktskifte

Mens prisen for å gå i barnehage økte med nesten 1000 kroner per måned under den forrige regjeringen, har vi kuttet prisen i våre to budsjett til maks 3000 kroner i måneden.

Vi innfører gratis barnehage i Finnmark og deler av Troms, og for det tredje barnet man har i barnehagen samtidig.

Samtidig som vi reduserer prisen, øker vi kompetansen. I dette budsjettet øker vi antall videreutdanningsplasser for barnehagelærere med 630.

Og vi skal opp på 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.

Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi som kommer til å gi et taktskifte på nesten alle områder i barnehagepolitikken.

Barnehagene skal ikke bli mer lik skolen, men vi skal ha like høye ambisjoner og stille like høye krav til kvalitet der som i skolen.

Høyre har tidligere lagt vekk gamle kjepphester i skolepolitikken, som for eksempel karakterer fra femte. trinn, etter å ha lyttet til lærere og skoleledere.

Det bør Høyre gjøre igjen. Min oppfordring til Jan Tore Sanner: Lytt til skolens folk fremfor å kjøre gjennom en politikk skolen ikke vil ha.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no