Dropp vinflasken i julegave

For gir du alkohol risikerer du langt mer enn kun en misfornøyd mottaker.

På jakt etter de siste gavene til de mer perifere bekjentskapene, naboen eller kollegaen, er det mange som tusler innom nærmeste pol.

Men du burde kjenne noen svært godt før du velger å gi alkohol.

En fin flaske, en gavepose ved kassa og et kort.

Så var det gjort. Kanskje fikk du også unnagjort gaver til flere på en gang?

Vi er mange som på et tidspunkt har gitt eller fått vinflasker eller gavekort på vinmonopolet i gaver.

Så mange som 8 av 10 har fått vin i presang fra enten familie, arbeidsgiver, venner eller bekjente.

Det er et paradoks at for mange blir vinflasken den enkleste løsningen når vi skal gi gave til noen vi ikke kjenner så godt.

For noen av disse innpakkede flaskene havner i hjem hvor en ekstra flaske bidrar til alt annet enn en god jul.

«Ukens vintips: Vinene du kan gi i gave», «20 sikre vingaver til julen», «Ukens vintips: Klirrende julegaver», «Vin som julegave? Her er fire tips!».

Det skorter ikke på tips om vin i gave i de store mediene de siste årene.

Spesielt til juletider fylles spaltene med gavetips. Men det beste tipset er nok likevel å droppe vinen i julegave.

Utfordringer med alkohol er ikke noe som rammer noen få.

Hver tiende nordmann er storforbruker av alkohol, og disse ti prosentene drikker halvparten av all alkohol som konsumeres i Norge.

Kjøper du vinflaske eller årets juleakevitt til bedriftens tjue ansatte, tilsier statistikken at minst en av de har et risikofylt forhold til alkohol.

Sannsynligheten er altså stor for at du har noen i omgangskretsen din, som en venn, et familiemedlem eller en kollega, som sliter med alkohol.

Det er heller ikke slik at noens alkoholutfordringer nødvendigvis er synlig for deg.

Rundt menneskene som sliter med alkohol står det pårørende. Om du ikke ser utfordringene til kollegaen din, ser du i hvert fall ikke de nære som påvirkes av personens alkoholproblemer.

90.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye.

Langt flere har en forelder som drikker litt for mye innimellom. I julen blir fort «innimellom» litt oftere. Det er i desember alkoholomsetningen er størst i Norge.

Det er også da vi tilbringer mest tid med familien. For barna som har foreldre som drikker for mye, bidrar ikke den ekstra flaska fra arbeidsgiver eller naboen til noe godt.

Heller tvert imot.

Vil du gi en flaske, hvorfor ikke gå for en alkoholfri variant? Utvalget er blitt stort både på vinmonopolet og på ulike nettsider.

Tiden hvor alternativet til den gode vinen var brus eller eplejuice er heldigvis forbi.

Eller du kan gå for noe helt annet, som gode matvarer, gavekort eller en felles opplevelse.

Gjør du det kan du i hvert fall være sikker på at du ikke har satt din kollega eller venn, eller deres barn, i en vanskelig situasjon.

Og julekortet med ønsker om en god og fredfull jul, har litt større sjanse for å gå i oppfyllelse for store og små.

