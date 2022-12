Drømmelaget fra åttedels-finalene

Marokko overrasket en hel verden og slo ut giganten Spania, og tre strafferedninger fra Kroatias sisteskanse sendte Japan ut av VM.

Brasil, England og Portugal har banket inn mål. Nye, unge spillere har vist seg frem, men også store stjerner har tatt ansvar.

Her er de 11 utvalgte spillerne som danner drømmelaget fra åttedelsfinalene.

Keeper

Dominic Livakovic, Kroatia

3 strafferedninger i åttedelsfinalen mot Japan, da Kroatia nok en gang gikk seirende ut av en VM-duell.

Tøff konkurranse fra brasilianske Alisson, som vartet opp med flere klasseredninger i kampen mot Sør-Korea.

Forsvar

Høyre back: Denzel Dumfries, Nederland

Fulgte opp den strålende innsatsen fra forrige EM, med en fantastisk kamp mot USA der han leverte både mål og målgivende fra sin høyreback-posisjon.

Midtstopper: Romain Saiss, Marokko

For en helt!

Spilte med strekk siste kvarteret mot Spania, men kriget heroisk i eget felt og sørget for at Marokko nok en gang unngikk baklengs. Viktigste grunnen til at Afrika for fjerde gang har et lag i en VM-kvartfinale.

HELT: Romains Saiss er viktig for det marokkanske landslaget. Foto: Dylan Martinez

Midtstopper: Josko Gvardiol, Kroatia

Nok en kriger som får plassen hårfint foran Thiago Silva i Brasil. Gvardiol har vartet opp med avgjørende tacklinger i kamp etter kamp. Spiller med maske og er bare 20 år gammel, men allerede en sjef i forsvaret til den lille nasjonen som fortsetter å levere i VM-sammenheng.

KRIGER: Josko Gvardiol har storspilt i VM, kun 20 år gammel. Foto: Nathan Denette

Venstre back: Rafael Guerreiro, Portugal

Bidro til storseieren mot Sveits - den kanskje mest imponerende prestasjonen av noe lag så langt i mesterskapet. En vakker scoring og et viktig offensivt våpen for Europamesterne fra 2016.

Midtbane

Jude Bellingham, England

En av de mektigste prestasjonene av en tenåring i et VM siden Pelé på 50-tallet og Mbappé i forrige mesterskap i Russland.

Sentral på to av Englands mål da de senket Senegal, og har også tidligere i mesterskapet levert solid, blant annet med Englands første mål i åpningskampen mot Iran. En juvel!

Casemiro, Brasil

En av verdens beste i sin posisjon. Gir Brasils fantastiske angrepsrekke muligheten til å skinne gjennom sin ofte usynlige, men effektive spillestil. Scoret også et praktmål som senket seige Sveitsere i gruppespillet. Nøkkelspiller for VM-favorittene.

Venstre kant: Kylian Mbappé, Frankrike

VMs store stjerne hittil, og favoritt til toppscorertittelen med sine fem mål. 23-åringen har 9 VM-mål allerede og jakter på rekorden til Miroslav Klose på 16.

VM huskes ofte for individuelle stjerner som Garrincha i 1962, Pelé i -70 og Maradona i -86. 2022 kan bli Mbappés år hvis han fortsetter å levere slik at Frankrike som tredje nasjon i historien klarer å forsvare en VM-tittel.

Høyre kant: Vinicius jr, Brasil

Har mange av de samme ferdighetene som Mbappé og har vist seg fra en leken og effektiv side i dette VM. Leverer målpoeng på den største scenen og i kombinasjon med de andre artistene i Tites mannskap lukter det suksess av Brasil 20 år etter forrige triumf.

HAR LEVERT: Brasils Casemiro feirer med Vinicius Junior etter at han scoret mot Sveits. Foto: Nelson Almeida

Angrep

Lionel Messi, Argentina

Legger seg bak spissen på VM-laget, i det området der han har briljert så langt i VM. Siste sjanse til å ta steget opp ved siden av Maradona, drømmen om å løfte VM-trofeet lever for Argentina ene og alene på grunn av verdens beste spiller. Scoret sitt 9. VM-mål mot Australia og viktigere; hans første i en knockout-match.

Goncalo Ramos, Portugal

21 år gammel og ikke spilt mye i dette VM, men når du får oppgaven med å erstatte tidenes målscorer i europeisk fotball og svarer med VMs første hat-trick, blir det plass på VM-laget. Det er en vanvittig prestasjon og vipper Richarlison ut. En ny VM-stjerne ble født på Lusail i åttedelsfinalen, spennende å se om han fortsetter å holde selveste Ronaldo ute av laget.

Trener: Fernando Santos, Portugal

Tok den tøffe beslutningen å utelate Cristiano Ronaldo, og ble belønnet med en glitrende forestilling - kanskje VMs mest imponerende kamp. Har utviklet laget han tok til EM-tittel for 6 siden, dette Portugal-laget er dynamisk og sprudlende og kan gå hele veien til finale.