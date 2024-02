Dødelig påvirkning

Sist sommer slo amerikanske myndigheter alarm.

Russisk etterretning hadde ifølge dem startet en storstilt kampanje for å påvirke amerikanske og europeiske politikere til å vende Ukraina ryggen.

Planen var blant annet å bruke stråmenn fra de enkelte land som ofte uten at de visste det, skulle snakke Russlands sak på sosiale medier, i offentlige debatter og i politiske fora.

Nettopp et slikt komplott skaper nå sjokkbølger i det politiske USA, etter at det ble avslørt denne uka.

En russer med både israelsk og amerikansk pass har innrømmet overfor FBI at det var han som i samarbeid med russisk etterretning, spredte falsk informasjon om at Joe Biden og hans sønn Hunter skulle ha mottatt bestikkelser fra Ukraina.

ANKLAGET: Republikanerne i Kongressen har anklaget Hunter Biden for å være innblandet i korrupsjon i Ukraina og vurderer riksrettt mot faren Joe. Nå viser det seg at opplysningene kan være plantet av russisk etterretning. Foto: Jose Luis Magana / NTB.

Saken har vært blant de fremste på republikanernes agenda i flere år og har vært en stor belastning for Biden-familien.

Selv om operasjonen nå er avslørt, kan den likevel bidra til fortsatt å påvirke valget til høsten, slik at USA får en langt mer Russland-vennlig president.

For republikanerne ønsker fortsatt å stille president Biden for riksrett, mye basert altså, på opplysninger som trolig stammet fra russisk etterretning.

Påvirker våpenstøtte

Samtidig blokkerer fortsatt den ekstreme høyresiden i Det republikanske partiet en ny amerikansk hjelpepakke til Ukraina, som kan være livsviktig for det krigsherjede landet.

Sterke stemmer i den amerikanske offentligheten, som Tucker Carlson, Donald Trump og Elon Musk har banet vei, med sin åpne beundring for Putin, påstander om ukrainsk sløsing og korrupsjon og advarsler om at USA kan bli skadelidende dersom den russiske lederen ikke får viljen sin.

PÅVIRKER: Tucker Carlson har gjennom sosiale medier og TV-programmer hyllet Putin og Russland og refset Ukraina. Men hvorfor? Foto: Giorgio Viera / NTB.

Det foreligger ingen bevis på at disse personene er blitt direkte påvirket av russisk etterretning, men meningene de presenterer for sine millioner av følgere på sosiale medier er ofte mistenkelig sammenfallende med talepunktene fra Kreml.

Og det er ingen tvil om at fraværet av mer amerikansk militærhjelp nå blir utnyttet til fulle av Vladimir Putin.

Mens de ukrainske våpenlagrene tømmes for ammunisjon og kongressen krangler, setter den russiske hæren inn absolutt alle ressurser for å erobre nye områder.

Seiere på slagmarken kan Putin i sin tur kan bruke for å øke sin egen popularitet og sikre seg en overveldende seier under det russiske presidentvalget 17. mars.

Hvem påvirkes i Norge?



Også her til lands finner vi mange, som med utestemme nå peprer kommentarfelter og sosiale medier med Putin-vennlig retorikk og krav om at Ukraina bare må få seile sin egen sjø.

Hva slags agendaer disse egentlig har, og om de eventuelt selv er blitt gjenstand for påvirkningsoperasjoner er vanskelig å si, men i sin siste trusselvurdering advarer PST om at russisk etterretning nå intensiverer sin innsats mot Norge.

AKTIVE: 15 russiske spioner som jobbet ved Den russiske ambassaden i Oslo ble i fjor utvist fra Norge. Ifølge PST kompenserer russisk etterretning for dette ved tilreisende spioner og digital kontakt med nordmenn. Foto: Frederik Ringnes / NTB.

PST frykter at sosiale medier og kunstig intelligens vil bli brukt nettopp med formål å skape splittelse, spre desinformasjon og konspirasjonsteorier i det norske samfunnet.

Uten egentlig å vite det, kan uvitende nordmenn på den måten bli brikker i Putins propagandaoffensiv og bidra til at den politiske støtten til Ukraina undergraves også her.

Henger i en tynn tråd

President Volodymyr Zelenskyj advarer nå om en kritisk tilstand ved fronten. Uten mer militær hjelp, risikerer Ukraina å tape.

DESPERAT: Et artilleribatteri fra Ukrainas nasjonalgarde i stilling nær Siversk i Donbas. Daglig må de skyte mot fremrykkende russiske styrker, men det begynner å skorte på ammunisjon. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Den neste måneden kan bli avgjørende for Ukraina, og vi må være forberedt på at utfallet også kan få stor betydning for Norges fremtid.

Hvis Russland klarer å utvide sitt fotfeste i Ukraina, kan vi stå overfor en hverdag som er langt farligere enn under den kalde krigen.

Det russiske forsvaret vil da få tid til å bygge seg opp igjen og Putins påviste uberegnelighet og risikovilje gjør at alle Russlands naboland bør ta høyde for at de kan bli neste offer for hans erobringslyst.

RUSTER OPP: Det russiske forsvarsbudsjettet vil i år være nesten dobbelt så stort som i 2023. En seier i Ukraina vil gi Putin et pusterom til å ruste opp ytterligere, tror eksperter. Foto: Maxim Sjemetov / NTB.

Selv om hjelpen til Ukraina koster milliarder, vil den opprustningen en slik trussel krever, bli mange ganger så dyr.

I tillegg vil Europa sannsynligvis også bli oversvømmet av titalls millioner ukrainske flyktninger som vi må ta vare på.

Idet krigen i Ukraina nå går inn i sitt tredje år er det åpenbart både i Norges, Europas og USAs interesse å sørge for at Russland ikke vinner.