Dette er OBOS-ligaens beste signeringer

1. plass: Julius Magnusson (Vikingur til Fredrikstad)

Islendingen er akkurat den spilleren Fredrikstad har lett etter i flere sesonger nå. En spiller som virkelig skal styre midtbanen til østfoldingene. FFK vant en drakamp med flere andre klubber for å få signert denne spillere. Han gir FFK en helt ny trygghet i laget. Magnussen blir selve hjertet i laget. Og de har signert han på en lang kontrakt ut 2026-sesongen.

VINTERENS BESTE SIGNERING: Julius Magnusson er vinterens beste signering i OBOS-ligaen. Foto: Mathilda Ahlberg/BILDBYRÅN

2. plass: Joacim Holtan (lån fra Haugesund til Kongsvinger)

Den eneste leiesoldaten på denne listen. Sørlendingen er hentet til de dype skoger for å score mål. Han har ikke helt klart å slå til i Eliteserien. Men i OBOS-ligaen scoret han mål ifjor for Start på lån. Og sesongen før der igjen scoret han bra med mål for Bryne. En klassesignering av Vegard Hansen og Espen Nystuen.

BESTE NORSKE: Joachim Holtan er den nordmannen som havner øverst på listen over vinterens beste signeringer i OBOS-ligaen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

3. plass: Ange Mutsinzi (Trofense til Jerv)

Forrige sesong i Eliteserien, så slapp Jerv inn altfor mange mål. Med stopperen Ange Mutsinzi inn, så skal han virkelig bidra til at målene ikke skal renne inn på Levermyr i år. Landslagsspilleren fra Rwanda har sett bra ut i vinter. Og fortsetter han det gode spillet, så blir ikke han lenge i Jerv.

4. plass: John Hou Sæter (Beijing Guoan til Ranheim)

Trønderen er tilbake i Trøndelag etter flere lukrative år i kinesisk fotball. Dette er en spiller som virkelig kan sette fyr på OBOS-ligaen. På sitt beste tror jeg han kan briljere i denne ligaen. Marginene er ørsmå i OBOS i år, og hvis Ranheim får han i skikkelig form. Så kan det bety kvalik i Ranheim-fjæra i år.

TILBAKE I NORGE: John Hou Sæter er tilbake i Norge og Trøndelag, og tar fjerdeplassen på listen over vinterens beste signeringer i OBOS-ligaen. Foto: Terje Pedersen/NTB

5.plass: Teodor Berg Haltvik (Raufoss til KFUM Oslo)

En overgang som for de fleste kanskje går under radaren, trønderen fikk det ikke til å stemme i Raufoss ifjor. Men her er det et stort uforløst potensial. Og den perfekte klubben til å få ut dette potensiale det er nettopp KFUM. En offensiv anlagt spiller som har målpoeng i seg. Kan både bekle en indreløper- og kantrolle.

KFUMs NYE GULLGUTT: Teodor Berg Haltvik, her dekket av gullstrimler under hans tid i Rosenborg, er vinterens femte beste signering i OBOS-ligaen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

