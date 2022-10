Dette er ikke et stramt budsjett!

Rentene stiger raskt, og alt av varer og tjenester blir dyrere. Summen er at vi alle får dårligere råd. Folk og bedrifter er med rette bekymret for økonomien og fremtiden.

Det viktigste vi kan gjøre for å bremse inflasjonen er å bremse statens pengebruk.

I flere uker har regjeringens statsråder stått frem i mediene for å fortelle hvor stramt statsbudsjettet skulle bli, men det Vedum la frem i dag er ikke et stramt budsjett.

Problemet i Norge er ikke at staten er fattig mens folk har for god råd. Likevel viser budsjettet en regjering som forsøker å skatte Norge ut av krisen.

På ett år har Støre og Vedum økt skattene for folk og bedrifter med 53 milliarder. 1,6 millioner nordmenn får økt skatt.

Det er en av tre skattebetalere, selv om Støre for ett år siden garanterte at åtte av ti ville få lavere skatt.

Ikke verdt papiret den var skrevet på

Det er mer enn selv Rødt ønsket som skattenivå, som ble blankt avvist som urealistisk før valget. Arbeiderpartiets skattegaranti var ikke verdt papiret det var skrevet på.

Alle må i utgangspunktet prioritere mer når priser, rente og skatt økes.

Men regjeringen skjermer staten fra å måtte gjøre prioriteringer. Vedum forsøker å spinne en fortelling om at dette må til for å unngå kutt i velferden.

Samtidig prioriterer regjeringen reverseringer og økt forbruk fremfor investeringer i fremtiden.

Satsingsområdene i budsjettet er fremdeles å lage nye fylker, reversere domstolsreform, jernbanereform, og ABE-reformen.

Mens det blir dyrere å ha en jobb, og dyrere å skape jobber, skjermes offentlig sektor fra å måtte gjøre prioriteringer.

Fremtidsrettet

Vedums varslede stramme budsjett er mindre stramt enn Norges Bank la til grunn, og mindre stramt enn det siste budsjettet fra Solberg-regjeringen.

Men også et stramt budsjett kan være fremtidsrettet. Det er ikke dette budsjettet.

Like viktig som hvor mye vi bruker, er hva vi bruker pengene på. For første gang siden handlingsregelen ble innført ser vi en regjering som bryter med handlingsregelens intensjon.

Den regulerer ikke bare mengden penger som kan brukes, men også hva de skal brukes på: investeringer i forskning og utvikling, samferdsel og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser.

Dette er tiden for å prioritere investeringer som bygger grunnlaget for verdiskaping og vekst i fremtiden. Da må vi også se på hvordan vi kan gjøre ting bedre, og få mer ut av skattebetalernes penger.

Unntas dugnad

Regjeringen går motsatt vei, de kutter i forskning, samferdsel og bruker oljepengene på ting som ikke vil bidra til økt vekst og verdiskaping.

Offentlig sektor kan ikke unntas den dugnaden som resten av samfunnet deltar i.

Høyre mener vår viktigste oppgave er å bremse statens pengebruk og mobilisere mer arbeidskraft for å håndtere den sterke prisveksten folk og bedrifter opplever.

Da må vi sørge for at flere av de 250.000 arbeidsføre som står utenfor arbeid og utdanning kommer inn, og gjøre det enklere for bedriftene å få tak i arbeidskraft.

Regjeringen velger likevel å kutte nesten en milliard i arbeidsmarkedstiltak.

I en tid hvor Nav anslår at bedriftene mangler 70.000 arbeidstakere burde regjeringen heller smi mens jernet er varmt, og gjøre mer for å koble de uten jobb med bedriftene som trenger arbeidskraft.

Oppsummert legger regjeringen opp til en betydelig vridning fra verdiskaping i privat sektor og over til offentlig forbruk. Det er feil medisin i en krisetid.

Folk, de som skaper arbeidsplasser, for ikke å snakke om alle som vil bygge ut ny fornybar kraft midt i en kraftkrise, skal betale enda mer til en veldig rik stat. Mange skal skatte mer, men hvem skal skape mer?

