Dette er de norske håpene i sykkel-VM

Natt til søndag starter endelig sykkel-VM i Wollongong i Australia. Da er det temporitt for både seniorherrene- og damene. Dagen etter er det U23-herrene som skal kjøre sitt temporitt, før det er juniorene som skal ut i aksjon natt til tirsdag. Tempobolken avsluttes med mixed relay natt til onsdag, før fellesstartene kommer på rekke og rad fra fredag.

På VMs første dag skal både Andreas Leknessund og Tobias Foss i aksjon. De skal gjennom 17.1 kilometer lang temporunde som skal forseres to ganger. Til sammen blir det 34.2 kilometer, med 312 høydemeter.

Søren Wærenskjold (til venstre), Tobias Foss (midten) og Andreas Leknessund skal alle sykle tempo under sykkel-VM. Her fra fjorårets NM på Evje. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I toppform har begge gode muligheter på topplasseringer, og Tobias Foss skal være vårt beste kort. Riktignok har det vært en trøblete sesong for den norske tempomesteren, med to treningssmeller i høyden. Det var riktignok bedring i formen til Vingrom-syklisten da han gjorde en strålende hjelperytterjobb for Wout Van Aert i de kanadiske WorldTour-rittene forrige helg.

Forhåpentligvis har formkurven fortsatt å gå i riktig retning inn mot temporittet, og i så fall er topp ti et realistisk håp for Foss.

Leknessund er utvilsomt i meget bra slag, men tempoformen hans er et lite spørsmålstegn. Også han kjørte bra i Canada, og han har levert flere ålreite temporitt på WorldTouren i år. I 2020 ble han nummer 13 på VM-tempoen, og det var et strålende resultat, men det var også en sesong der temposykling var mye mer i fokus enn det har vært de siste to årene. Kapasitetsmessig har Leknessund tatt steg, så får vi håpe at han finner tilbake til god, gammel tempoflyt på søndag.

Norges største gullhåp?

Grytidlig mandag morgen skal Søren Wærenskjold i aksjon på U23-tempoen. Mandalsmannen hadde en tung start på sesongen med mye sykdom, men har virkelig kjørt seg i form utover sommeren. I Tour de l’Avenir vant han den første etappen og fikk kjøre i gul trøye.

Søren Wærenskjold er blant U23-favorittene på tempo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

På sine beste dager er Wærenskjold et tempobeist av dimensjoner. Vi vet at tempooppfølgingen i Uno-X er meget bra, og i fjor ble daværende Uno-X-rytter Johan Price-Pejtersen U23-verdensmester på tempo. Wærenskjold ble da nummer fire, bare 14 sekunder bak gullet og fire sekunder bak sølvet. I år trekkes Uno-X-rytteren frem som en av favorittene, og det kan bli gull dersom han har en strålende dag.

U23-gutta skal sykle 28.8 kilometer.

Dagen etter er Jørgen Nordhagen Norges håp når juniorene skal kjøre. Norge har dessverre ingen juniorjenter med.

Nordhagen har hatt en helt eksemplarisk sesongen. Den lille Lillehammer CK-rytteren er også blant landets beste langrennsløpere i sin årsklasse, og er attpåtil førsteårsjunior. Han er en av landets mest lovende utøvere, og med tanke på at dette er hans første av to år i juniorklassen, er det litt mindre press på ham.

Nordhagen kommer rett fra strålende kjøring i NationsCup-rittet GP Rüebliland, der han ble nummer to sammenlagt og vant den siste etappen. I og med at Nordhagen ble slått i Norgescup-tempoen på Kongsvinger i forkant av det rittet, er det kanskje grunn til å stille spørsmålstegn ved tempoformen. Det blir veldig spennende å se hva han kan få til i dette mesterskapet.

Fellesstartene: Aldri avskriv Kristoff

Juniorgutta er de første til å begi seg ut på fellestartløypa i Wollongong. 135 kilometer og åtte ganger opp Mount Pleasant er det som venter, og det norske laget er meget sterkt. Nevnte Nordhagen kan, i samspill med Johannes Kulset, være våre beste kort her. Her forventer jeg å se et offensivt norsk lag være med å prege rittet i finalen, og med tanke på resultatene de har levert, må medalje være et mål for de norske gutta.

Litt senere på fredagsmorgenen skal U23-gutta i aksjon. Spørsmålet er om løypa blir litt for tung for Søren Wærenskjold, men hvis han kommer seg over bakken på sisterunden blir han vond å slå. Hvis den er for hard for ham, er kanskje fjorårets juniorverdensmester Per Strand Hagenes vårt beste håp. Han er veldig glad i de eksplosive bakkene vi møter på runden i Wollongong.

Lørdag skal damene kjøre sin fellesstart. Her har jeg ikke altfor høye forhåpninger. At Norges Cykleforbund mente at juniorjentene ikke hadde sjanse på topp 10-15, var argumentasjonen for at de ikke ble tatt ut, og jeg mener at lignende resultater for seniordamene også ser vanskelig ut.

Katrine Aalerud kan være Norges sterkeste kort på kvinnesiden. Foto: Heiko Junge / NTB

Ingvild Gåskjenn har hatt en strålende sesong og blitt belønnet med proffkontrakt i BikeExchange, men ikke vist samme form etter sommeren som før. Løypa er også ganske tøff, så det kan være at Katrine Aalerud blir Norges fremste rytter. Også hun har hatt en litt trøblete sesong, men forhåpentligvis har Movistar-rytteren klart å bygge videre på den positive formutviklingen denne høsten.

De norske damene vil savne Susanne Andersen og Mie Bjørndal Ottestad som begge er ute med skader som følge av stygge velt.

For gutta så er det Alexander Kristoff som er vår fremste mesterskapsrytter. Kristoff har en egen evne til å levere toppresultater i mesterskap, men spørsmålet er om løypa er for tøff. Han har vist strålende høstform etter Tour de France, og det kommer til å bli nervepirrende å følge med på ham på søndagsmorgenen om han klarer å følge med i et stjernespekket felt.

Alexander Kristoff må aldri undervurderes. Foto: Arne Dedert / AP

Utfordringen hans er nok at det er mange ryttere som har interesse av å gjøre det til et hardt ritt. Til herrenes fellesstart har jeg også et håp om å se Leknessund og/eller Foss på offensiven underveis. Vi har sett hva Leknessund kan få til når han kommer seg av gårde i brudd. Han er åpenbart i god form.

Sykkel-VM kommer, også i år, til å bli deilig spennende fullt av herlige dueller. Som så ofte før, er det i de aldersbestemte klassene vi har størst medaljehåp, men Alexander Kristoff må aldri avskrives.