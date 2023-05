Å kalle vinflasker med stearinlys på et utested for alkoholreklame blir helt tullete.

GRÅSONER: Flere saker som Helsedirektoratet har tolket som alkoholreklame de siste årene, gjør at det er på tide med oppklaring av alkoholloven, mener Høyres Erlend Svardal Bøe. Foto: Torstein Bøe / NTB

De siste årene har vi sett flere saker som har skapt grunnlag for å stille spørsmål ved om fortolkningen av alkoholloven har gått for langt, og om det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang og modernisering av regelverket for å ta bort gråsonene og uklarhetene.

I 2020 ville Helsedirektoratet ha forbud mot små skilt på hyllene hvor det sto «Nyheter» foran nye produkter.

I starten av januar vekket det oppsikt da det kom frem at Helsedirektoratet hadde gjennomført en ny fortolkning av forbudet mot reklame av alkohol.

Helsedirektoratet hadde, ifølge flere bryggerier, slått fast at det var ulovlig alkoholreklame når bryggeriene uoppfordret ble tagget av kundene i sosiale medier, enten med bilder eller omtaler av bryggeriene sine produkter med logo på.

BEHOV FOR ENDRING: Erlend Svardal Bøe (H) og resten av partiet ønsker en gjennomgang og modernisering av deler av alkoholloven. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De mente at dette var alkoholreklame og fremmet salg av alkohol.

I begge tilfellene kom det senere presiseringer av Helse- og omsorgsdepartementet som stoppet dette.

Blir for dumt

På Mikrobryggeriet Dumbrew i Agder hadde de i forbindelse med lanseringen av et nytt surøl satt en liten logo av gin-merket Harahorn på etiketten på ølflasken.

Dette var fordi de hadde bidratt med gin-krydder til det nye surølet, som i tillegg skulle lanseres og selges på Vinmonopolet.

Men nå i det siste har vi også sett eksempler der vinflasker med sterarinlys i eller kunstmalerier med tomme flasker og glass inne på utesteder også omtales som alkoholreklame.

Det blir rett og slett for dumt.

Trenger en gjennomgang

Forbudet mot alkoholreklame skal stå støtt – det er det også bred politisk enighet om på Stortinget.

Men skal vi klare å opprettholde den oppslutningen, så må vi sikre at folk har respekt for regelverket og forstår hvorfor regelverket praktiseres som det gjør.

Derfor vil det være fornuftig med en oppklaring som fjerner gråsonene i dagens alkohollov.

Det er åpenbart at det også trengs bedre dialog mellom myndighetene og bryggeriene for å klare det.

Det er også grunnen til at Høyre i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen på Stortinget nå vil foreslå en slik gjennomgang og modernisering.

