Jeg har de siste 8 årene vært en plagsom klegg for klinikker som markedsfører seg ulovlig eller uetisk i sosiale medier.

Jeg slider inn i dm`en til minst én klinikk hver uke og informerer om hvilke lovverk de bryter, og ofte får jeg denne i retur:

Alle andre gjør det, så hvorfor kan ikke jeg?

Jeg kjenner ikke til en eneste annen bransje enn denne, som får «lov» til å bryte norsk lov hver eneste dag helt uten at det får konsekvenser.

Fyldige lepper og katteøyne

Konsekvensene er det forbrukeren som tar. De som logger seg på Instagram eller TikTok, som daglig ser før- og etterbilder av fillersinjeksjoner og reklame for Botox.

Barn helt nede i 9-års alderen stirrer på bilder av fyldige lepper, stramme panner, strukturerte kjeveparti og katteøyne.

Det er fengende innhold med musikk som trender, kjapp redigering og humor.

Useriøse aktører fyller Instagram-profilen sin med før- og etterbilder av kosmetiske inngrep og bryter dermed forskrift om markedsføring av nettopp kosmetiske inngrep.

Loven ble tatt i bruk allerede i 2005, men her er vi – 18 år senere – med en Instagram-feed som snart tyter over av ballonglepper.

Norge er et foregangsland når det kommer til vern av barn i møte med markedsføring, men allikevel er det nesten garantert at din 9-åring har sett en eller annen reklame for kosmetisk behandling via mobilen.

Alle andre gjør det, så hvorfor kan ikke jeg?

Det er jo faktisk den største utfordringen her. Hvis naboklinikken ikke får konsekvenser av å bryte markedsføringsloven, så vil klinikkene i hele nabolaget henge seg på.

Og klinikker er det mange av.

Vi må stanse lovbryterne

Det er i tillegg en uoversiktlig bransje, for kosmetiske sykepleiere og leger trenger ikke engang å eie en klinikk for å ha et ansikt å injisere.

De drar på turné. Det er som et omreisende sirkus hvor alt handler om å klargjøre sprøytespissen der markedet er størst og påvirkningen har virket best.

Jeg vil at det skal settes av mer midler for å avdekke disse lovbryterne i sosiale medier.

Erfaringene mine er at det er for lang saksbehandlingstid og at Norfem, Forbrukertilsynet og Statens Legemiddelverk ikke er opplyst nok om all kreativ Botox-reklame som ligger på mobilen til norske forbrukere.

Helsetilsynet har i tillegg en tungvint måte å kommunisere på som gir rom for tolkning.

De som ser på mine kanaler i sosiale medier har lært mye om regelverket som ingen tidligere har snakket høyt om.

100 prosent av alle de som følger meg har sett før- og etterbilder av kosmetiske inngrep og reklame for Botox.

De er sjokkert over at dette er ulovlig, fordi de har blitt så vant til å se det og derfor tror det er lovlig.

Det er en skandale. Et overgrep mot norske forbrukere, som stoler på at den reklamen de ser er lovlig.

De useriøse klinikkene utnytter at helseministeren sover på vakt. De driter i at de bryter loven.

Vet de ikke bedre?

Klart de gjør. Sosiale medier er et verktøy som har endret alt i livet vårt. For de som søker nye kunder er det en gullgruve.

Det er barna som ser på

Vi lar oss lett påvirke av det vi ser, fordi den visuelle hooken er så kraftfull.

Apper som Instagram, Snapchat og TikTok er mye brukt blant ungdom.

73 prosent av norske barn og unge mellom 9 og 18 år lever livet sitt der inne. TikTok har generelt hatt en kraftig vekst i antall norske brukere de siste årene.

Det merkes også på innholdet.

Stadig flere klinikker oppretter konto på TikTok. Hvorfor? Fordi de ønsker å være synlige.

Og det er barna våre som ser på.

Nesten halvparten av norske 9-åringer bruker sosiale medier. Så godt som alle 13-åringer har logget på.

Det skulle vært 18-årsaldersgrense på sosiale medier, men mest av alt skulle flere aktører innen skjønnhetsbransjen fulgt loven, vært ekte forbilder og sagt:

Alle andre gjør det, men det skal selvsagt ikke jeg gjøre.

