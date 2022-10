Det siste vi trenger nå, er en Tiktok-trend som svekker Norge

Forrige uke hadde NRK en sak om «quiet qutting», der de blant annet snakket med Marte, som oppfordret unge til å ikke gjøre noe mer enn det man får betalt for.

Det har ikke samfunnet råd til.

Milan Aran Foto: Privat

Marte løfter frem flere viktige poeng, enten vi snakker om det å sette grenser for seg selv eller øke bevisstheten rundt psykisk helse i arbeidsplassen sin.

Det kan absolutt være utmattende å prestere i alle aspekter av livet. Likevel er det dobbeltmoralsk å prioritere innsatsen sin på arbeidsplassen sist i rekka.

I Norge er vi så heldige at arbeidslivet er kraftig regulert. Arbeidsmiljøloven sikrer at norske arbeidstakere har trygge rammer å forholde seg til.

Derfor mener jeg det blir feil å «quiet quitte» i Norge. Vi forventer av arbeidsgiver å betale oss lønn, til og med på de dagene du i praksis får betalt for å sitte på Snapchat.

Da må arbeidsgiver kunne forvente at vi gjør vårt beste når vi er i arbeid.

La ikke et symptom på et svekket arbeidsliv i andre deler av verden, tegne et feilstilt bilde av norsk arbeidsliv.

Arbeidslivet i Norge legger et grunnlag for at folk kan tørre å bry seg om jobben sin.

Mestringsfølelse

Det å bidra til at organisasjonen man allerede investerer mye tid i blomstrer, er med på å skape mestringsfølelse for alle.

Vi får som oftest bedre mental helse av å gjøre et arbeid man kan være stolt av på en arbeidsplass man bryr seg om.

Det er helt greit å gjøre det absolutt minimum, men jeg er opptatt av at vi heller heier på folk som legger inn ekstra innsats på jobb.

Jeg er opptatt av at unge er ambisiøse, for da vet jeg vi kommer lengre enn hvis vi ikke er det.

Noe som er relevant for alle aspekter av livet, enten det er jobb, et forhold eller en hobby.

Det handler om å gjøre litt mer i morgen, enn det du gjorde i dag. Til slutt er det faktisk kun deg selv det går utover ved å ikke bry deg.

Det er viktig å sette grenser for seg selv og løfte frem psykisk helse i arbeidslivet, men la oss ikke svekke arbeidskulturen med TikTok-trender.

Samfunnet går ikke fremover dersom alle skal stå stille.

Skal vi løse klimakrisen eller eldrebølgen kan ikke konkurransen i vennegjengen dreie seg om å gjøre minst mulig på jobb.

