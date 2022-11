«Det så ikke bra ut»

Grensen mellom taktikk og moralske overtramp er hårfin i toppidretten.

Det fikk vi et nytt eksempel på i onsdagens kamp mellom Spania og Tyskland.

For i sluttminuttene stoppet Spania å spille. De hadde verken interesse for å score mål i angrep eller å hindre Tyskland i å sette ballen i mål.

Ekstra ille ble det da Paula Argos sto med armene i været og jublet da Tyskland reduserte til 21-23.

Årsaken var at dersom Spania vant med ett eller to mål, så ville de ta med seg Tyskland videre til hovedrunden – og da få med seg to poeng inn i kampen om semifinaleplass.

Dersom Spania hadde vunnet med tre mål, så ville Polen gått foran Tyskland på den innbyrdes tabellen mellom Polen, Spania og Tyskland. Da ville Polen tatt med seg poengene fra seieren over Spania, mens spanierne ville stått med null poeng.

Dersom to lag nyter godt av et resultat, så har historien vist at det er en overhengende fare for at det blir nettopp dette resultatet.

I utgangspunktet gikk både Spania og Tyskland på banen for å vinne kampen. Men da Spania kom noen mål foran, så var det ingen overraskelse at avslutningen ble som den ble når det var i begge lags interesse.

Jeg skjønner veldig godt at Polens norske trenerduo Arne Senstad og Reidar Møistad føler seg robbet, men når de får det litt på avstand, så tror jeg de vil innse at de nok hadde gjort det samme dersom de var i samme situasjon som Spania.

Kanskje noe bedre kamuflert.

Det er selvsagt mot spillets ide ikke å gjøre sitt beste, men samtidig så er dette toppidrett. Her er ikke det viktigste å delta. I toppidretten handler det om resultater.

«Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.»

Dette er Olympiatoppens definisjon av toppidrett.

Og nettopp «forberedelsesarbeid» er nøkkelordet her. For Spania drømmer om medaljer og hadde selvsagt forberedt seg og visste at det optimale resultatet var å vinne med ett eller to mål. Da ville de øke egne sjanser for å gå til en semifinale. I realiteten ville de vært ute av semifinalekampen dersom de hadde vunnet kampen med tre mål.

Så kunne man helt klart ha gjort det litt mer subtilt.

Det så ikke bra ut da Argos jublet etter å ha sluppet inn et mål. Akkurat som det ikke så bra ut da Uros Zorman regisserte det slik at Slovenia tok med seg Island og to poeng på bekostning av Norge under EM for herrer i 2012.

Men samtidig så var det ikke vakkert da Petter Northug gang på gang la seg bakerst i feltet på femmilen i ulike mesterskap. Lot de andre gjøre hele jobben, for så å spurte seg til seier med friske bein inne på stadion.



Vi var forbanna da Silvio Fauner gjorde det samme mot Bjørn Dæhlie på stafetten under OL på Lillehammer i 1994, men da Northug brukte samme taktikk, så hyllet vi det som en taktisk genistrek.

Jeg kan også gå inn på andre ting, som høydehus og astmamedisinering. Ting som er moralsk i grenseland, men fullt lovlig. Som utøvere benytter for å oppnå best mulige resultater.

Sånn er toppidretten. Man tar i bruk alle de lovlige grep man kan for å øke egne muligheter for sportslig suksess.

Derfor var det ganske befriende å høre Norges to største vinnerskaller, Henny Reistad og Nora Mørk, innrømme at de trolig ville gjort det samme om Norge sto i denne situasjonen. Det er naivt å tro at en toppidrettsutøver er villig til å kaste egne medaljesjanser ut vinduet for å se best mulig ut i folks øyne når det ikke er snakk om å bryte noen regler.

Det er systemet som er galt, som gjør at en kommer i situasjoner der det kan lønne seg ikke å gjøre sitt beste. Ikke utøverne som gjør det de kan for å nå drømmen om å vinne medaljer.

Kan vi gjøre noe for å forhindre at dette skjer igjen?

Noen tar til orde for at alle gruppekamper skal spilles samtidig i siste runde slik at man ikke vet forutsetningene før man går på banen i siste kamp. Det ville ikke endret noe denne gangen. Spania ville fortsatt visst at dersom Montenegro slo Polen, så ville situasjonen vært den samme. Og de ville selvsagt vært informert underveis om hvordan det gikk i den andre kampen. Da ville du fått akkurat den samme avslutningen.

I tillegg ville det begrenset hvor mesterskap kan spilles. For det vil kreve to arenaer i samme by slik at kampene kan spilles parallelt. Det ville for eksempel diskvalifisert Norge som arrangørnasjon. For vi har ikke fire byer med to arenaer som innfrir de internasjonale forbundenes krav til tilskuerkapasitet og infrastruktur.

En kunne selvsagt ha endret fra innbyrdes oppgjør til total målforskjell som skillekriterium ved poenglikhet. Men da ville en fått flere kamper der det beste laget jaget målforskjell og mye mindre severdige kamper. Spesielt VM ville dette vært døden for. Og i gitte scenarier ville en faktisk kunne havnet i samme situasjon der et resultat vil sende begge lag videre i en kamp.

Eneste måte en kan unngå å havne i slike situasjoner er ved å fjerne at man tar poeng med seg videre. Det kan gjøres på to måter. Dersom en skal videreføre konseptet med en hovedrunde, så må en da møte de to lagene som en tar med seg videre fra gruppespillet om igjen. Eller at en skroter hele hovedrunden og innfører cupspill etter gruppespillet.

Utfordringen med den første løsningen er at det betyr ytterligere to spilledager. Det betyr minst fire dager lenger mesterskap, og enda høyere kampbelastning på allerede hardt pressede spillere.

Den andre løsningen gir igjen færre kamper og en større sjanse for at et feilskjær kan sende de beste lagene ut tidlig i mesterskapet. To aspekter som gir et dårligere tv-produkt for EHF og IHF å selge til tv-selskap og sponsorer.

Det er plusser og minuser med begge løsninger, men jeg tror sjansene for at det blir endringer er minimale. Det er tross alt ikke sånn at dette skjer hele tiden. For det er veldig vanskelig å spille på resultat i håndball. Det er altfor mange mål til at en kan kontrollere det, og det er ikke ofte et resultat er beste utfall for begge lag.

Det er når kampen utvikler seg slik som Tyskland-Spania gjorde. Der et resultat som er mulig å få til vil være til perfekt for det ene laget og samtidig bedre enn alternativet for det andre. Da skal det mye til for å hindre at det blir sånn.

For Tyskland ville aldri blitt med på å tape med ett eller to mål på forhånd. De ønsket selvsagt å vinne kampen selv. Da ville de tatt med seg to poeng til hovedrunden. Men når det plutselig sto mellom å ryke ut eller gå videre, så tar de selvsagt mulighetene sine når Spania bjudar på.

Jeg tenker vi lever godt med å ta denne debatten en gang hvert tiende år. Jeg respekterer dem som mener det blir moralsk feil og usportslig å gjøre som Spania. Samtidig så har jeg full forståelse for dem som gjør det de kan innenfor regelverket for å stå igjen som vinnere til slutt.