Jeg kjenner det i magen idet vi kjører på hovedveien ut mot Desnjanskyj-distriktet nordøst i Kyiv. En gnagende, kvalm følelse.

Også denne natten ble vi vekket av flyalarm og eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden.

«Tenk deg», sier den ukrainske kollegaen min. «Tenk å måtte løpe nedover gatene midt på natten til tilfluktsrommet med ungene dine.»

FRYKT OG SORG: Lokale innbyggere i Kyiv trøster hverandre. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Jeg avbryter ham raskt: «Ikke. Jeg kommer til å begynne og gråte.»

Fremme på skadestedet er det et salig kaos av beboere, pårørende, skuelystne og presse.

Bak politiets sperrebånd får jeg øye på en eldre mann som sitter borte ved poliklinikken der vrakrestene etter missilet falt ned.

Med bøyd nakke sitter han og våker over en kropp dekket av folie.

VÅKER: Denne mannen sitter og våker over liket til barnebarnet. Den ni år gamle jenta ble drept i et russisk angrep. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Det knyter seg i magen. Snører seg i halsen.

Det er en bestefar som våker over barnebarnet sitt. Noen meter unna, ligger den drepte datteren hans. De ble 34 og ni år.

En mann vandrer hvileløst rundt utenfor sperringene, det er tydelig at han ikke vet hvor han skal gjøre av seg. Kona hans er også blant de tre drepte.

Flere av beboerne forteller oss at døren til tilfluktsrommet var stengt da folk kom løpende for å søke ly.

ORDFØRERBESØK: Vitalij Klitsjko blir konfrontert med at tilfluktsrom til tider er låst når folk kommer dit for å søke ly. Foto: Aage Aune / TV 2

Russerne har trappet opp drone- og missilangrepene mot Ukraina de siste ukene, særlig mot hovedstaden. Det har vært nesten daglige angrep i Kyiv de siste ukene.

Ukrainske myndigheter mener russerne ønsker å tømme dem for livsviktige luftvernmissiler før den ventede motoffensiven. Særlig det amerikanske Patriot-systemet som ukrainerne har fått, spekuleres det på at de er ute etter å ødelegge.

Jeg kaller det terror.

DREPT: Kvinnen het Natalia. Hun var en av de tre som ble drept i det russiske angrepet mot Kyiv torsdag. Foto: REUTERS/Mykola Tymchenko

Terror mot en sivilbefolkning som aldri vet hva som kommer når mørket faller på.

Jeg har snakket med fedre som sier de har holdt seg våkne flere netter på rad for å passe på barn og kone. Som overvåker ulike kanaler på meldingstjenesten Telegram for å se hva som kommer. Er det droner eller missiler?

TILFLUKT: Folk søker ofte metrostasjonene når alarmen går. Dette bildet er fra mandag 29. mai. Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka

De forteller om de ulike avveiningene de må gjøre. Skal de løpe i tilfluktsrommet eller holder det å søke tilflukt på badet? Vil luftvernet ta alt eller vil de bli truffet av vrakrester som faller ned og rammer tilfeldig?

Jeg har selv følt på hvordan det er å grue seg til natten. Jeg kan høre flyalarmen inne i hodet mitt. Eller er det utenfor? Det er ikke godt å si – jeg må stå opp, åpne vinduet og sjekke.

På dagtid virker livet tilforlatelig normalt i Kyiv. Folk går på jobb, de jogger i parken eller tar seg en kaffe med venner. Som i hvilken som helst annen normal hovedstad.

TRAFF BOLIGBLOKK: Blokken de bor i ble delvis ødelagt i angrep natt til tirsdag. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Men ingenting er normalt i Kyiv. Eller i resten av Ukraina for den saks skyld. Alle her vet at de når som helst kan bli utsatt for et russisk angrep.

Mens vi står og venter på å intervjue Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko i Desnjanskyj-distriktet går flyalarmen igjen. Ordfører, presse og traumatiserte innbyggere søker tilflukt i et av bomberommene som visstnok var stengt i natt.

Der nede i mørket, under det lave taket, sitter vi sammen og venter.

ALVORLIG: Den fem år gamle gutten får trøst og klemmer av mamma. Han har et alvorlig drag over ansiktet. Foto: Aage Aune / TV 2

Jeg møter blikket til en liten gutt. Jeg prøver å smile til ham, men han ser bare på meg med alvorlige øyne.

Ved siden av sitter storesøsteren iført rosa bøttehatt. Tårene renner stille nedover kinnene hennes.