Det Kanye sa er ikke «kontroversielt», det er jødehat

Jeg ble lei meg, men dessverre ikke overrasket, da VG på mandag skrev om rapperen Kanye Wests hårreisende uttalelser på twitter de siste dagene.

Ingressen kunne fortelle om «kontroversielle uttalelser», mens brødteksten fulgte opp:

«Kanye West har skapt en rekke overskrifter de siste dagene, i form av utbrudd mot ekskona Kim Kardashian (41), «White Lives Matter»-bråk og det som tolkes som antisemittiske utsagn.Søndag kveld opplyser Twitter til BuzzFeed at de har låst kontoen til West, etter at han la ut en Twitter-melding som kunne tolkes som jødehat.»

Wests siste tirade i sosiale medier var først henvendt til hip-hop-kollegaen Sean «Diddy» Combs, som hadde kritisert bruken av en «White Lives Matter»-t-skjorte. West responderte med å beskylde Combs for å være kontrollert av jøder.

Tweeten fra artisten ble senere slettet. Foto: Faksimile

Kort tid etterpå dukket denne meldingen opp på Wests Twitter-konto:

«(...) when I wake up I'm going death con 3 on JEWISH PEOPLE»

Han avsluttet tweeten med å hevde at han ikke kunne være antisemitt, fordi «black people are actually Jew also».

Det er liten tvil om at begge disse utfallene er antisemittiske.

Jøder som kontrollerer mektige mennesker, fra politikere til kjendiser, er en eldgammel trope.

Fra gamle karikaturer av jøder som «puppet masters», til dagens konspirasjonsteorier rundt finansmannen George Soros og Meta-eier Mark Zuckerberg, er dette en forestilling med dype røtter.

Wests påstand om at svarte også er jøder kan virke litt underligere, men også her går forestillingen et stykke tilbake.

Jødene er bedragerne

Ideen om at svarte egentlig er jøder, stammer fra bevegelsen Black Hebrew Israelites.

Det er en lang historie, men det finnes ekstreme strømninger innen bevegelsen som ikke bare mener at de er ekte jøder, men at de faktiske jødene er bedragere.

Lignende forestillinger finnes faktisk også hos en del ekstremistiske hvite kristne. Ku Klux Klan har gått ut og sagt at Black Hebrew Israelites er deres «svarte motpart».

Det er altså her West har hentet ideen sin fra.

Dessverre er dette tankegodset ganske populært blant en del av dagens afroamerikanske artister.

Kendrick Lamar har blant annet vært innom ideologien.

Poenget her er uansett at dette ikke er «kontroversielle» uttalelser, eller noe som trenger å «tolkes».

Slett journalistikk

Det er slett journalistikk fra VGs side å pakke dette inn i forbehold når det åpenbart bare er to begreper som stemmer her: Hatretorikk og antisemittisme.

Hadde Wests hat og paranoia vært rettet mot en annen minoritetsgruppe, hadde neppe saken blitt tatt på med slike silkehansker.

Men motviljen mot å kalle en spade for en spade når det gjelder antisemittisme er dessverre ganske sterk her i landet.

Nå skal det sies at VG i etterkant fjernet «tolkes som», men det er jo for lite, for sent. (Les svaret fra VG nederst i saken)

Spesielt når vi vet at norske medier er generelt disproporsjonaSle når det gjelder dekning av både jødiske og israelske anliggender.

I konflikten mellom Israel og palestinerne er det stort sett alltid Israels angrep som får overskrifter i norske aviser, selv om disse angrepene ofte er tilsvar til rakettbombardementer som har foregått i uker eller måneder før Israel svarer med ild.

Og en rapport fra Uppsala universitet (Uppsala Conflict Data Program) viser at mens Israel kunne knyttes til mindre enn 0.7 prosent av ofre for «statsbasert vold» i perioden 1993-2018, nevnte NTB Israel i 9.2 prosent av sakene som nevnte krigsforbrytelser.

Det er altså, som avisen Dagen har påpekt, en 14 gangers overdekning i forhold til virkeligheten på bakken.

«Føkk jøder»

Når det da blir sånn at norske medier overrepresenterer Israel i negativ nyhetsdekning, samtidig som klare tilfeller av antisemittisme til dels feies til side som «kontroversielle uttallelser» eller «tolkningsspørsmål», ser man at vi har en lang vei å gå før vi får bukt med antisemittiske og anti-israelske holdninger i samfunnet vårt.

Når norske ungdommer eksponeres, ikke bare for amerikanske artister som gjentar antisemittiske troper, men også hjemlige rappere som roper «føkk jøder» eller bruker «jøde» som skjellsord i tekstene sine - og så blir fortalt av norske medier at den type uttalelser bare er «kontroversielle», blir det vanskelig å forklare hva antisemittisme i det hele tatt er, og hvorfor det er galt og farlig.

Faktum er at retorikken til en artist som Kanye West, som snakker om jøder som kontrollerer de mektige, mens han tydeligvis fantaserer om å utrydde dem, kommer rett ut av den samme hatretorikken som la grunnlaget for jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

Derfor må vi snakke ærlig om det.

Derfor må vi kalle en spade for en spade.

VG svarer:

I den første utgaven av saken om Kanye West, ble formuleringen «tolkes som» tillagt Instagram-meldingene som hadde blitt slettet. På det tidspunktet var det usikkert for oss hvilke bilder som hadde ført til utestengelsen. Da saken ble oppdatert med at han også hadde blitt blokkert på Twitter, ble denne formuleringen med i det oppdaterte sakskomplekset. Det skulle ikke ha skjedd, og setningen ble fjernet da vi ble gjort oppmerksom på dette. - avdelingsleder i VG Rampelys, Marcus Husby.

