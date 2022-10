Det kan bli verre

WASHINGTON D. C. (TV 2): Det er utenkelig at Putin vil innrømme nederlag i krigen mot Ukraina. I takt med den stadig mer sviende realiteten ved fronten, kan den russiske lederen komme til å ty til ekstreme virkemidler, og det bør vi forberede oss på.

Sist vinter var jeg blant mange Russlands-kjennere som aldri trodde Putin ville gjøre noe så irrasjonelt som å invadere Ukraina.

Vesten hadde gjort det tindrende klart at de ville hjelpe ukrainerne dersom det skjedde, og straffe Russland hardt.

Det at verdens største land skulle starte en erobringskrig, og med det ofre både økonomien og internasjonale relasjoner, ga ingen mening.

Heller ikke ukrainerne jeg traff under mine mange reiser til landet, trodde særlig på advarslene fra USA om at en storkrig sto for døra.

Så tok vi alle feil.

Kan ikke tape

Etter å ha observert krigen og det diplomatiske spillet på nært hold gjennom det det siste året, har jeg skjønt at det ikke lenger nytter å analysere russisk politikk ut fra størrelser som rasjonelt eller irrasjonelt.

Og uansett hvilket vanvidd man forestiller seg at den russiske lederen kan sette i gang ved neste korsvei, kan han komme til å overraske med noe enda mer hårreisende.

De russiske grusomhetene som så langt er avdekket på slagmarken er trolig ingenting mot det vi har foran oss.

Vanviddet bak å sprenge gassrør i Østersjøen, noe Russland høyst sannsynlig har gjort selv, kan bli etterfulgt av noe som får sabotasjeaksjonen på havbunnen til å blekne.

For Vladimir Putin, som fredag fyller 70 år, har ingenting mer å tape.

Truer vestlige politikere

De siste månedene er det kommentatorene på de statlige russiske TV-kanalene som først har fremmet noen av idéene Putin senere har satt ut i livet.

Slik som terrorbombingen av ukrainske byer, mobiliseringen av vernepliktige menn og kutt i gasstilførselen til Europa.

De samme ekspertene og politikerne har lenge tatt til orde for bruk av atomvåpen, og ikke bare mot Ukraina.

KRIGSFORBEREDELSER: Russiske menn som er tvangsmobilisert til å krige i Ukraina får repetisjonstrening i våpenbruk utenfor Moskva. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / NTB.

Denne uka foreslo den innflytelsesrike samfunnsøkonomen Jevgenij Satanovskij at Putin sender dødsskvadroner ut i verden for å likvidere toppolitikere i NATO-land.

Akademikeren har laget en egen liste over 150-200 vestlige politikere som han mener bør bli «massakrert».

– Disse menneske bør forstå at hvis vi når et kritisk punkt, vil de møte sine personlige endelikt, sa Satanovskij under et populært talkshow på Russlands Kanal 1.

Hybride trusler

Eksplosjonene i Østersjøen, samt observasjoner av flere mystiske droner i Nordsjøen, har fått den norske regjeringen til å styrke sikkerheten rundt våre olje- og gassinstallasjoner.

Torsdag ble russiske fiskefartøyers anledning til å anløpe norske havner sterkt strammet inn.

I statsbudsjettet foreslås ekstrabevilgninger for å styrke beredskapen mot såkalte «sammensatte trusler», altså i klartekst russiske propagandakampanjer, sabotasjeaksjoner og dataangrep.

Dette viser at våre politikere ikke lenger tar det for gitt at Russlands angrepskrig kun vil begrense seg til Ukraina.

Men likevel ligger det trolig bortenfor de fleste fatteevne å forestille seg hva Putins neste trekk kan bli.

BLØFF ELLER ALVOR: En enslig demonstrant utenfor FN-hovedkvarteret i New York, etter at Russland igjen la ned veto mot en resolusjon om Ukraina sist fredag. Foto: NTB / Andrew Kelly.

Bløff eller alvor?

Vladimir Putin og hans nære krets trapper nå opp atomretorikken.

Det er åpenbart at motivet i første omgang er å skremme og forsøke å få Vesten til å begrense videre militærhjelp til Ukraina.

USA og andre land har derfor forsøkt å spille ned betydningen av Kremls trusler.

Flere vestlige eksperter peker blant annet på at Vesten har truet med harde konsekvenser dersom Russland tar i bruk atomvåpen og at slike våpen dessuten vil ha begrenset militær effekt.

Jurij Fjodorov, en uavhengig russisk militæranalytiker, tror imidlertid Putin kan komme til å overraske igjen.

– Akkurat nå bløffer han. Men hva som vil skje om en uke eller en måned, når han innser at krigen er tapt, er vanskelig å forutsi, sier Fjodorov til Reuters.

Lar seg ikke stoppe

Trusselen om vestlige reaksjoner hindret ikke Vladimir Putin i å starte den største krigen på europeisk jord siden 1940.

Forpliktelsene i FN-pakten og Menneskerettighetserklæringen hadde null å si da den russiske lederen forrige uke annekterte fire ukrainske fylker.

Fordømmelsene fra en hel verden etter massakrene i Butsja gjorde også åpenbart minimalt med inntrykk. Stadig avdekkes nye massegraver, torturkamre og interneringsleire i områdene som ukrainske styrker har frigjort.

Dette viser at logikk, rasjonalitet, moral og ansvarsfølelse for lengst er blitt kastet ut av vinduet i Kreml.

Og det er grunnen til at vi bør være forberedt på at vi ennå ikke har sett det verste.

Putin vil aldri innrømme tap i Ukraina, og han er villig til å satse alt for å forbli ved makten.

Forestillingene om at det rasjonelle råder i vårt store naboland er modne for historiens søppeldynge.