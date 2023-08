Det handler om to ting

Vi vant OL-gull i 2000! Men husker noen at vi slo Tyskland i semifinalen uten å skape én eneste målsjanse?

Husker noen hvem som startet finalen? Eller at Solveig Gulbrandsen ble byttet ut etter 28 minutter? Et taktisk grep, ifølge Per-Mathias Høgmo …

Det var en benket Dagny Mellgren som kom inn og scoret seiersmålet.

Landslag handler om resultater. Å komme seg til mesterskap, gå videre fra gruppespillet og vinne sluttspillkamper – så mange som mulig. Norge skal vinne kamper. Hvordan det gjøres, er egentlig helt irrelevant.

OL-VINNER: TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Nå står vi overfor en ny mulighet.

Jeg har spilt 183 landskamper for Norge, i en periode hvor vi gikk fra å være en dominerende nasjon på kvinnesiden til å bli en mindre fotballnasjon. Overgangen fra best til «underdog» gikk gradvis, men vi har faktisk sjelden dominert i mesterskap.

Ingen «walk in the park»

Vi var sjelden gode mot etablert forsvar i min periode. Likevel har vi resultater å vise til. Sist med finale og EM-sølv i 2013.

Veien til finalen den gang var ikke noen «walk in the park».

I kvartfinalen møtte vi et spansk lag som hadde ballen i 80 prosent av tiden, men vi vant. I semifinalen måtte det straffespark til for å slå Danmark i en kamp hvor man kunne telle angrep mot etablert forsvar på én hånd.

DRAMA: Caroline Graham Hansen og Norge har fått fokus på seg, også for ting utenfor banen under årets VM. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Men vi forsvarte oss med nebb og klær.

Utviklingen i kvinnefotballen har skutt fart i disse 10 årene frem til i dag. Det er historieløst å tro at Norge skal spille seg til en VM-finale. Med unntak av når vi møter motstandere på nivå med Filippinene, er det naivt å tro at Norge utelukkende kan briljere og leke seg offensivt videre i et VM-sluttspill.

Vi har ikke råd til å ha spillere som ikke gjør jobben. Elleve spillere må inn i ramma og bidra om vi mister ball- Elleve spillere må ta samtlige dueller med 100 prosent kraft. Elleve spillere må skjønne at laget kommer først.

Laget er de elleve. De elleve er laget.

Og det skader ikke å ha spillere med X faktor på benken!!

Og vi må ha uttelling på de sjansene vi skaper. Statistikken i tellende kamper mot toppnasjoner er ikke god nok. I kamper mot medaljekandidater i de fem siste mesterskapene, har Norge scoret tre mål.

Ingen av våre beste offensive spillere har vært i nærheten. De tre målene har vært et selvmål av Frankrikes Wendie Renard, et frispark fra Maren Mjelde og en heading fra en nåværende fotballekspert som pensjonerte seg for flere år siden.

Mesterstykke

Ada Stolsmo Hegerberg har ikke scoret i mesterskap siden gruppespillskampen mot Elfenbenskysten i 2015.

Caroline Graham Hansen har scoret 45 ganger for Norge, men hun mot Filippinene, Nord-Irland og en straffe mot Sør-Korea i mesterskap.

Guro Reitens mesterskapsmål har kommet mot Nigeria, Nord-Irland og Filippinene.

Heller ikke forsvaret vårt har levert. Vi holder aldri nullen mot de beste i mesterskap – i hvert fall ikke de siste 10 årene.

Sist var en heldig 1-0 seier i 2013-EM mot Tyskland, det samme laget vi endte med å tape for i finalen.

Ja, det har sett bedre ut i treningskampene det siste året. 0-0 mot Frankrike i februar. 2-0-seier over Nederland i oktober. De prestasjonene må gjenskapes om vi skal ha noen sjanse mot Japan på lørdag.

De leverte et taktisk mesterstykke av en kamp da de utmanøvrerte Spania og vant 4-0. Her har Norge mye å lære.

Men vi må holde tett fra start. Kun to ganger siden mars 2020 har dette landslaget unngått å tape etter å ha sluppet inn det første målet i en kamp. Det samme gjelder i vår VM-historie – sist gang var mot Canada i 2007.

Trener-endringen

Er vi bedre rustet nå med ny trener og ny kurs? Det har stormet rundt Hege Riise og det norske landslaget denne sommeren, men de er videre fra gruppespillet. Nå kommer den virkelige testen.

Martin Sjögren fikk fem år på å bygge et offensivt norsk lag. Vi hadde kanskje vunnet denne VM-gruppen med Sjögren-ball. Slått både New Zealand og Sveits, men hvordan hadde det gått etter det? De to siste mesterskapenes fasit viser i hvert fall stortap mot England når det virkelig gjaldt. Vi var sårbare defensivt.

Det har Hege Riise prøvd å gjøre noe med nå. Norge har møtt toppnasjoner i treningskamper det siste året inn mot VM. Det har vært med varierende hell – trolig også varierende utbytte.

Spillertroppene har variert. De store stjernene har vært ute, men prinsippene har bestått. Defensiv struktur, avstand mellom ledd, en oppofrende spillestil. Alt må være på plass når de beste i verden står på motsatt halvdel.

Men det har vært treningskamper. Også Martin Sjögrens landslag slo det engelske landslaget 2-1 i en treningskamp høsten 2019.

Nå er det mesterskap og sluttspill. Det er noe helt annet.

Jeg er spent på hvor tøff Hege Riise er i sitt neste laguttak og hvor lojal er spillerne til prinsippene.

Jeg har selv spilt indreløper ved siden av Caroline Graham Hansen. Min hovedoppgave var å «serve» henne offensivt og rydde opp bak henne defensivt. Er Frida Maanum innstilt på det samme?

Sophie Román Haug viste en enorm innstillig i presspill og returjobb. Vil Ada Hegerberg gjøre det?

Kan Guro Reiten som indreløper ligge så høyt i mellomrommet? Er midtbanetrioen vår rustet godt nok til å stå imot hurtige og intense japanere?

– Må gi en hylende faen

Mot et motstandsløst filippinsk lag, var det lett å spille fri Vilde Bøe Risa. Hva hvis vi nå må slå lenger? Hvem er innstilt på å vinne andreballene og sette i gang spillet derfra?

Kan vi stille med en forsvarsfirer eller bør vi gå over til fem?

Hvem skal score på dødballene våre? Hvem kan avgjøre kampen alene?

Det siste spørsmålet skulle kanskje besvart seg selv, men hverken Ada Hegerberg eller Caroline Graham Hansen har bevist dette ennå. Hva skal til?

Det er bare noen av de tingene Hege Riise må ta innover seg. Hun må gi hylende f*** både i hvor disse jentene spiller til daglig og hva «forståsegpåere» i media (som meg selv) og det norske folk mener.

Nå handler det om LAGET. Hvordan man skal slå neste motstander og skape en mulighet for norsk avansement i VM.

Nasjoner som Colombia, Nigeria, Jamaica og Sør-Afrika har vist at de beste kan stoppes hvis man gjør jobben til punkt og prikke.

Det handler i bunn og grunn til slutt om kun to ting: Laget. Resultatet.