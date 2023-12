Det gjelder å hindre et folkemord

19. oktober uttalte FN-eksperter at Israels angrep på Gaza utgjør forbrytelser mot menneskeheten og at verdenssamfunnet må gripe inn for å hindre folkemord på den palestinske befolkningen. Israels angrep på den palestinske sivilbefolkningen har ført til over 14000 drepte, 70 prosent av dem kvinner og barn; 60 prosent av Gazas boliger er ødelagt og to tredeler av innbyggerne er fordrevet fra sine hjem. Israels bombing av bolighus, skoler, sykehus og flyktningleirer på Gaza utgjør det verste massedrap på barn verden har sett på lenge. Israel har videre drept flere FN-ansatte enn noe annet land i historien.



Israel er et lite land. For å fortsette okkupasjonen og massakrene på Gaza er det israelske apartheidregimet avhengig av våpen fra USA og NATO-land, handel med Europa og grønt lys fra Vesten til å bryte folkeretten og menneskerettighetene uten å møte straffetiltak. Den gode nyheten er at Norge og våre allierte derfor svært enkelt kan stanse Israels grusomheter ved å innføre nasjonale og internasjonale tiltak. Den dårlige nyheten er at det å stanse Israels forbrytelser mot den forsvarsløse palestinske befolkningen foreløpig ikke har vært viktig nok for Støre-regjeringen til å bruke eller foreslå ett eneste av de virkemidlene vi med rette bruker mot Russland. Derfor har Rødt fremmet forslag på Stortinget om nasjonale og internasjonale straffetiltak mot Israel.

Som svar på Russlands folkerettsstridige og brutale angrepskrig mot Ukraina, innførte Norge og våre allierte både internasjonale sanksjoner og nasjonale tiltak for å straffe og svekke Russland. Støre-regjeringen frøs alle oljefondets investeringer i Russland, og sluttet seg til 11 sanksjonspakker med harde straffetiltak mot den russiske staten og russiske individer. Vestens over 14000 sanksjoner er ifølge USAs president ment «å knuse den russiske økonomien» og rammer Russlands væpnede styrker, Russlands president og utenriksminister, folkevalgte, våpenindustrien, sivil industri, banker, politiske partier og medier. Russisk eiendom for rundt 3000 milliarder kroner er beslaglagt.

RØYK: Dette bildet er tatt i Israel, nær grensen til Gazastripen, og viser røyk etter et israelsk angrep i det palestinske området under kamper mellom Israel og Hamas 4. desember. Foto: JOHN MACDOUGALL

I stedet for å innføre og jobbe for liknende tiltak for å stanse massakrer og etnisk rensing på Gaza, belønnes nå de israelske krigsforbryterne med våpen fra våpenselskapet NAMMO, som er eid av den norske staten. Alt dette kan Stortinget nå snu. Rødts forslagspakke som Stortinget skal stemme over inkluderer straffetiltak mot alle israelske ledere og individer som er involvert i de pågående forbrytelsene; forbud mot all handel som bidrar til Israels statsinntekter og gjør det israelske apartheidregimet i stand til å fortsette okkupasjonen; stanse Nammos våpensalg til Israel; fryse forhandlingene om frihandelsavtale med Israel; internasjonal våpenembargo mot Israel og avslutte NATOs partnerskap med Israel.

At Norge og våre allierte ikke har innført ett eneste straffetiltak av typen vi rettmessig bruker mot Russland, er ikke hykleri som irriterer, men hykleri som dreper. Vestens politikk oppfattes nemlig likt av både det israelske apartheidregimet og palestinerne: Som et tydelig signal om at Israel kan fortsette massakrene og fordrivelsen Gazas forsvarsløse befolkning ustraffet og uhindret av Vesten. Og det er nettopp det Israel gjør. I ukene etter Vesten lot være å etterkomme FN-ekspertenes oppfordring om å hindre et folkemord, har Israel systematisk angrepet palestinske sykehus. Israelske regjeringsmedlemmer har åpent erklært at målet er å gjenta forbrytelsen fra 1948, da Israel gjennom voldelig etnisk rensing fordrev 700.000 palestinere fra sine områder.

I 75 år har Norge og våre allierte besvart Israels massive brudd på folkeretten og menneskerettighetene med vennlig diplomati og fritak fra sanksjoner og straffetiltak. Beskyttet av disse privilegiene har Israel utviklet seg til en apartheidstat. De palestinske barna som nå legges i anonyme massegraver ved utbombede sykehus, er et resultat av denne politikken. Historien vil felle en hard dom over Støre-regjeringens totale mangel på straffetiltak i ukene etter at FN-ekspertene ba oss hindre folkemord.

De liv som er gått tapt, får vi aldri tilbake. Men det er fortsatt mulig å motarbeide nye forbrytelser. Over 85000 underskrifter til Rødts forslag om å anerkjenne Palestina som stat viser at det står et enormt folkelig engasjement klart til å støtte Støre om han nå bruker de virkemidlene vi har for å stanse Israels forbrytelser. Også i vestlige regjeringskorridorer vil norske straffetiltak og forslag om internasjonale sanksjoner ha støtte. Både i Belgia og Spania har sittende ministre tatt til orde for økonomiske sanksjoner mot Israel. I USAs regjeringsapparat har over 1000 ansatte har gått ut mot Biden-regjeringens politikk og får støtte av flertallet av demokratenes velgere. Norge har virkemidlene og vi kan gjøre en forskjell om vi forlater den drepende dobbeltmoralen, straffer Israel og stiller oss på riktig side av historien.